Var tionde svensk saknar sjukpenning

Det är den lägsta siffran på 45 år, sedan 1980.

”Trots att inflationen höjer utgifterna för många ersättningar minskar utgifterna på totalen, bland annat för att det föds färre barn och att sjukfrånvaron minskar, säger Ulrik Lidwall, analytiker hos Försäkringskassan.

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Lägsta siffran sedan 1980

År 2025 betalades totalt 255,5 miljarder kronor ut från socialförsäkringen, det är 3,9 procent av BNP och den lägsta siffran sedan 1980.

Utgifterna är i stort sett oförändrade mellan år 2024 och år 2025, men eftersom ekonomin och BNP växt mellan åren så minskar socialförsäkringens andel av BNP.

”Socialförsäkringens del av svensk ekonomi styrs av politiska beslut och av förändringar i ekonomi och befolkning”, konstaterar Ulrik Lidwall.

”Till exempel ökar utgifterna för vissa ersättningar när inflationen höjer prisbasbeloppet. Det gäller till exempel föräldrapenning, sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning.”

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