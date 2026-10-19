Kommer kriget ska vi försvara oss till havs, i luften, på marken – och med ölen på puben. Här är bryggeriernas roll om kriget kommer.
Beredskap: "Därför är ölen viktig om kriget kommer"
När det svenska totalförsvaret byggs upp pekas näringslivet ut som en nyckelspelare.
Dagens PS har tidigare berättat om hur Försvarsmakten, tillsammans med Myndigheten för civilt försvar, tagit initiativ till ett nytt företagsråd, för att utveckla totalförsvaret ihop med näringslivet.
Därför stoppar försvaret Volvo Cars. Dagens PS
Tar hjälp av näringslivet
Där ingår 26 chefer för svenska storföretag. Första mötet genomfördes 7 maj och i fortsättningen ska man träffas ett par gånger om året för att stärka beredskap och samarbete.
Arla och Ica är representerade i rådet vad gäller mat och dryck – men det innebär inte att försvaret glömt pilsnern.
I början av oktober genomfördes den omfattande totalförsvarsövningen RSÖ26 på Gotland. En av de utvalda företagarna i övningen var Johan Spendrup, vd för Gotlands bryggeri.
”Betydligt större funktion”
För bryggeriet innebar övningen en djupdykning i hur samverkan kan gå till i ett krisläge och kring hur snabbt ett bryggeri kan ställa om sina resurser, skriver Beernews.
Johan Svendrup konstaterar att bryggerinäringen har en betydligt större funktion i kris än vad han tidigare haft klart för sig.
”En av bryggeriets viktigaste uppgifter i ett krisläge blir naturligtvis rent dricksvatten”, säger han hos Beernews.
”Om vattenverken slås ut eller går på halvfart blir förpackat dricksvatten snabbt en bristvara och där har vi som redan har avancerad filtrering, UV-rening samt möjlighet till paketering en tydlig uppgift”, konstaterar Spendrup.
Så dricker vi: En energidryck på tre öl. Dagens PS
”Viktigt kunna ta en öl”
Det finns fler skäl att behålla produktionen av öl i en krissituation.
”På en ö som Gotland är ölbryggningen så sammankopplad med det lokala lantbruket. Allt drav från oss går oavkortat till lokalt djurfoder. Om ölproduktionen stoppas försvinner en livsviktig foderkälla för öns boskap”, påpekar han.
”Därtill är moderna bryggerier ofta självförsörjande på återvunnen kolsyra, en resurs som kan bli kritisk för andra lokala industrier vid en avspärrning.”
Det finns även en annan, mer social och mental aspekt på att det finns pilsner att dricka även i krig och kris, påpekar Johan Spendrup.
Att kunna ta en öl, gå på teater, umgås med andra skänker en nivå av normalitet till ett krisläge, vilket vi behöver som människor, är resonemanget.
”Tittar man historiskt har öl aldrig ransonerats bort helt i krig. Det handlar om att behålla ett normaltillstånd i all dramatik och sorg”, säger Johan Spendrup.
”Historiskt har öl dessutom varit en garant när dricksvattnet varit förorenat. För att dryga ut råvarorna i krigstid kan bryggerierna snabbt sänka stamvörtstyrkan – och därmed få ut mer öl på samma mängd malt och humle”, förklarar han.
Slutsatsen? Om inte annat att i kris kan ju åtminstone den vanliga ljusa ölen bli en viktig lager-vara.
30 fartkameror stulna: Polisen larmar om ny stöldvåg. Dagens PS