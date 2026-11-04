De köper alla Mercedes snabbladdare i Europa

Men igår kom nyheten att Mercedes-Benz säljer hela sitt europeiska snabbladdningsnätverk.

Den franska snabbladdningsstationsoperatören Electra är köparen som förvärvar, inklusive den svenska laddstationen, 374 laddpunkter i olika delar av Europa, enligt ett gemensamt pressmeddelande.

Sedan tidigare har Electra drygt 650 laddstationer i Europa.

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Så blir det för Mercedes kunder

För Mercedes-Benz kunder innebär affären inte några livsomvälvande förändringar. Befintliga laddstationer uppges få finnas kvar och fungera ungefär som tidigare, men genom det nya samarbetet får de även tillgång till hela Electras europeiska nätverk.

Totalt handlar det om fler än 5000 laddpunkter i tio europeiska länder. Via Mercedes laddtjänst MB.CHARGE Public ska kunderna kunna hitta och använda stationerna direkt från bilens infotainmentsystem eller Mercedes-appen.

Beroende på vilket abonnemang kunden har erbjuds även förmånliga laddpriser. Det blir dessutom möjligt att reservera kompatibla laddpunkter i förväg.

Planen framåt är att ytterligare expandera nätverket för snabbladdning. Till 2030 siktar Electra på 15 000 snabbladdningspunkter i stadsområden såväl som längs större transportleder.

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