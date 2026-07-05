Nu ska försvaret smyga sig på fienden – med lastbil

Tanken är inte bara att de ska spara bränsle och öka självförsörjningsgraden. De ska även fungera som en rullande powerbank och, via eldriften, kunna ”smyga sig på” fientliga styrkor, är tanken.

Saab: Uppgraderar med luftvärnsrobot. Dagens PS

Diesel- och elmotor

Lastbilarna kombinerar en vanlig dieselmotor med en elmotor och ett litiumjonbatteri, som räcker för upp till 80 kilometer helt elektrisk drift.

Lastbilarna har även V2L-funktion, som gör att de ljudlöst kan driva annan elektrisk utrustning, förklarar FMV.

Det gör att de kan ersätta de dieselgeneratorer med höga ljudnivåer, som används i dag.

FMV skriver att batteriet räcker för upp till fyra timmars kontinuerlig kraftförsörjning och laddas fullt av dieselmotorn på 45-60 minuter.

Nytt samarbete: Sverige utbildar Polen på ubåt. Dagens PS