Klimatparadoxen: Människan kan ha stoppat en ny istid – genom utsläpp

En klimatparadox

Det innebär något av en paradox när världen arbetar hårt för att få ner de globala utsläppen som i sin tur har lett till att förhindra en istid.

Nicolás Young, geokemist vid Columbia University i New York och studiens huvudförfattare, beskriver upptäckten som ett tydligt exempel på människans påverkan på jordens klimatsystem.



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”Allt hade precis börjat, allt var normalt och nästa nedisning var på väg – men så stannade den av”, säger han och fortsätter:

”Det är ett mycket kraftfullt exempel på hur vi har rubbat systemet.”

Utsläpp förhindrar framtida istid?

I teorin kan människans utsläpp av växthusgaser därmed skjuta upp eller till och med förhindra en framtida istid.

Det är dock inte säkert att det kommer att bli så.

Människans utsläpp kan ha avbrutit början på en ny istid. Men forskarna är oense om huruvida en global nedisning verkligen hade inletts – och det är långtifrån säkert att framtida istider har förhindrats för gott.

Glaciärerna vid Norges Svartisen drar sig tillbaka vilket drabbar den viktiga turistnäringen. (Foto: Visit Helgeland)

Koldioxid kan skjuta upp en istid, men exakt hur länge beror bland annat på framtida utsläpp och hur länge koldioxiden stannar i atmosfären.

Jordens naturliga klimatcykler fortsätter också och på mycket lång sikt kan nya istider fortfarande uppstå.

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