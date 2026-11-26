”Kommer att vara fientligt inställd”

Många franska väljare upplever att det inte spelar någon större roll vem de röstar på i den politiska mitten. Resultatet blir ändå ungefär detsamma, medan problemen består.

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Det har Marine Le Pen och hennes parti Nationell samling lyckats utnyttja. De har positionerat sig som det verkliga oppositionsalternativet, säger Célia Belin, seniorforskare vid tankesmedjan European Council on Foreign Relations (ECFR), i en intervju med danska Børsen.

”Det skulle vara första gången som Frankrike får en president som aktivt motsätter sig den europeiska integrationen. Hon kommer att vara fientligt inställd, och ingen vet egentligen vilka konsekvenserna blir”, säger Belin.

”Det scenario jag har svårast att föreställa mig är hur vi i Frankrike ska ta oss ur den politiska kris vi befinner oss i. För även om hon förlorar kommer det sannolikt att handla mer om ett nej till henne än ett ja till någon annan.”

Påverkar redan i Bryssel

Oron har redan börjat påverka förhandlingarna om EU:s framtida ekonomi. Frankrike och Tyskland försöker säkra unionens kommande långtidsbudget för perioden 2028–2034 innan det franska presidentvalet avgörs.

Enligt Financial Times har den franska regeringen begärt ytterligare 35 miljarder euro i jordbruksstöd. En del av syftet är att göra en framtida budgetuppgörelse svårare för Le Pen att riva upp om hon vinner. Tyskland driver i sin tur på för att framtida finansiering till Ukraina ska skrivas in i EU:s budgetlagstiftning.

En toppdiplomat med insyn i förhandlingarna beskriver hur Le Pen redan påverkar arbetet i Bryssel:

”Hon svävar över alla ärenden på våra skrivbord”, säger diplomaten till Financial Times.

Le Pen går i taket över vad hon ser som fulspel i Bryssel.

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”Våra ledare borde ägna sig åt att få landet på fötter igen i stället för att genom politiska manövrar försöka hindra det franska folket från att uttrycka sin demokratiska vilja”, skriver Le Pen på X.

”Paris skulle driva på för en höjning av anslagen till jordbruket. Det gläder mig. Men skälen som anges har ingenting med att försvara våra jordbrukare att göra, som har offrats under tio år av Emmanuel Macrons politik. Syftet skulle vara att avskräcka oss från att försvara Frankrikes intressen i de europeiska budgetförhandlingarna om fransmännen ger oss ansvaret att regera”, skriver hon.

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