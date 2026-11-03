Försäkringskassan: Militärer är friska – tandhygienister sjuka

Ser man till en skilda yrken är undersköterskor, tidningsbud, vaktmästare och tandhygienister, de yrken där personer oftast blir sjuka och ansöker om sjukpenning.

Personer i yrkesgrupper inom djurvård, socialtjänst samt tillverkning och transport har många startade sjukfall, ofta över 100 sjukfall som blir längre än 14 dagar per 1.000 yrkesverksamma varje år.

Störst andel av pågående sjukfall är sjukskrivningar på grund av psykiatriska diagnoser, ofta stressrelaterade, enligt Försäkringskassan.

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Arbetsmiljön det centrala

Sjukskrivningar på grund av fysiska faror i arbetsmiljön har minskat under lång tid.

”När det gäller stressrelaterade sjukskrivningar så visar forskning att relationen mellan å ena sidan krav och prestation och å andra sidan belöning, mandat och resurser är väldigt viktigt, att det finns en balans mellan vad man förväntas prestera på jobbet och de förutsättningar man har”, säger Peter Abrahamsson som är analytiker hos Försäkringskassan.

Arbetsmiljön är oberoende av arbetsplats det mest centrala kring sjukskrivningar.

”Arbetsmiljö är det enskilt viktigaste faktorn som påverkar sjukskrivningar på sammantagen nivå även om det för enskilda såklart kan finnas privata omständigheter som påverkar”, säger Peter Abrahamsson.

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