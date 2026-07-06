Efter 144 år och 24 ton lim – nu är kyrkan färdig

Gick inte att bygga färdigt

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Arkitekten Antoni Gaudí var den som påbörjade bygget av basilikan, men den har inte kunnat slutföras nu av rent tekniska skäl.

”När Antoni Gaudí skapade sin mästerliga kyrka saknades teknologin och kunnandet för att bygga klart den”, säger Micael Forsberg, vd för Henkel Norden.

”Att vi nu, mer än hundra år senare, utvecklat de saknade pusselbitarna gör mig oerhört stolt”, tillägger han och tänker förstås på Loctites och Henkels roll i projektet.

Henkels högpresterande, strukturella lim, Loctite EA 9497, har nämligen spelat en central roll för tornen i basilikan.

Bakom tornens magnifika yttre finns en konstruktion där sten- och stålkomponenter limmats ihop för att fungera som en enda, homogen strukturell enhet.

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Inget McD-M men lite lika. Tornen i Sagrada Família i Barcelona sätts på plats och hålls ihop av bland annat 24 ton lim från Henkel. (Foto: Pressbild Henkel)

24 ton lim för sten och stål

Det flytande limmet appliceras direkt på ytorna, fyller ut håligheter och härdar under stabila temperaturförhållanden cirka 24 timmar.

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Totalt består de sex centrala tornen av 826 paneler och mer än 2 100 stenelement.

I snitt har 30 kilo lim appliceras per panel, vilket innebär att över 24 ton Loctite-lim integrerats i strukturen.

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Tuffa förhållanden

Limmet och byggnationen har en hel del att leva upp till. Basilikan ligger endast 2,5 kilometer från havet med salthaltiga vindar som följd.

Dessutom är luftfuktigheten i genomsnitt 65-75 procent och temperaturväxlingarna från kyliga vintrar till heta somrar.

Som om inte det räckte passerar två tunnelbanelinjer i direkt anslutning till basiikan och skapar kontinuerliga mikrovibrationer i marken.

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