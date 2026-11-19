Guldet ska redovisas

Brodern hävdade också att guldet var en gåva. Trots att pappan gav honom kontroll över bankfacket redan år 2017, betyder det inte att han ägde allt i facket, menade domaren. Brodern och hans fru förvaltar det för annans räkning och ska redovisa allt som låg i facket år 2017, enligt The Independent.

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Förutom att redovisa vad som fanns i bankfacket ska brodern betala 80 000 pund, strax över 1 miljon kronor, av systrarnas rättegångskostnader. Den summan ska dras från hans del av arvet, uppger Asianet Newsable.

Delas arvet lika får varje syskon som mest omkring 400 000 pund, cirka 5,3 miljoner kronor. Efter avdraget har brodern som mest omkring 320 000 pund kvar, cirka 4,3 miljoner kronor.

Barnen ärver lika enligt svensk lag

Utan testamente ärver barnen lika, enligt Ärvdabalkens andra kapitel. Var den avlidne gift ärver gemensamma barn först efter maken. Hade guldet bedömts som en gåva hade värdet i regel räknats som förskott på broderns arv.

Säljer en svensk arvinge ärvda guldtackor beskattas vinsten med 30 procent från första kronan, skrev Dagens PS den 10 september 2026.

I Sverige väntas nära 2 000 miljarder kronor i bostadsförmögenhet gå i arv från 1940-talisterna, enligt Mäklarsamfundet, som Dagens PS rapporterade om den 23 mars 2026.

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