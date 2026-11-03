Tandhygienister är ett av de yrken där man är mest sjuk i Sverige. Militärer finns i andra änden av statistiken, enligt Försäkringskassan.
Försäkringskassan: Militärer är friska – tandhygienister sjuka
Försäkringskassan i Sverige får varje år ta emot cirka 600.000 nyansökningar om sjukdom.
Ser man till branscher är skola, vård och omsorg de sektorer där sjukskrivningstalen är högst.
Ser man till en skilda yrken är undersköterskor, tidningsbud, vaktmästare och tandhygienister, de yrken där personer oftast blir sjuka och ansöker om sjukpenning.
Personer i yrkesgrupper inom djurvård, socialtjänst samt tillverkning och transport har många startade sjukfall, ofta över 100 sjukfall som blir längre än 14 dagar per 1.000 yrkesverksamma varje år.
Störst andel av pågående sjukfall är sjukskrivningar på grund av psykiatriska diagnoser, ofta stressrelaterade, enligt Försäkringskassan.
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Arbetsmiljön det centrala
Sjukskrivningar på grund av fysiska faror i arbetsmiljön har minskat under lång tid.
”När det gäller stressrelaterade sjukskrivningar så visar forskning att relationen mellan å ena sidan krav och prestation och å andra sidan belöning, mandat och resurser är väldigt viktigt, att det finns en balans mellan vad man förväntas prestera på jobbet och de förutsättningar man har”, säger Peter Abrahamsson som är analytiker hos Försäkringskassan.
Arbetsmiljön är oberoende av arbetsplats det mest centrala kring sjukskrivningar.
”Arbetsmiljö är det enskilt viktigaste faktorn som påverkar sjukskrivningar på sammantagen nivå även om det för enskilda såklart kan finnas privata omständigheter som påverkar”, säger Peter Abrahamsson.
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Minst sjuka = väntade grupper
”Inom vissa enklare serviceyrken arbetar också många personer som har svårare att hävda sig på arbetsmarknaden, vilket tillsammans med utmaningar inom arbetsmiljön ger högre sjukfrånvaro”, hävdar Abrahamsson.
Minst sjuka är enligt Försäkringskassan och statistiken militärer, politiker och höga chefer och i den trion kan man i princip stryka politiker ur sammanhanget, eftersom de som arbetar med politik på heltid i allmänhet inte har sjukskrivningsregler av samma slag som oss andra.
När det gäller höga chefer kan man väl misstänka samma sak och vad gäller militärer är åtminstone en del av förklaringen en kultur där man inte sjukskriver sig i första taget.
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Tandhygienisterna: Arbetsmiljön styr
Att just tandhygienister sticker ut när det gäller sjukskrivningar har med en bristande arbetsmiljö att göra, menar Fouzieh Eliassy, ordförande i Sveriges tandhygienistförening, hos Altinget.
Nästan hälften av tandhygienisterna arbetar deltid på grund av just en bristande arbetsmiljö, menar Eliassy.
”Nu måste arbetsgivare i tandvården visa att de lever upp till sitt arbetsmiljöansvar”, kräver hon.
”Om det ska vara möjligt att behålla och rekrytera tandhygienister är goda arbetsvillkor avgörande.”
Hela 42 procent av tandhygienisterna arbetar deltid, påpekar hon, och av dem säger en tredjedel att skälet är en för tung arbetsmiljö.
”För att uppnå en hållbar munhälsa i befolkningen behövs tandhygienister. Men för att fler ska vilja ta de lediga tandhygienisttjänsterna framöver måste villkoren vara moderna, flexibla och hållbara”, menar Fouzieh Eliassy.
”Vårt rimliga krav är en arbetsmiljö i tandvården som ger balans mellan arbete, familj och fritid.”