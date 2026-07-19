Putin var Xi Jinpings förebild. Nu styr Xi honom. Kina förbereder redan tiden efter Putin och hur Ryssland ska styras av Kina.
Så vill Kina styra Ryssland efter Putin
Fyra år av krig och ekonomisk isolering i ett nät av sanktioner, har förvandlat Ryssland och Vladimir Putin till en part som måste be om tjänster av Kina.
Det är en relation som blir alltmer obalanserad och från och till ansträngd. Putins besök hos Xi Jinping i maj visade tydligt detta.
Innan besöket förklarade Putin offentligt att länderna skulle skriva på ett banbrytande avtal kring energi.
Kina-besökets främsta mål var att förmå Xi Jinping att ge klartecken till en andra naturgasledning mellan Ryssland och Kina, ”Power of Sibiria 2”.
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Desperat behov
Det är ett projekt som planerats i två decennier och som Ryssland i dag är i desperat behov av.
Men den ryska delegation som flög till Kina i förväg stötte på patrull. Kinesiska företrädare gjorde klart för chefen för Gazprom, Rysslands statliga gasjätte, att de bara skulle gå med på gasledningen om Ryssland sålde gasen till samma pris som inom Ryssland.
Det skulle innebära ett pris under marknadspris och i praktiken att Ryssland skulle subventionera projektet.
Kineserna sade, rakt och konkret, till ryssarna att inte ta upp projektet igen förrän de gått med på de kinesiska villkoren.
Fick inget avtal med sig
När Vladimir Putin lämnade Peking efter att ha genomfört sitt besök, var det efter att ha undertecknat 42 avtal och gemensamma deklarationer.
Uppgörelsen kring den livsviktiga gasledningen fanns inte bland dem, konstaterar Wall Street Journal.
Efter att ha brutit banden med väst under Putin har Ryssland i praktiken blivit en underordnad partner till Kina, som styr den ryska ledningen i linje med sina egna intressen.
Samtidigt bygger Kina målmedvetet relationer med den ryska maktelit som står utanför Putins innersta krets.
Kinas ambition är framför allt att stärka banden med administratörer och makthavare som kommer att forma Ryssland i en era efter Putin.
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”Långt mer beroende”
”Kina har en utmärkt möjlighet att förvandla Ryssland till ett slags gigantiskt Laos eller Pakistan – ett land som är långt mer beroende av Kina än vad det är i dag, mer nära knutet till landet och som ser Kina som en förebild för modern utveckling”, säger Alexander Gabuev, chef för Carnegie Russia Eurasia Center i Berlin.
Putin har traditionellt sett varit stark motståndare till alla utländska försök att utöva inflytande i det före detta sovjetiska område, som han betraktar som Rysslands exklusiva intressesfär.
I Centralasien har Ryssland ändå steg för steg tvingats ge vika för Kina.
När Xi Jinping träffade Putin första gången 2013 stod Kina för omkring tio procent av Rysslands utrikeshandel. Sedan dess har den andelen fyrdubblats.
Rysslands andel av Kinas handel ligger däremot kvar på under fyra procent.