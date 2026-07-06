Den är högst i världen och har tagit tid på sig. Att bygga Sagrada Família i Barcelona krävde 144 år och 24 ton lim.
Efter 144 år och 24 ton lim – nu är kyrkan färdig
Sagrada Família är en romersk-katolsk basilika i utkanten av centrala Barcelona. Det fullständiga namnet är Temple Expiatori de la Sagrada Família.
Byggandet av den inleddes 1882. Nu, 144 år senare, är den snart färdigbyggd.
Det kan vara bra. 2010 hölls en officiell invigning av vad som i dag är Spaniens största turistmål och årligen lockar fem miljoner besökare.
Påve Benedictus XVI konsekrerade Sagrada Família vid invigningen, det vill säga ”förheligade” byggnaden.
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Världens högsta kyrka
Så sent som förra året återstod bland annat resandet av det centrala kyrktornet, som nu är på plats och gör kyrkan 172,5 meter hög.
Den är därmed världens högsta kyrka och platsar därmed inte bara i den heliga boken utan dessutom i Guinness rekordbok.
10 juni invigdes för övrigt centraltornet av påve Leo XIV. Och som utomstående kan man kanske tänka att kyrkan kan komma in i rekordboken både för höjden och för byggtiden.
Gick inte att bygga färdigt
Arkitekten Antoni Gaudí var den som påbörjade bygget av basilikan, men den har inte kunnat slutföras nu av rent tekniska skäl.
”När Antoni Gaudí skapade sin mästerliga kyrka saknades teknologin och kunnandet för att bygga klart den”, säger Micael Forsberg, vd för Henkel Norden.
”Att vi nu, mer än hundra år senare, utvecklat de saknade pusselbitarna gör mig oerhört stolt”, tillägger han och tänker förstås på Loctites och Henkels roll i projektet.
Henkels högpresterande, strukturella lim, Loctite EA 9497, har nämligen spelat en central roll för tornen i basilikan.
Bakom tornens magnifika yttre finns en konstruktion där sten- och stålkomponenter limmats ihop för att fungera som en enda, homogen strukturell enhet.
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24 ton lim för sten och stål
Det flytande limmet appliceras direkt på ytorna, fyller ut håligheter och härdar under stabila temperaturförhållanden cirka 24 timmar.
Totalt består de sex centrala tornen av 826 paneler och mer än 2 100 stenelement.
I snitt har 30 kilo lim appliceras per panel, vilket innebär att över 24 ton Loctite-lim integrerats i strukturen.
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Tuffa förhållanden
Limmet och byggnationen har en hel del att leva upp till. Basilikan ligger endast 2,5 kilometer från havet med salthaltiga vindar som följd.
Dessutom är luftfuktigheten i genomsnitt 65-75 procent och temperaturväxlingarna från kyliga vintrar till heta somrar.
Som om inte det räckte passerar två tunnelbanelinjer i direkt anslutning till basiikan och skapar kontinuerliga mikrovibrationer i marken.
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