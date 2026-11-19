En polsk fiskare har fått upp en bärnsten som kan vara värd upp till omkring 10 000 kronor. I Skåne visade sig 2015 en annan bärnstensliknande klump vara en bomb.
Bärnsten värd 10 000 kronor hittad – inte en bomb denna gång
Patryk Rowiński var ute och fiskade med sin besättning och båt i början av november. När de tog upp näten så hittade de en bärnsten på omkring 150 gram insnärjd i maskorna tillsammans med en mussla. Näten låg på omkring 20 meters djup cirka tio sjömil från hamnen, enligt Radio Szczecin. Rowiński förklarade där:
Hela grejen är att bärnstenen sitter i den lilla musslan, som klistrar fast den och trasslar in den i näten, och då kan man hitta den.
Värd mellan 3 800 och 10 100 kronor
Samma källa uppger värdet till cirka 3 800 kronor. En första uppskattning i Super Express landar på 5 050 till 10 100 kronor, men det slutliga värdet måste en expert bedöma.
Rowiński tänker inte sälja. Han sa i radion att:
Nej, jag säljer inte, det här är min heliga graal. Jag ska lägga den under kudden och sova på den.
Klumpen i Skåne var en trotylbomb
En liknande händelse skedde i Skåne för 12 år sedan, men den fick en helt annan oväntad utgång. En fiskare lämnade in en orangefärgad klump på omkring 2,5 kilo till Bärnstensmuseet i Kämpinge i Skåne, i tron att han fått upp bärnsten ur Östersjön.
Ungefär ett år senare, i maj 2015, fick museet beskedet att det var en trotylbomb från andra världskriget. Då fick polisen ta hand om den, rapporterade SVT. Det bedömdes dock att bomben inte hade kunnat sprängas. Museichefen Leif Brost sa då till Trelleborgs Allehanda:
Jag har just fått svaret att det var en trotylbomb och att den inte hade kunnat självantända.
Senapsgas kan likna bärnsten
Rester av kemisk ammunition på Östersjöns botten har blivit klumpar som liknar lera och ibland obearbetad bärnsten. De kan innehålla ren senapsgas. Därför är det extra viktigt att man är noggrann när man undersöker fynden. Det är framför allt svenska och danska fiskare som riskerar att få upp dem i sina redskap, skrev Dagens PS i augusti 2026.
Sjöfartsverket råder fiskare som får upp misstänkt ammunition att släppa tillbaka föremålet i sjön och märka platsen med en boj. Därefter ska de larma sjöräddningscentralen JRCC på VHF, kanal 16, eller ringa 112. Riskobjekt får aldrig tas med tillbaka till en tätort.
Enligt Tysklands miljödepartement ligger omkring 1,6 miljoner ton ammunition från första och andra världskriget på botten av Östersjön och Nordsjön, enligt Dagens PS i oktober 2025.
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