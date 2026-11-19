Putin höll, liksom sina kollegor Donald Trump och Xi Jinping, tal inför Apec-ländernas ledare, bara timmar innan det historiska mötet mellan trion senare på torsdagen.

Ryssland är och förblir ”öppet för världen” säger landets president Vladimir Putin under Apec-mötet i kinesiska Shenzhen.

Putin höll, liksom sina kollegor Donald Trump och Xi Jinping, tal inför Apec-ländernas ledare, bara timmar innan det historiska mötet mellan trion senare på torsdagen.