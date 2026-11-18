”Vi är inte tillräckligt bra alla gånger”, konstaterar Abrahamsson.

Jonas Abrahamsson var vd för statliga flygplatsbolaget Swedavia i nio år innan han i februari blev vd för SJ.

Några problem med att börja argumentera för tåg i stället för flyg har han inte, eftersom han menar att båda transportslagen behövs.

SJ bryter med naturvänner: ”Ingen rabatt”. Dagens PS

”Inga problem att det finns flyg”

”Det finns sträckor där det finns olika alternativ, där man kan åka både tåg och flyg, och då får passagerare och kunderna välja”, konstaterar han.

”För min del är det absolut inga utmaningar i det, utan tvärtom menar jag att vi för ofta ställer transportslagen mot varandra”, säger han hos GP.

Han konstaterar att på en sträcka som Stockholm-Göteborg behövs både tåg och flyg.

”Ja, jag har inga problem med att det finns flygmöjligheter där. Vissa tillfällen behöver man flyget och i andra tillfällen behöver man tåget”, menar han.

ANNONS

Från och med hösten 2027 ska SJ bli bättre på sträckan mellan Sveriges två största städer. Då interför bolaget direktavgångar på sträckan med en restid på två timmar och 58 minuter.

Köpte fem tåg för 170 miljoner – säljs efter en provtur. Dagens PS