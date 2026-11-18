I en separat prognos från oktober, som bara gäller litium, räknar Benchmark med att efterfrågan mer än tredubblas till 2050, och det kräver 134 nya litiumgruvor om inget litium återvinns.

Suget efter elbilar ökar behovet av ännu fler gruvor. Foto: TT

Elbilarna står redan för 55 procent av efterfrågan på litium, och i Sverige var varannan ny bil i oktober en elbil, enligt Mobility Sweden.

Vattnet drabbas först

Vattnet drabbas först och hårdast när gruvorna byggs ut, enligt FN-universitetets institut för vatten, miljö och hälsa, UNU-INWEH. I rapporten från april, som nyhetsbyrån IPS refererar, uppger institutet att ett ton litium kräver nära 1,9 miljoner liter vatten och att gruvdriften står för upp till 65 procent av vattenanvändningen kring saltöknen Salar de Atacama i Chile.

”Klimat-, energi- och hållbarhetspolitiken, den så kallade gröna politiken, är snävt inriktad på koldioxid. Efterfrågeprognoserna styrs av målen för minskade utsläpp, men vattenförsörjning, hälsa och sanitet är inga hårda gränser i planeringen av omställningen.

Därför växer utvinningen även i regioner med stor vattenbrist”, säger institutets chef till IPS och klagomålen från lokalsamhällena kring de nya gruvorna växer i alla delar av världen.

Människorättsorganisationen Business & Human Rights Resource Centre registrerade under 2025 sammanlagt 329 nya anklagelser om övergrepp kopplade till gruvor som bryter metaller för omställningen,

73 procent fler än året före, och angreppen på människor som protesterar mot gruvorna ökade med 50 procent, enligt organisationens Transition Minerals Tracker 2026. Urfolk drabbas oproportionerligt av en ”okontrollerad acceleration i gruvbrytningen för omställningsmineraler”, skriver organisationen.

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Det lokala motståndet kan också bromsa utbyggnaden av gruvor. Internationella energiorganet IEA skriver i sin elbilsrapport från maj att det tar många år att få tillstånd för en ny gruva och att ”starkt lokalt stöd är avgörande för att säkra en långsiktig och stabil drift”.