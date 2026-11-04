Den största fonden hos turkiska Tera steg mer än 60 000 procent på tre år innan förvaltaren inte längre kunde betala sparare som ville ta ut sina pengar. Nu har börsens förre vd och en före detta rådgivare till Erdoğan häktats.
Fonden steg 60 000 procent: Nu häktas börsens tidigare vd
Fonder hos bland andra Tera Portföy och Pusula Portföy samlade innehaven i aktier som sällan handlades. Fondernas egna köp räckte för att driva upp kurserna, och avkastningen lockade nya sparare, enligt European Business Magazine.
Investeringarna kunde inte förklaras av bolagens ekonomi eller resultat, enligt den turkiska finansinspektionen SPK, skriver Realtid. En del fonder köpte också aktier i bolag med koppling till förvaltarna själva.
En svensk värdepappersfond får som huvudregel ha högst 5 procent av fondens värde i en och samma emittent. Innehav på mellan 5 och 10 procent får tillsammans utgöra högst 40 procent av fonden, enligt lagen om värdepappersfonder som Högsta förvaltningsdomstolen återgav 2017.
Turkiet var den bästa fondkategorin i början av 2024. Redan 2022 sökte sig vanliga turkar till börsen för att rädda sparpengarna undan inflationen, rapporterade vi då på Dagens PS.
Börschefen häktad
Borsa Istanbuls förre vd Korkmaz Enes Ergun häktades nu den 3 november 2026. Han misstänks för att ha tagit emot mutor för att aktien i Destek Faktoring skulle få användas i repoaffärer, enligt NTV.
Åklagare vill gripa ytterligare sex personer, bland dem fyra före detta höga tjänstemän vid SPK, enligt Turkish Minute. Ertan Aydın, tidigare rådgivare till Erdoğan och styrelseledamot i Tera Yatırım, häktades den 25 oktober, enligt Turkish Minute.
Akın Gürlek, justitieminister, sa, enligt Euronews:
De som fanns inom mekanismen som kontrollerar pengarna gjorde tillsynsmekanismerna verkningslösa genom att bygga upp ett mutsystem.
Finansminister Mehmet Şimşek sa redan i fjol att myndigheterna visste att manipulation pågick genom vissa fonder och att regler saknades på området, enligt Daily Sabah:
Vi kommer att åtgärda den här bristen.
Utländska investerare minskade med över 100 000 i september
De utländska ägarnas andel av depåinnehaven steg från 32,6 till 36,9 procent i september. Antalet investerare med aktier minskade med 105 019, enligt Türkiye Today.
Norges oljefond ägde den 30 juni aktier för nästan 2 miljarder norska kronor, omkring 2,1 miljarder kronor. Dessa var fördelade över tio bolag som åklagare eller tillsynsmyndigheter kopplat till härvan, enligt Bloomberg.
Trond Grande, vice vd för Norges Bank Investment Management, sa i ett telefonsamtal, den 22 oktober, enligt Bloomberg:
Här är vi snarare offer än förövare.
Indexleverantören MSCI frös den 15 oktober vissa förändringar i sina Turkietindex. Syns inte tillräckliga framsteg till juni 2027 överväger MSCI ett samråd om att eventuellt flytta Turkiet från tillväxtmarknad till gränsmarknad eller fristående marknad, enligt MSCI.
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