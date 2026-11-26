En majoritet av partistyrelsen och riksdagsgruppen står bakom beslutet, men det var inte enhälligt.

Partiet är splittrat i frågan om C ska sitta med i en borgerlig minoritetsregering, eftersom den kan behöva stöd av SD för att få igenom sin politik. Thand Ringqvist säger att det är ett tufft besked.

Att vi nu är beredda att gå vidare med Ulf Kristerssons inriktningsöverenskommelse innebär inte att vi ändrar vår syn på SD. Vi kommer alltid stå upp för våra värderingar och vår politik, säger hon.

Hon framhåller att det inte finns något avtal med SD.

De borgerliga partierna, C, L, KD och M, har tillsammans tagit fram en överenskommelse, som enligt Thand Ringqvist innehåller politik för tillväxt, grön omställning och välfärd som fungerar i hela landet.

På måndag ska riksdagen rösta om Ulf Kristersson som statsminister för en regering bestående av de fyra borgerliga partierna. Innan dess ska även C:s förtroenderåd fatta beslut.