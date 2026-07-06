Zelenskyj: "Ryssland har förlorat Svarta havet"

De har nått ett resultat många ansett vara ouppnåeligt, slog Zelenskyj fast.

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”Inte säkert länge för Ryssland”

Regionen, inklusive Azovska sjön, kommer inte längre att vara en säker tillflyktsort för ryska styrkor, betonade presidenten.

Zelenskyj pekade på flera framgångsrika insatser, inklusive återtagandet av Ormön likväl som anfall mot ryska hamnar och militära mål på Krim.

Ormön är en liten klippö i Svarta havet, rent konkret belägen på gränsen mellan Ukraina och Rumänien.

Den ligger i Donaus floddelta och har varit omstridd sedan 1991. 2009 tillerkändes Ukraina ön, efter internationell medling.

Namnet har inget med ormar att göra utan härrör från grekiska källor, där ön kallas Fidonisi.

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