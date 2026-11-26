En bomb på Gran Canaria tvingade två jumbojetar att omdirigeras till en överfull flygplats på grannön Teneriffa. Några timmar senare kolliderade planen i tät dimma. 583 människor dog i flygkatastrofen som förändrade säkerhetsrutinerna för all framtid.
583 dog i flygets värsta katastrof – började med en terrorattack
Den 27 mars 1977 skulle bli en vanlig söndag för tusentals semesterfirare på Kanarieöarna. I stället kom dagen att skrivas in som den mörkaste i den kommersiella flyghistorien.
På flygplatsen Los Rodeos på Teneriffa kolliderade två Boeing 747, så kallade jumbojetar, under startförloppet. Sammanlagt 583 människor miste livet. Ingen annan olycka i den kommersiella flyghistorien har krävt lika många dödsoffer.
En bomb skickade planen till Teneriffa
Tidigare under dagen hade en bomb exploderat i terminalbyggnaden på flygplatsen i Las Palmas på grannön Gran Canaria. Flygplatsen stängdes efter att ytterligare ett bombhot framförts.
Bombdådet kopplades till den kanariska separatiströrelsen MPAIAC, som kämpade för Kanarieöarnas självständighet från Spanien, enligt dåtida rapportering från El Pais.
Bland planen som tvingades byta destination fanns två fullastade jumbojetar: Ett KLM-plan från Amsterdam och ett Pan Am-plan från Los Angeles via New York. De landade på Los Rodeos, en mindre flygplats som inte var byggd för att hantera en sådan anhopning av stora passagerarflygplan.
När Gran Canaria åter öppnade hade flygplatsen på Teneriffa redan blivit överfull. Flygplan stod parkerade på ett sätt som blockerade taxibanorna, vilket gjorde det svårt för andra plan att ta sig ut till startbanan. KLM-planet stod i vägen för Pan Am-planet. Förseningen skulle visa sig bli ödesdiger.
Dimman slöt sig kring flygplatsen
Under eftermiddagen försämrades vädret. En tät dimma drog in över flygplatsen och sikten blev mycket begränsad.
Flygledarna kunde inte längre se planen på startbanan. Piloterna hade i sin tur svårt att avgöra var de befann sig i förhållande till varandra.
För att komma iväg fick planen använda själva startbanan som taxibana. KLM-planets besättning instruerades att köra längs banan till dess bortre ände, vända och förbereda start.
Pan Am-planet fick instruktioner om att följa efter och lämna startbanan via den tredje avfarten till vänster. Men det var inte så enkelt. Avfarterna var svåra att identifiera i dimman och den aktuella avfarten hade en mycket snäv sväng som gjorde den svår att använda för en jumbojet. Pan Am-besättningen fortsatte därför längs banan i väntan på en lämplig avfart.
Radiokommunikationen brast
Klockan var omkring 17.06 när den avgörande radiokommunikationen ägde rum.
KLM-kaptenen Jacob van Zanten meddelade att planet var redo för start och väntade på flygledarens tillstånd. Flygledaren gav då instruktioner om den planerade flygvägen efter starten, men avslutade med att besättningen skulle avvakta.
Något startklartecken hade alltså inte utfärdats.
Trots det började KLM-planet accelerera längs startbanan. I cockpit reagerade både andrepiloten och flygingenjören på situationen. Flygingenjören frågade bland annat om Pan Am-planet verkligen hade lämnat banan. Van Zanten svarade ja. Men Pan Am-planet befann sig fortfarande framför dem, dolt i dimman.
Radiokommunikationen blev ytterligare en del av problemet. Ett samtidigt radiomeddelande från Pan Am och flygledartornet skapade störningar, vilket gjorde att KLM-besättningen inte uppfattade hela informationen. Några sekunder senare fick KLM-piloterna syn på det andra planet.
Van Zanten försökte lyfta för att passera ovanför Pan Am-maskinen. KLM-planet hann få upp nosen och lätta från marken, men inte tillräckligt mycket för att undvika kollisionen. De två jumbojetarna slog ihop med våldsam kraft.
583 människor dog
Kollisionen utlöste en våldsam brand. KLM-planet förstördes helt och samtliga 248 personer ombord omkom.
Pan Am-planet träffades också svårt. Av de 396 personerna ombord överlevde 61. De övriga 335 dog. Den slutliga dödssiffran blev därmed 583 människor.
Bland de omkomna fanns semesterfirare från flera länder. Många var på väg till Kanarieöarna för att tillbringa sin semester eller fortsätta en kryssningsresa. Katastrofen blev föremål för en omfattande internationell utredning där spanska, nederländska och amerikanska myndigheter deltog.
Olyckan förändrade flygsäkerheten
Utredningen pekade framför allt ut KLM-kaptenens beslut att påbörja starten utan klartecken som den grundläggande orsaken till olyckan.
Efter olyckan skärptes kraven på tydlig radiokommunikation mellan piloter och flygledare. Ordet takeoff reserverades för situationer där ett faktiskt starttillstånd ges. Det skulle minska risken för att en instruktion om flygväg eller förberedelser misstolkades som tillstånd att lyfta.
Även samarbetet i cockpit fick större uppmärksamhet. Flygbolag började utveckla och införa utbildning i så kallad Crew Resource Management, CRM, där hela besättningen tränas i att kommunicera, ifrågasätta beslut och uppmärksamma risker.
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