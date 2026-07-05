Försvaret testar en ny typ av lastbil från Scania, en laddhybrid. De ska inte bara spara bränsle utan även kunna smyga sig på fienden.
Nu ska försvaret smyga sig på fienden – med lastbil
Försvarets materielverk, FMV, har tagit emot den första av tre laddhybrid-lastbilar frn Scania.
Lastbilarna är en del i ett projekt där försvaret och Scania tillsammans undersöker hur elfordon kan användas i militära sammanhang.
Tanken är inte bara att de ska spara bränsle och öka självförsörjningsgraden. De ska även fungera som en rullande powerbank och, via eldriften, kunna ”smyga sig på” fientliga styrkor, är tanken.
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Diesel- och elmotor
Lastbilarna kombinerar en vanlig dieselmotor med en elmotor och ett litiumjonbatteri, som räcker för upp till 80 kilometer helt elektrisk drift.
Lastbilarna har även V2L-funktion, som gör att de ljudlöst kan driva annan elektrisk utrustning, förklarar FMV.
Det gör att de kan ersätta de dieselgeneratorer med höga ljudnivåer, som används i dag.
FMV skriver att batteriet räcker för upp till fyra timmars kontinuerlig kraftförsörjning och laddas fullt av dieselmotorn på 45-60 minuter.
Bättre i terrängen
Hybridtekniken minskar dieselförbrukningen, men elmotorn ger även ett högre vridmoment från start, vilket ger bättre egenskaper i terrängkörningen.
Eldriftens tystare gång gör som sagt dessutom att man kan smyga sig på en fiende, åtminstone är det planen.
Lastbilarna ska nu utvärderas hos armén, flygvapnet och marinen, i det sistnämnda fallet förhoppningsvis på landbacken.
I samband med försvarsmässan Eurosatory 2026 introducerade Scania även en modulär skyddad hytt.
”Med skyddad hytt kombinerar Scania skydd och operativ förmåga med modularitet, tillförlitlighet och supportsystem som redan är beprövade i vårt globala transportekosystem”, säger Scanias Stefano Fedel.
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”Stärker överlevnadsförmågan”
I försvarsoperationer är transportkapacitet en förutsättning för militär effektivitet och samhällelig motståndskraft. Fordon måste kunna användas i krävande miljöer, stödja kritisk logistik och vara tillgängliga under långa livscykler.
Skyddad hytt är avsedd för operationer där besättningen måste kunna utföra sitt uppdrag säkert och effektivt, samtidigt som fordonet fortsätter att stödja uppdraget i krävande terräng, utmanande väder och dygnet runt-drift, förklarar Scania.
”Lösningen stärker besättningens överlevnadsförmåga genom ballistiska skyddsfunktioner och explosionsskydd, samtidigt som sikt, ergonomi och den välbekanta Scania-förarmiljön bevaras”, förklarar Scania.
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