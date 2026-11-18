Snabbare resor mellan Göteborg och Stockholm, lovar SJ:s nye vd, som dock erkänner att ibland behöver man faktiskt flyget.
SJ:s nye vd: "Ibland behöver man flyget"
2027 ska det gå snabbare att resa mellan Stockholm och Göteborg och antalet platser ska bli betydligt fler.
Det säger nye vd:n Jonas Abrahamsson som har problem att brottas med.
”Vi är inte tillräckligt bra alla gånger”, konstaterar Abrahamsson.
Jonas Abrahamsson var vd för statliga flygplatsbolaget Swedavia i nio år innan han i februari blev vd för SJ.
Några problem med att börja argumentera för tåg i stället för flyg har han inte, eftersom han menar att båda transportslagen behövs.
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”Inga problem att det finns flyg”
”Det finns sträckor där det finns olika alternativ, där man kan åka både tåg och flyg, och då får passagerare och kunderna välja”, konstaterar han.
”För min del är det absolut inga utmaningar i det, utan tvärtom menar jag att vi för ofta ställer transportslagen mot varandra”, säger han hos GP.
Han konstaterar att på en sträcka som Stockholm-Göteborg behövs både tåg och flyg.
”Ja, jag har inga problem med att det finns flygmöjligheter där. Vissa tillfällen behöver man flyget och i andra tillfällen behöver man tåget”, menar han.
Från och med hösten 2027 ska SJ bli bättre på sträckan mellan Sveriges två största städer. Då interför bolaget direktavgångar på sträckan med en restid på två timmar och 58 minuter.
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Utdraget banarbete stör
Just nu tar sträckan en halvtimme längre, framför allt på ett utdraget banarbete mellan Göteborg och Alingsås.
”I dag är den sträckan väldigt sårbar, vilket gör att det är lätt att få utmaningar med punktligheten. Det kommer det vara mindre av när vi kan återuppta den direktlinjen”, säger Jonas Abrahamsson.
Året därpå, 2028, skulle SJ i princip kunna köra ännu snabbare mellan de två städerna, konstaterar vd Abrahamsson.
”Våra nya snabbtåg som ska tas i drift 2028 kan köra i 250 kilometer i timmen, och inte 200 som de nuvarande. Men där gäller det att infrastrukturen hänger med och just nu kan man inte köra 250 kilometer i timmen på just den sträckan”, tvingas han konstatera.
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Mångmiljardsatsning hos SJ
Just nu är SJ inne i en satsning på 19 miljarder kronor för nya snabb- och regionaltåg och en modernisering av nuvarande tåg.
Målet är att resande ska kunna växa med 50 procent men oberoende av hur nya tågen är, måste tågoperatörerna förhålla sig till infrastrukturen.
”Det finns ett par saker som har lagt grunden för svensk välfärd: Det är bland annat tillgången till konkurrenskraftig energi, men också ett välfungerande transportsystem. Det transportsystemet vi har nu är gammalt”, påpekar Jonas Abrahamsson som säger att fyra av fem förseningar kan relateras till infrastrukturen.
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