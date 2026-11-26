Dimman slöt sig kring flygplatsen

Under eftermiddagen försämrades vädret. En tät dimma drog in över flygplatsen och sikten blev mycket begränsad.

Flygledarna kunde inte längre se planen på startbanan. Piloterna hade i sin tur svårt att avgöra var de befann sig i förhållande till varandra.

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För att komma iväg fick planen använda själva startbanan som taxibana. KLM-planets besättning instruerades att köra längs banan till dess bortre ände, vända och förbereda start.

Pan Am-planet fick instruktioner om att följa efter och lämna startbanan via den tredje avfarten till vänster. Men det var inte så enkelt. Avfarterna var svåra att identifiera i dimman och den aktuella avfarten hade en mycket snäv sväng som gjorde den svår att använda för en jumbojet. Pan Am-besättningen fortsatte därför längs banan i väntan på en lämplig avfart.

Radiokommunikationen brast

Klockan var omkring 17.06 när den avgörande radiokommunikationen ägde rum.

KLM-kaptenen Jacob van Zanten meddelade att planet var redo för start och väntade på flygledarens tillstånd. Flygledaren gav då instruktioner om den planerade flygvägen efter starten, men avslutade med att besättningen skulle avvakta.

Något startklartecken hade alltså inte utfärdats.

Trots det började KLM-planet accelerera längs startbanan. I cockpit reagerade både andrepiloten och flygingenjören på situationen. Flygingenjören frågade bland annat om Pan Am-planet verkligen hade lämnat banan. Van Zanten svarade ja. Men Pan Am-planet befann sig fortfarande framför dem, dolt i dimman.

Radiokommunikationen blev ytterligare en del av problemet. Ett samtidigt radiomeddelande från Pan Am och flygledartornet skapade störningar, vilket gjorde att KLM-besättningen inte uppfattade hela informationen. Några sekunder senare fick KLM-piloterna syn på det andra planet.

Van Zanten försökte lyfta för att passera ovanför Pan Am-maskinen. KLM-planet hann få upp nosen och lätta från marken, men inte tillräckligt mycket för att undvika kollisionen. De två jumbojetarna slog ihop med våldsam kraft.

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583 människor dog

Kollisionen utlöste en våldsam brand. KLM-planet förstördes helt och samtliga 248 personer ombord omkom.

Pan Am-planet träffades också svårt. Av de 396 personerna ombord överlevde 61. De övriga 335 dog. Den slutliga dödssiffran blev därmed 583 människor.

Bland de omkomna fanns semesterfirare från flera länder. Många var på väg till Kanarieöarna för att tillbringa sin semester eller fortsätta en kryssningsresa. Katastrofen blev föremål för en omfattande internationell utredning där spanska, nederländska och amerikanska myndigheter deltog.

Olyckan förändrade flygsäkerheten

Utredningen pekade framför allt ut KLM-kaptenens beslut att påbörja starten utan klartecken som den grundläggande orsaken till olyckan.

Efter olyckan skärptes kraven på tydlig radiokommunikation mellan piloter och flygledare. Ordet takeoff reserverades för situationer där ett faktiskt starttillstånd ges. Det skulle minska risken för att en instruktion om flygväg eller förberedelser misstolkades som tillstånd att lyfta.

Även samarbetet i cockpit fick större uppmärksamhet. Flygbolag började utveckla och införa utbildning i så kallad Crew Resource Management, CRM, där hela besättningen tränas i att kommunicera, ifrågasätta beslut och uppmärksamma risker.

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