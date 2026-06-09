Var tionde svensk saknar sjukpenninggrundande inkomst och utbetalningarna från Försäkringskassan är de lägsta sedan 1980.
Var tionde svensk saknar sjukpenning
Det är nya och delvis överraskande siffror som Försäkringskassan i dag presenterar. 2025 motsvarande utbetalningarna i socialförsäkringen 3,9 procent av BNP.
Det är den lägsta siffran på 45 år, sedan 1980.
”Trots att inflationen höjer utgifterna för många ersättningar minskar utgifterna på totalen, bland annat för att det föds färre barn och att sjukfrånvaron minskar, säger Ulrik Lidwall, analytiker hos Försäkringskassan.
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Lägsta siffran sedan 1980
År 2025 betalades totalt 255,5 miljarder kronor ut från socialförsäkringen, det är 3,9 procent av BNP och den lägsta siffran sedan 1980.
Utgifterna är i stort sett oförändrade mellan år 2024 och år 2025, men eftersom ekonomin och BNP växt mellan åren så minskar socialförsäkringens andel av BNP.
”Socialförsäkringens del av svensk ekonomi styrs av politiska beslut och av förändringar i ekonomi och befolkning”, konstaterar Ulrik Lidwall.
”Till exempel ökar utgifterna för vissa ersättningar när inflationen höjer prisbasbeloppet. Det gäller till exempel föräldrapenning, sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning.”
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Barnbidragen minskar
Samtidigt minskar utgifterna på andra håll, konstaterar Lidwall.
”Utgifterna minskar för barnbidrag och tillfällig föräldrapenning när det föds färre barn än tidigare. Vi ser även att utgifterna minskar för sjukfrånvaron och sjukpenning. Även utgifterna för bostadsbidraget minskar eftersom färre får det och den tillfälliga höjningen under pandemin fasats ut.”
De färska siffrorna finns i årets upplaga av ”Socialförsäkringen i siffror”, som sammanfattar och beskriver ersättningarna som administreras av Försäkringskassan.
Var tionde saknar sjukpenning
I årets upplaga kan man konstatera att var tionde svensk i åldern 19-65 år saknar sjukpenningsgrundande inkomst, SGI.
SGI ger en ekonomisk trygghet i händelse av sjukdom och oförmåga att arbeta och kvalificerar dessutom till föräldraförsäkringen.
Från 2024 till 2025 var socialförsäkringens utgifter, i löpande priser, i stort sett oförändrade.
De utgifter som ökar är framför allt assistansersättning och sjuk- och aktivitetsersättning.
Däremot minskade utgifterna för såväl sjukpenning som bostadsbidrag.
Stabilt kring barn och familj
Utgifterna för ekonomisk trygghet för familjer och barn – exempelvis barnbidrag, föräldrapenning och vab-ersättning – har varit stabil totalt under perioden 2023-2025, enligt Försäkringskassan.
Däremot har det skett förändringar inom kategorin. Utgifterna för omvårdnadsbidrag har ökat med 1,8 miljarder kronor och föräldrapenning med 1,2 miljarder kronor.
Samtidigt har utgifterna för bostadsbidrag, barnbidrag och vab-ersättning minskat med sammanlagt 2,7 miljarder.