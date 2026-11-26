Utsåg icke behörig domare

Innan rättegången i tingsrätten hade lagmannen beslutat utse tingsrättens ordförande till tillförordnad rådman.

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Problemet var att personen inte uppfyllde lagens krav på tidigare domartjänst, det krav som finns för att tingsrätten ska få göra en sådan anställning.

Lagmannen hade därför inte rätt att besluta om anställningen och domaren inte behörighet att ingå i rätten.

Riksåklagaren agerade vid upptäckt av det grova rättegångsfelet och den 19 november meddelade Högsta domstolen, HD, sin dom.

HD undanröjer hovrättens och tingsrättens domar i två överklagade mål, B 8717-26 och B 9212-26, med hänvisning till att tingsrättens ordförande, som dömde i målen, inte var behörig.

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Lagboken på plats men domaren var inte behörig. Nu upphäver HD en dom kring penningtvätt och konstaterar att ytterligare 19 mål måste tas om. (Foto: Johan Nilsson /TT)

”Allvarligt – processen måste tas om”

Samma person var ordförande i tingsrätten i nu aktuellt mål där en man dömdes både i tingsrätten och hovrätten. HD har i besluten även klargjort vilken betydelse det haft för frågan om undanröjande att den dömde själv inte vill att målet ska tas om.

”Jag gör bedömningen att det ligger i åklagarrollen att rätta till sådana här fel. Efter HD:s avgörande står det klart vilken betydelse det har att ordföranden, den enda juristdomaren, inte har varit behörig”, säger riksåklagare Katarina Johansson Welin.

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”Det är så allvarligt att processen måste tas om även i det här målet.”

Riksåklagaren yrkar att tingsrättens och hovrättens domar ska undanröjas och att målet återvisas till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Det kommer mera. Utöver detta finns 19 andra domar från Borås tingsrätt som har vunnit laga kraft och där målen behöver tas om.

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