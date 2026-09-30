Försvaret får tuff kritik: Svaga prioriteringar och bristande styrning

”Behövs gemensam analys”

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Riksrevisionen konstaterar att mål, leveranser och kostnader inte integreras i en gemensam analys.

I stor utsträckning saknas underlag som visar vad olika verksamheter faktiskt kostar i relation till vilka resultat som uppnås.

Det minskar möjligheterna att bedöma produktivitet och kostnadseffektivitet, konstaterar Riksrevisionen.

När kostnader inte sätts i relation till konkreta leveranser eller effekter blir det svårt att avgöra vilka delar av verksamheten som använder resurser mest effektivt och att jämföra alternativa handlingsvägar, påpekar man.

”Över tid kan det leda till stora skillnader mellan vad som planeras och vad som faktiskt kan genomföras”, säger Marcus Pettersson, projektledare för granskningen.

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”Svårt organisera och planera”

Granskningen ”Logistik och sjukvård för det militära försvaret – statens arbete för att skapa tillgänglighet och uthållighet i militära operationer” visar att Försvarsmakten har haft svårt att organisera, planera och dimensionera arbetet på området.

Det påverkar utvecklingen inom logistik och sjukvård negativt. Brister inom materiel- och personalresurser, långa ledtider och ineffektiva arbetssätt har gjort att tillgängligheten och uthålligheten i krigsförbanden utvecklats långsamt.

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Logistik och sjukvård övas inte i tillräcklig omfattning och övas med för lite realism. Infrastrukturen är en flaskhals i arbetet med logistik och sjukvård.

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Försvaret får tuff kritik. Försvarsmakten gör svaga prioriteringar och har brister i styrningen, menar Riksrevisionen som nu vill se bättring. (Foto: Claudio Bresciani/TT)

Inte tydlig i prioriteringar

Riksrevisionen bedömer att regeringen i stora delar har gett Försvarsmakten förutsättningar att planera och dimensionera logistiken och sjukvården, men inte varit tillräckligt tydlig när det gäller prioriteringar.

”Regeringen behöver tala om för Försvarsmakten vilka geografiska områden och samhällsfunktioner som särskilt behöver försvaras vid ett väpnat angrepp”, säger Sascha Sohlman, projektledare för denna del av granskningen.

Riksrevisionen uppmanar nu regeringen att besluta om prioriteringar av geografiska områden, samhällssektorer och andra strategiskt viktiga vägval inom operationsplanering och värdlandsstöd.

Försvarsmakten rekommenderas, bland annat, att klargöra hur prioriteringar ska göras när mål, uppdrag och resurser inte går ihop.

Dessutom vill man se klarare ansvarsfördelning och en starkare koppling mellan uppföljning och beslut.

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