Tekniken skulle i praktiken kunna innebära att också de minsta bilmodellerna får medel att dra betydligt tyngre släp än vad de annars hade klarat av.

Det hela är inte helt olikt den elektriska husvagnen som Lightship tagit fram, som har ett eget drivbatteri på 77 kWh och elmotorer som hjälper dragbilen för att öka räckvidden. Men i Stellantis fall handlar det då istället om ett slags mellansläp som kopplas in mellan bilen och ett vanligt släp.

Fyra styrande hjul och AI

Stellantis el-dolly är dock mer avancerad än en släpvagn med elmotor. Patentet beskriver ett system med kameror, sensorer och en styrenhet som ska hålla koll på ekipaget.

Dessutom nämns fyrhjulsstyrning med så kallad steer-by-wire-teknik. Det innebär att hjulen styrs elektroniskt i stället för genom en traditionell mekanisk koppling – något som börjar ta fart inom bilbranschen.

Tanken är att vagnen själv, tack vare AI, ska kunna anpassa styrning, acceleration och bromsning efter situationen. Även antisladdfunktioner och andra viktiga säkerhetsfunktioner finns med i patentbeskrivningen.

Med tekniken som hjälp fler bilägare tillgång till fördelarna som en stark dragbil bär med sig, utan att behöva köra runt i en stor och törstig pickup till vardags.

Fortfarande många frågetecken

I skrivande stund är patentet inte mer än just det – en tanke och en idé. Och det kvarstår förstås en del praktiska utmaningar att lösa.

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Stellantis nämner inget om hur stort batteri som skulle krävas för att dollyn skulle vara effektiv, hur mycket vikt som skulle kunna hanteras eller hur tekniken skulle samspela med olika länders trafikregler. I Sverige är det, enligt trafikförordningen, tillåtet att dra släpvagn med dolly i högst 80 km/h om vissa villkor uppfylls – då handlar det om en passiv dolly, inte en som själv driver ekipaget framåt.

Men om tekniken någon gång blir verklighet skulle den helt kunna förändra synen på dragbilar. Kanske skulle till och med en liten Fiat 500 bli ett alternativ också för familjerna med de allra största husvagnarna?