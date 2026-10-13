”Skamlöst”: Miljardären vägrar svara efter hårda Rysslandskraven

Stark kritik mot ryska affärerna

Barilla äger sedan år 1999 det svenska knäckebrödsvarumärket Wasa. Koncernen har en betydande verksamhet i Ryssland med lokal produktion och försäljning.

Under det gångna året ökade omsättningen i Ryssland och andra tidigare sovjetrepubliker som ingår i OSS med 14 procent. Samtidigt har europeiska företags närvaro i landet blivit starkt omstridd sedan invasionen av Ukraina år 2022.

Kritiker menar att skattebetalningarna till den ryska staten bidrar till dess intäkter. EU-parlamentarikern Karin Karlsbro riktar hård kritik mot storföretag som fortsätter sina affärer och undviker obekväma frågor.

”Att storföretag fortsätter sina smutsiga affärer och sedan stoppar huvudet i sanden är fullständigt skamlöst. Det här fallet visar tydligt att de själva är fullt medvetna om vad de håller på med och att ducka är en strategi”, säger EU-toppen till Di.

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Fem obesvarade frågor kvarstår

Barilla har ställt sig till svars för en del skriftliga frågor men vägrar att svara på avgörande punkter om sin ryska marknad. Frågor som rör vilka varumärken som säljs i dag eller hur de ökade volymerna går ihop med tidigare löften om att inte dra ekonomisk fördel av närvaron lämnas utan svar.

Koncernen hänvisar i stället till sin årsredovisning när det gäller ekonomiska uppgifter. I dag hyllas Guido Barilla på torget i Filipstad med en stor smidesnyckel. Samtidigt växer frågorna om de ryska affärerna som koncernen envist väljer att tiga om.

Barilla är världens största pastatillverkare, grundat 1877 i Parma i Italien. Företaget har 8 800 anställda. I fjol omsatte Barilla, enligt Di, 54,2 miljarder kronor och redovisade ett resultat på 2,6 miljarder kronor.