Nu kommer en ny studie som överraskar rejält. Den visar att människans utsläpp kan ha stoppat en ny istid.
Klimatparadoxen: Människan kan ha stoppat en ny istid – genom utsläpp
Samtidigt som världen oroar sig för den globala uppvärmningen visar ny forskning att människans påverkan på klimatet kan ha avbrutit början på en ny kallperiod.
Nu kommer en studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science som har studerat Barnes istäcke på Baffinön i norra Kanada, ett istäcke som är omkring 6 000 kvadratkilometer stort.
Högre temperaturer smälte isen
Enligt forskarna började isen växa igen för omkring 2 000 år sedan. Men utvecklingen vände under 1960-talet, när stigande sommartemperaturer fick isen att börja krympa.
Enligt forskarna kan tillbakagången sedan dess nästan helt förklaras av stigande sommartemperaturer.
ScienceAlert beskriver hur uppvärmningen har vänt omkring 2 000 års istillväxt.
Det innebär att människans utsläpp av växthusgaser inte bara förändrar dagens klimat, utan också kan ha påverkat utvecklingen av framtida istider.
En klimatparadox
Det innebär något av en paradox när världen arbetar hårt för att få ner de globala utsläppen som i sin tur har lett till att förhindra en istid.
Nicolás Young, geokemist vid Columbia University i New York och studiens huvudförfattare, beskriver upptäckten som ett tydligt exempel på människans påverkan på jordens klimatsystem.
”Allt hade precis börjat, allt var normalt och nästa nedisning var på väg – men så stannade den av”, säger han och fortsätter:
”Det är ett mycket kraftfullt exempel på hur vi har rubbat systemet.”
Utsläpp förhindrar framtida istid?
I teorin kan människans utsläpp av växthusgaser därmed skjuta upp eller till och med förhindra en framtida istid.
Det är dock inte säkert att det kommer att bli så.
Människans utsläpp kan ha avbrutit början på en ny istid. Men forskarna är oense om huruvida en global nedisning verkligen hade inletts – och det är långtifrån säkert att framtida istider har förhindrats för gott.
Koldioxid kan skjuta upp en istid, men exakt hur länge beror bland annat på framtida utsläpp och hur länge koldioxiden stannar i atmosfären.
Jordens naturliga klimatcykler fortsätter också och på mycket lång sikt kan nya istider fortfarande uppstå.
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