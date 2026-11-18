Världen behöver minst 384 nya gruvor till 2035 bara för att få fram metallerna till batterierna i elbilar och energilager. FN-forskare och en människorättsorganisation varnar för att utbyggnaden sker på bekostnad av vatten och lokalsamhällen, medan IEA pekar på att den samlade utvinningen minskar när användningen av fossila bränslen går ned.
384 nya gruvor behövs till 2035 – bara för att täcka behovet av elbilar
Siffran kommer från analysföretaget Benchmark Mineral Intelligence och gäller gruvor för alla batterimetaller. Euronews tog upp den på onsdagen i ett reportage om gruvorna bakom omställningen.
I en separat prognos från oktober, som bara gäller litium, räknar Benchmark med att efterfrågan mer än tredubblas till 2050, och det kräver 134 nya litiumgruvor om inget litium återvinns.
Elbilarna står redan för 55 procent av efterfrågan på litium, och i Sverige var varannan ny bil i oktober en elbil, enligt Mobility Sweden.
Vattnet drabbas först
Vattnet drabbas först och hårdast när gruvorna byggs ut, enligt FN-universitetets institut för vatten, miljö och hälsa, UNU-INWEH. I rapporten från april, som nyhetsbyrån IPS refererar, uppger institutet att ett ton litium kräver nära 1,9 miljoner liter vatten och att gruvdriften står för upp till 65 procent av vattenanvändningen kring saltöknen Salar de Atacama i Chile.
”Klimat-, energi- och hållbarhetspolitiken, den så kallade gröna politiken, är snävt inriktad på koldioxid. Efterfrågeprognoserna styrs av målen för minskade utsläpp, men vattenförsörjning, hälsa och sanitet är inga hårda gränser i planeringen av omställningen.
Därför växer utvinningen även i regioner med stor vattenbrist”, säger institutets chef till IPS och klagomålen från lokalsamhällena kring de nya gruvorna växer i alla delar av världen.
Människorättsorganisationen Business & Human Rights Resource Centre registrerade under 2025 sammanlagt 329 nya anklagelser om övergrepp kopplade till gruvor som bryter metaller för omställningen,
73 procent fler än året före, och angreppen på människor som protesterar mot gruvorna ökade med 50 procent, enligt organisationens Transition Minerals Tracker 2026. Urfolk drabbas oproportionerligt av en ”okontrollerad acceleration i gruvbrytningen för omställningsmineraler”, skriver organisationen.
Det lokala motståndet kan också bromsa utbyggnaden av gruvor. Internationella energiorganet IEA skriver i sin elbilsrapport från maj att det tar många år att få tillstånd för en ny gruva och att ”starkt lokalt stöd är avgörande för att säkra en långsiktig och stabil drift”.
Elbilar ersätter olja
IEA räknar samtidigt på den samlade mängden som utvinns i världen. Enligt rapporten krävde elbilarnas batterier och motorer omkring 320 miljoner ton malm 2024, medan mer än 100 miljarder ton fossila bränslen utvanns samma år.
De fossila bränslena förbränns, medan metallerna ligger kvar i batterierna och kan återvinnas, enligt IEA. I organisationens scenario med ländernas nuvarande politik minskar den samlade utvinningen med mer än 10 procent till 2035, eftersom elbilar och förnybar el tränger undan fossila bränslen.
Återvinningen avgör antalet gruvor
Det är återvinningen som kan minska antalet nya gruvor mest, enligt Benchmark, som räknar med att återvunnet litium står för nästan hälften av tillgången 2050. Analysföretagets litiumchef beskriver det antagandet som krävande.
”Återvinningen kommer att växa, men vårt huvudscenario ställer höga krav på den. Varje ton som återvinningen inte levererar måste komma från en gruva”, säger han.