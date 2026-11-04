Fonden steg 60 000 procent: Nu häktas börsens tidigare vd

Investeringarna kunde inte förklaras av bolagens ekonomi eller resultat, enligt den turkiska finansinspektionen SPK, skriver Realtid. En del fonder köpte också aktier i bolag med koppling till förvaltarna själva.

En svensk värdepappersfond får som huvudregel ha högst 5 procent av fondens värde i en och samma emittent. Innehav på mellan 5 och 10 procent får tillsammans utgöra högst 40 procent av fonden, enligt lagen om värdepappersfonder som Högsta förvaltningsdomstolen återgav 2017.

Turkiet var den bästa fondkategorin i början av 2024. Redan 2022 sökte sig vanliga turkar till börsen för att rädda sparpengarna undan inflationen, rapporterade vi då på Dagens PS.

Börschefen häktad

Borsa Istanbuls förre vd Korkmaz Enes Ergun häktades nu den 3 november 2026. Han misstänks för att ha tagit emot mutor för att aktien i Destek Faktoring skulle få användas i repoaffärer, enligt NTV.

Åklagare vill gripa ytterligare sex personer, bland dem fyra före detta höga tjänstemän vid SPK, enligt Turkish Minute. Ertan Aydın, tidigare rådgivare till Erdoğan och styrelseledamot i Tera Yatırım, häktades den 25 oktober, enligt Turkish Minute.

Akın Gürlek, justitieminister, sa, enligt Euronews:

De som fanns inom mekanismen som kontrollerar pengarna gjorde tillsynsmekanismerna verkningslösa genom att bygga upp ett mutsystem.

Finansminister Mehmet Şimşek sa redan i fjol att myndigheterna visste att manipulation pågick genom vissa fonder och att regler saknades på området, enligt Daily Sabah:

ANNONS