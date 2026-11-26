Alla 17 ombord plockades upp av tre helikoptrar och av fartyg som fanns i närheten, men en av sjömännen dog efter att ha förts till sjukhuset Can Misses på Ibiza, enligt nyhetsbyrån Reuters. ”Fartyget hade 17 man i besättningen och vi måste beklaga att en av dem har dött”, skriver Balearernas regionpresident Marga Prohens på X.

Kölen uppåt och inga spår av olja

Den spanska regeringen uppgav först att fartyget hade sjunkit. Enligt sjöräddningen Salvamento Marítimo ligger det i stället helt kantrat med kölen uppåt. Räddningsfartyget Guardamar Talia hade på torsdagsmorgonen inte sett några vrakdelar, flytande föremål eller spår av olja på platsen, enligt transportministeriet.

Den spanska sjöfartsmyndigheten har ändå aktiverat den nationella beredskapsplanen för föroreningar till havs på nivå 2, och sjöräddningen har skickat oljesaneringsfartyget Clara Campoamor och ett flygplan till platsen. Civilskyddet har begärt satellitbilder från EU:s jordobservationssystem Copernicus, skriver nyhetsbyrån AFP.

Havet kring Ibiza är ”särskilt sårbart”, sa Emilio Rodríguez Díaz, expert på sjösäkerhet vid universitetet i Cádiz, till radiostationen Cadena SER. Där lever enligt Reuters havssköldpaddor, delfiner och balearisk lira, en av Europas mest hotade sjöfåglar, och på botten växer ängar av neptunusgräs (Posidonia oceanica).

Ett utsläpp kan enligt AFP slå mot turismen. Spanien rusar mot nytt turistrekord i år och är på väg att bli världens största turistland. Av förra årets besökare var 1,8 miljoner svenskar, och de spenderade 2,8 miljarder euro (drygt 31 miljarder kronor), enligt den spanska turistmyndigheten Turespaña.

Dubbelt skrov skiljer Med Emre från Prestige

Rodríguez Díaz tonar ändå ner jämförelser med Prestige, tankfartyget som 2002 sjönk utanför Galicien och släppte ut mer än 60 000 ton tung eldningsolja längs kusterna i Spanien, Portugal och Frankrike. Med Emres last är knappt 12 procent av den mängden, och fartyget byggdes i Turkiet 2019 med dubbelt skrov.

Vid ett läckage eller en kollision fylls ”mellanrummet mellan lasttankarna och ytterskrovet” med vatten, förklarar Rodríguez Díaz. ”Det är en sorts buffert som hindrar lasten från att läcka ut.”

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Enligt Prohens ska eventuella utsläpp av bränsle utvärderas under de närmaste timmarna. Flygplanet från sjöräddningen ska enligt eldiario.es beräkna hur många ton diesel som kan ha läckt ut.