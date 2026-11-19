Hari Grover försäkrade sina döttrar att deras bror skulle dela allt lika med dem när han gick bort. När pappan dog gjorde sonen Sonny Grover tvärtom. Han hävdade istället att sparpengarna och guldet han lämnat efter sig var en gåva till honom.
”Ni kan lita på er bror” – sedan ville han behålla arvet
En domstol i London har nu beslutat att arvet på omkring 1,6 miljoner pund, motsvarande cirka 21,4 miljoner kronor, ska delas lika mellan de fyra syskonen, enligt The Tribune. Pappan dog 85 år gammal i september 2024 och saknade helt testamente.
Hari Grover, pappan, sa till döttrarna före sin död enligt The Tribune:
Oroa er inte, ni kan lita på er bror, han kommer att dela allt lika.
Sonen blev förvaltare av dödsboet. Systrarna Airan Grover-Jones, Kiran Cotterell och Kelly Puri menade att han inte redovisat omkring 300 000 pund i sparpengar och guldtackor och smycken värda upp till 500 000 pund, skriver Asianet Newsable. Det motsvarar cirka 10,7 miljoner kronor.
Sparpengarna ingår i arvet
Brodern ansåg att pengarna var hans eftersom han stod med på pappans bankkonto, skriver Asianet Newsable. Han hänvisade också till att bankpersonalen sagt att pengarna låg utanför dödsboet. Domaren Nicholas Parfitt kom dock fram till att de hör till dödsboet och ska delas, enligt The Independent.
Nicholas Parfitt, domare, säger enligt The Independent:
Det är domstolen, inte banken, som avgör den här tvisten, hur överraskande det än kan låta.
Guldet ska redovisas
Brodern hävdade också att guldet var en gåva. Trots att pappan gav honom kontroll över bankfacket redan år 2017, betyder det inte att han ägde allt i facket, menade domaren. Brodern och hans fru förvaltar det för annans räkning och ska redovisa allt som låg i facket år 2017, enligt The Independent.
Förutom att redovisa vad som fanns i bankfacket ska brodern betala 80 000 pund, strax över 1 miljon kronor, av systrarnas rättegångskostnader. Den summan ska dras från hans del av arvet, uppger Asianet Newsable.
Delas arvet lika får varje syskon som mest omkring 400 000 pund, cirka 5,3 miljoner kronor. Efter avdraget har brodern som mest omkring 320 000 pund kvar, cirka 4,3 miljoner kronor.
Barnen ärver lika enligt svensk lag
Utan testamente ärver barnen lika, enligt Ärvdabalkens andra kapitel. Var den avlidne gift ärver gemensamma barn först efter maken. Hade guldet bedömts som en gåva hade värdet i regel räknats som förskott på broderns arv.
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