Domaren var inte behörig. Nu kliver HD in och upphäver en dom kring ekobrott och penningtvätt. Ytterligare 19 mål måste tas om.
Dom om penningtvätt rivs upp: Obehörig domare i 20 rättegångar
”Domvilla” är ett juridiskt begrepp som innebär att ett grovt formellt fel begåtts i domstolens handläggning eller i en dom.
Reglerna för domvilla finns i 59:e kapitlet av rättegångsbalken och exempel på domvilla är när en domstol inte varit ”domför”, till exempel om en domare saknat behörighet att döma eller en part inte fått komma till tals, alternativt inte blivit korrekt kallad.
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Innebär alltid ny rättegång
Domvilla kan även vara när domstolen prövat ett mål trots att det funnits hinder mot rättegång som domstolen borde ha upptäckt. Ytterligare ett skäl är om en part inte fått ta del av viktig utredning i målet.
Bifall till klagan över domvilla innebär alltid att det överklagade avgörandet undanröjs och att rättegång måste tas om.
Där är vi nu sedan riksåklagaren lämnat in en klagan över domvilla till Högsta domstolen. Orsaken till klagan är ett grovt rättegångsfel, då ordföranden i aktuell tingsrätt inte var behörig domare.
Det handlar, initialt, om en man som dömts i såväl Borås tingsrätt som i Hovrätten för västra Sverige för penningtvätt och bidragsbrott.
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Utsåg icke behörig domare
Innan rättegången i tingsrätten hade lagmannen beslutat utse tingsrättens ordförande till tillförordnad rådman.
Problemet var att personen inte uppfyllde lagens krav på tidigare domartjänst, det krav som finns för att tingsrätten ska få göra en sådan anställning.
Lagmannen hade därför inte rätt att besluta om anställningen och domaren inte behörighet att ingå i rätten.
Riksåklagaren agerade vid upptäckt av det grova rättegångsfelet och den 19 november meddelade Högsta domstolen, HD, sin dom.
HD undanröjer hovrättens och tingsrättens domar i två överklagade mål, B 8717-26 och B 9212-26, med hänvisning till att tingsrättens ordförande, som dömde i målen, inte var behörig.
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”Allvarligt – processen måste tas om”
Samma person var ordförande i tingsrätten i nu aktuellt mål där en man dömdes både i tingsrätten och hovrätten. HD har i besluten även klargjort vilken betydelse det haft för frågan om undanröjande att den dömde själv inte vill att målet ska tas om.
”Jag gör bedömningen att det ligger i åklagarrollen att rätta till sådana här fel. Efter HD:s avgörande står det klart vilken betydelse det har att ordföranden, den enda juristdomaren, inte har varit behörig”, säger riksåklagare Katarina Johansson Welin.
”Det är så allvarligt att processen måste tas om även i det här målet.”
Riksåklagaren yrkar att tingsrättens och hovrättens domar ska undanröjas och att målet återvisas till tingsrätten för fortsatt handläggning.
Det kommer mera. Utöver detta finns 19 andra domar från Borås tingsrätt som har vunnit laga kraft och där målen behöver tas om.
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