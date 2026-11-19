Klumpen i Skåne var en trotylbomb

En liknande händelse skedde i Skåne för 12 år sedan, men den fick en helt annan oväntad utgång. En fiskare lämnade in en orangefärgad klump på omkring 2,5 kilo till Bärnstensmuseet i Kämpinge i Skåne, i tron att han fått upp bärnsten ur Östersjön.

Ungefär ett år senare, i maj 2015, fick museet beskedet att det var en trotylbomb från andra världskriget. Då fick polisen ta hand om den, rapporterade SVT. Det bedömdes dock att bomben inte hade kunnat sprängas. Museichefen Leif Brost sa då till Trelleborgs Allehanda:

Jag har just fått svaret att det var en trotylbomb och att den inte hade kunnat självantända.

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Senapsgas kan likna bärnsten

Rester av kemisk ammunition på Östersjöns botten har blivit klumpar som liknar lera och ibland obearbetad bärnsten. De kan innehålla ren senapsgas. Därför är det extra viktigt att man är noggrann när man undersöker fynden. Det är framför allt svenska och danska fiskare som riskerar att få upp dem i sina redskap, skrev Dagens PS i augusti 2026.

Sjöfartsverket råder fiskare som får upp misstänkt ammunition att släppa tillbaka föremålet i sjön och märka platsen med en boj. Därefter ska de larma sjöräddningscentralen JRCC på VHF, kanal 16, eller ringa 112. Riskobjekt får aldrig tas med tillbaka till en tätort.

Enligt Tysklands miljödepartement ligger omkring 1,6 miljoner ton ammunition från första och andra världskriget på botten av Östersjön och Nordsjön, enligt Dagens PS i oktober 2025.

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