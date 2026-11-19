Putin: Ryssland är öppet för världen
Ryssland är och förblir ”öppet för världen” säger landets president Vladimir Putin under Apec-mötet i kinesiska Shenzhen.
Putin höll, liksom sina kollegor Donald Trump och Xi Jinping, tal inför Apec-ländernas ledare, bara timmar innan det historiska mötet mellan trion senare på torsdagen.
Samtliga ledare lyfte fram sina länders respektive betydelse för Apec-samarbetet, och fokuset låg på ekonomi och AI, rapporterar flera medier.
Trump, Xi och Putin har och ska även möta varandra två och två för bilaterala samtal. Xi och Putin möttes redan under onsdagen medan Trump ska träffa Xi inför trepartsmötet och uppges träffa Putin på tu man hand senare under torsdagen.