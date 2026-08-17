Rysk bankchef sparkad: Varnade för nederlag

Sparkad på order ”uppifrån”

Efter uttalanden ska VEB.RF-chefen Igor Sjuvalov ha avskedat Klepach på order ”uppifrån”, enligt en av The Bells källor.

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Den andra källan bekräftar att avskedandet har samband med Klepachs uttalanden i maj.

Andrej Klepach är både rutinerad och meriterad efter tolv år som chefsekonom för VEB.RF.

Innan han började där var han under ett decennium aktiv på det ryska ministeriet för ekonomisk utveckling, där han började som chef för avdelningen för makroekonomiska prognoser.

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I regeringen under sju år

Klepach tjänstgjorde som biträdande minister för ekonomisk utveckling 2008-2014 under Elvira Nabiullina, Andrej Belousov och Aleksej Uljukajev.

”Vi hamnar på efterkälken. Vi förlorar både den tekniska och den ekonomiska konkurrensen i världen. Och, som jag redan har sagt, vi förlorar den inte bara mot Kina och USA – i vissa avseenden förlorar vi den mot Ukraina”, ska Klepach ha sagt vid det aktuella tillfället.

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Sparken efter att ha varit för frispråkig. Chefsekonomen vid statliga utvecklingsbanken, Andrej Klepach, fick sparken efter att ha varnat för ryskt nederlag. (Foto: AP-TT)

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”Ukrainas ekonomi överlever”

”Ukrainas ekonomi har naturligtvis delvis förstörts, och landet står inför en demografisk katastrof. Men trots allt överlever den ukrainska ekonomin. Naturligtvis får de enormt ekonomiskt stöd. Med det stödet uppgår deras militärutgifter och övriga utgifter till nästan 50 procent av vår budget”, citerades han säga.

”Vi kommer inte att vinna den här konkurrensen genom ett utnötningskrig”, fortsatte Klepach.

”Vi hyser en föreställning om att allt därborta kommer att kollapsa. Det har inte kollapsat, och det kommer inte heller att göra det. Våra kostnader ökar.”

”Jag tror inte att Ryssland kommer att falla samman, men jag är nästan säker på att vi kommer att hamna i en social kris”, avslutade Klepach.

”Ekonomiskt sett kommer vi inte att kollapsa, men vi kommer att fortsätta hamna allt längre efter, med alla de konsekvenser det medför.”

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