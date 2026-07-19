Så vill Kina styra Ryssland efter Putin

Det är en relation som blir alltmer obalanserad och från och till ansträngd. Putins besök hos Xi Jinping i maj visade tydligt detta.

Innan besöket förklarade Putin offentligt att länderna skulle skriva på ett banbrytande avtal kring energi.

Kina-besökets främsta mål var att förmå Xi Jinping att ge klartecken till en andra naturgasledning mellan Ryssland och Kina, ”Power of Sibiria 2”.

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Desperat behov

Det är ett projekt som planerats i två decennier och som Ryssland i dag är i desperat behov av.

Men den ryska delegation som flög till Kina i förväg stötte på patrull. Kinesiska företrädare gjorde klart för chefen för Gazprom, Rysslands statliga gasjätte, att de bara skulle gå med på gasledningen om Ryssland sålde gasen till samma pris som inom Ryssland.

Det skulle innebära ett pris under marknadspris och i praktiken att Ryssland skulle subventionera projektet.

Kineserna sade, rakt och konkret, till ryssarna att inte ta upp projektet igen förrän de gått med på de kinesiska villkoren.

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