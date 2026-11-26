Radikal höger eller radikal vänster? Det är vad opinionen just nu indikerar att fransmännen får välja mellan i presidentvalet, vilket får EU att försöka agera i panik.
Politisk chock kan vänta Europa – skyndar nu med panikplaner
Opinionssiffrorna inför det franska presidentvalet till våren sätter skräck i Bryssel. De indikerar att Frankrike som just nu är ett av de mest EU-vänliga länderna snart kan bli ett av de mest EU-kritiska.
På andra plats i opinionen med runt 20 procent av väljarstödet ligger Jean-Luc Mélenchon, ledare för det radikala vänsterpartiet La France insoumise som är anti-kapitalistiska och EU-kritiska.
På första plats ligger Marine Le Pen, partiledare för det franska nationalistiska partiet Rassemblement National (Nationell Samling), även hon djupt EU-kritisk. Le Pens parti har visserligen dragit tillbaka sina mest radikala förslag såsom ett utträde ur EU men de är knappast Bryssel-vänner.
Målet är i stället att förändra inifrån,
Splittrat i mitten
Först därefter kommer flera mitten-, mittenhöger- och mittenvänster-kandidater med runt 10 procent av väljarstödet. BBC skriver om hur den politiska mitten håller på att falla sönder då inge av dem lyckats samla oppositionen bakom sig. Bland namnen finns Édouard Philippe och Gabriel Attal, båda tidigare premiärministrar under Macron.
Det skapar ett potentiellt farligt läge inför valet. I Frankrikes tvåomgångssystem finns normalt möjligheten att väljarna i den andra omgången samlas bakom den kandidat som bäst kan stoppa ytterkanterna. Men den tanken faller om det blir ytterhöger mot yttervänster.
Marine Le Pen får nu ses som storfavorit att bli Frankrikes nästa president, med 44 procent vinstchans enligt prediktionsmarknaden Kalshi.
”Kommer att vara fientligt inställd”
Många franska väljare upplever att det inte spelar någon större roll vem de röstar på i den politiska mitten. Resultatet blir ändå ungefär detsamma, medan problemen består.
Det har Marine Le Pen och hennes parti Nationell samling lyckats utnyttja. De har positionerat sig som det verkliga oppositionsalternativet, säger Célia Belin, seniorforskare vid tankesmedjan European Council on Foreign Relations (ECFR), i en intervju med danska Børsen.
”Det skulle vara första gången som Frankrike får en president som aktivt motsätter sig den europeiska integrationen. Hon kommer att vara fientligt inställd, och ingen vet egentligen vilka konsekvenserna blir”, säger Belin.
”Det scenario jag har svårast att föreställa mig är hur vi i Frankrike ska ta oss ur den politiska kris vi befinner oss i. För även om hon förlorar kommer det sannolikt att handla mer om ett nej till henne än ett ja till någon annan.”
Påverkar redan i Bryssel
Oron har redan börjat påverka förhandlingarna om EU:s framtida ekonomi. Frankrike och Tyskland försöker säkra unionens kommande långtidsbudget för perioden 2028–2034 innan det franska presidentvalet avgörs.
Enligt Financial Times har den franska regeringen begärt ytterligare 35 miljarder euro i jordbruksstöd. En del av syftet är att göra en framtida budgetuppgörelse svårare för Le Pen att riva upp om hon vinner. Tyskland driver i sin tur på för att framtida finansiering till Ukraina ska skrivas in i EU:s budgetlagstiftning.
En toppdiplomat med insyn i förhandlingarna beskriver hur Le Pen redan påverkar arbetet i Bryssel:
”Hon svävar över alla ärenden på våra skrivbord”, säger diplomaten till Financial Times.
Le Pen går i taket över vad hon ser som fulspel i Bryssel.
”Våra ledare borde ägna sig åt att få landet på fötter igen i stället för att genom politiska manövrar försöka hindra det franska folket från att uttrycka sin demokratiska vilja”, skriver Le Pen på X.
”Paris skulle driva på för en höjning av anslagen till jordbruket. Det gläder mig. Men skälen som anges har ingenting med att försvara våra jordbrukare att göra, som har offrats under tio år av Emmanuel Macrons politik. Syftet skulle vara att avskräcka oss från att försvara Frankrikes intressen i de europeiska budgetförhandlingarna om fransmännen ger oss ansvaret att regera”, skriver hon.
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