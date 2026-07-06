Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hävdar att Ryssland inte längre har kontroll över Svarta havet. Ukraina har tagit befälet.
Zelenskyj: "Ryssland har förlorat Svarta havet"
När ukrainska flottans dag firades i helgen förklarade president Volodomyr Zelenskyj att Ryssland inte längre har kontroll över Svarta havet.
Zelenskyj gav äran för denna förändring i maktbalansen till sjöss till den ukrainska flottan och landets säkerhetstjänster.
De har nått ett resultat många ansett vara ouppnåeligt, slog Zelenskyj fast.
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”Inte säkert länge för Ryssland”
Regionen, inklusive Azovska sjön, kommer inte längre att vara en säker tillflyktsort för ryska styrkor, betonade presidenten.
Zelenskyj pekade på flera framgångsrika insatser, inklusive återtagandet av Ormön likväl som anfall mot ryska hamnar och militära mål på Krim.
Ormön är en liten klippö i Svarta havet, rent konkret belägen på gränsen mellan Ukraina och Rumänien.
Den ligger i Donaus floddelta och har varit omstridd sedan 1991. 2009 tillerkändes Ukraina ön, efter internationell medling.
Namnet har inget med ormar att göra utan härrör från grekiska källor, där ön kallas Fidonisi.
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Bygger marin akademi
För att understödja den fortsatta utbyggnaden av Ukrainas maritima kapacitet, tillkännagav Zelenskyj inrättandet av en ny marin akademi i Odessa, där framtida officerare ska utbildas.
Enligt officiella uppskattningar har Ryssland lidit betydande förluster i Svarta havet. 4 av dess 33 större stridsfartyg har sänkts och 8 skadats.
Dessutom har 15 av 34 landstigningsfartyg förstörts och 10 skadats, medan 9 av 23 hjälpfartyg har träffats och 3 av dem förstörts helt.
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Agerat via olika taktiker
Ukraina har agerat via en mängd olika taktiker, skriver Business AM och räknar upp allt från specialoperationer och långdistansmissiler till att man använt maritima drönare mot logistiknav och krigsfartyg.
Detta ihållande ukrainska tryck har tvingat Ryssland att anpassa sig. Partisangruppen Atesh har registrerat att Ryssland börjat överföra marin personal till specialiserade drönarstrids-enheter, för att kompensera för den minskande slagkraften och effektiviteten hos sin traditionella flotta.
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