Mercedes-Benz satsade stort på egna snabbladdare och öppnade sin första svenska station så sent som i somras. Nu säljer biljätten hela sitt europeiska laddnätverk till franska Electra. Men för Mercedesförare behöver affären inte innebära någon försämring – tvärtom får de tillgång till tusentals nya laddpunkter.
De köper alla Mercedes snabbladdare i Europa
Mercedes-Benz öppnade sin första snabbladdningsstation i Sverige i somras. I pressutskicket från 24 juni berättar man stolt om de 12 laddpunkterna i Arlandastad som har laddeffekter på upp till 400 kW – tillräckligt för att ladda vissa bilar 10–80 % på mindre än 20 minuter.
Men igår kom nyheten att Mercedes-Benz säljer hela sitt europeiska snabbladdningsnätverk.
Den franska snabbladdningsstationsoperatören Electra är köparen som förvärvar, inklusive den svenska laddstationen, 374 laddpunkter i olika delar av Europa, enligt ett gemensamt pressmeddelande.
Sedan tidigare har Electra drygt 650 laddstationer i Europa.
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Så blir det för Mercedes kunder
För Mercedes-Benz kunder innebär affären inte några livsomvälvande förändringar. Befintliga laddstationer uppges få finnas kvar och fungera ungefär som tidigare, men genom det nya samarbetet får de även tillgång till hela Electras europeiska nätverk.
Totalt handlar det om fler än 5000 laddpunkter i tio europeiska länder. Via Mercedes laddtjänst MB.CHARGE Public ska kunderna kunna hitta och använda stationerna direkt från bilens infotainmentsystem eller Mercedes-appen.
Beroende på vilket abonnemang kunden har erbjuds även förmånliga laddpriser. Det blir dessutom möjligt att reservera kompatibla laddpunkter i förväg.
Planen framåt är att ytterligare expandera nätverket för snabbladdning. Till 2030 siktar Electra på 15 000 snabbladdningspunkter i stadsområden såväl som längs större transportleder.
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Värderat till 1,08 miljarder kronor
Någon köpeskilling har varken Electra eller Mercedes-Benz velat avslöja.
Tidningen Electrive har tittat närmare på siffrorna i Mercedes senaste kvartalsrapport. Där framgår det att det europeiska laddnätverket senast värderades till motsvarande cirka 1,08 miljarder kronor. Av det stod själva anläggningarna för omkring 800 miljoner kronor. Till verksamheten hörde också skulder på cirka 230 miljoner kronor.
Men Mercedes-Benz klipper inte banden med laddningsmarknaden helt och hållet. Biltillverkaren är fortfarande delägare i det europeiska snabbladdningsnätverket Ionity, tillsammans med bland andra BMW, Ford, Hyundai och Volkswagen. Nätverket har omkring 840 laddstationer och fler än 5900 laddpunkter i 24 europeiska länder.
Och Europa äger Mercedes fortfarande egna laddstationer, framför allt i USA och Kina. I september 2025 uppgav företaget att man hade omkring 41 egna laddparker i drift i USA.