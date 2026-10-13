Barillas ordförande krävde total tystnad om sina fortsatta affärer i Ryssland för att ställa upp på intervju. När villkoret nobbades ställdes allt in – nu kommer stark kritik från EU-parlamentet.
”Skamlöst”: Miljardären vägrar svara efter hårda Rysslandskraven
Den italienske pastamiljardären och ordföranden för livsmedelskoncernen Barilla, Guido Barilla, kommer till Sverige i dagm tisdag, för att hyllas.
Filipstad ska utse honom till hedersmedborgare i kommunen, där koncernen äger knäckebrödstillverkaren Wasa. Samtidigt vill Gastronomiska Akademien utse orten till världens knäckebrödshuvudstad.
Men när Ryssland kommer på tal blir tonläget ett annat från Barilla, som vägrar att kommentera sin ryska verksamhet, konstaterar Dagens Industri som radar upp fem frågor som tidningen inte får svar på.
Ett oväntat krav på intervjun
När Di erbjöds en intervju med Guido Barilla i samband med besöket dök ett krav upp från hans team i Italien. En förutsättning för att intervjun skulle bli av var att inga frågor ställdes om Ryssland.
När detta inte accepterades ställdes intervjun in. Barillas pressavdelning uppgav att fokus enbart bör ligga på firandet av Filipstads knäckebrödstradition och Wasas historia i staden. Koncernen har dock inte lämnat någon förklaring till varför frågor om Ryssland var förbjudna.
Stark kritik mot ryska affärerna
Barilla äger sedan år 1999 det svenska knäckebrödsvarumärket Wasa. Koncernen har en betydande verksamhet i Ryssland med lokal produktion och försäljning.
Under det gångna året ökade omsättningen i Ryssland och andra tidigare sovjetrepubliker som ingår i OSS med 14 procent. Samtidigt har europeiska företags närvaro i landet blivit starkt omstridd sedan invasionen av Ukraina år 2022.
Kritiker menar att skattebetalningarna till den ryska staten bidrar till dess intäkter. EU-parlamentarikern Karin Karlsbro riktar hård kritik mot storföretag som fortsätter sina affärer och undviker obekväma frågor.
”Att storföretag fortsätter sina smutsiga affärer och sedan stoppar huvudet i sanden är fullständigt skamlöst. Det här fallet visar tydligt att de själva är fullt medvetna om vad de håller på med och att ducka är en strategi”, säger EU-toppen till Di.
Fem obesvarade frågor kvarstår
Barilla har ställt sig till svars för en del skriftliga frågor men vägrar att svara på avgörande punkter om sin ryska marknad. Frågor som rör vilka varumärken som säljs i dag eller hur de ökade volymerna går ihop med tidigare löften om att inte dra ekonomisk fördel av närvaron lämnas utan svar.
Koncernen hänvisar i stället till sin årsredovisning när det gäller ekonomiska uppgifter. I dag hyllas Guido Barilla på torget i Filipstad med en stor smidesnyckel. Samtidigt växer frågorna om de ryska affärerna som koncernen envist väljer att tiga om.
Barilla är världens största pastatillverkare, grundat 1877 i Parma i Italien. Företaget har 8 800 anställda. I fjol omsatte Barilla, enligt Di, 54,2 miljarder kronor och redovisade ett resultat på 2,6 miljarder kronor.