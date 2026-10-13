Natos högsta militära befälhavare skickar en skarp varning till Vladimir Putin. Ett ryskt angrepp mot ett Natoland skulle mötas av en massiv militär motattack. Samtidigt växer oron i Europa för sabotage, cyberattacker och en alltmer oförutsägbar amerikansk president.
Natos toppgeneral hotar Ryssland: ”Vi kommer att slå tillbaka”
De hårda orden mellan Ryssland och Nato avlöser varandra, där tonläget hela tiden verkar skruvas upp.
För ett par veckor sedan varnade Ryssland Nato för att kärnvapen kan användas om militäralliansen försöker isolera Kaliningrad.
Samtidigt råder det en splittring inom Nato – där vissa ledare uppger att Ryssland inte alls söker konflikt med alliansen i väst.
Alla håller dock inte med om det.
En av dem är den amerikanske generalen Alexus Grynkewich, Natos högsta militära befälhavare i Europa.
Det var under säkerhetskonferensen Warsaw Security Forum i Polen på måndagen som han gav ett tydligt budskap till de närvarande.
”Om någon är dum nog att attackera oss kommer vi att slåss”, uppgav Grynkewich, enligt Reuters.
Strategi i tre steg
Generalen beskrev en militär strategi i tre steg: att stoppa, försvaga och slutligen slå sönder fiendens militära förmåga.
Det innebär att Nato inte enbart skulle angripa de styrkor som genomför ett första anfall. Även de system som gör det möjligt för fienden att fortsätta kriget skulle kunna bli måltavlor.
Det handlar bland annat om militär logistik, ledningssystem och andra stödfunktioner.
Enligt Grynkewich ska varje angrepp mot ett Natoland bli fullständigt meningslöst för angriparen.
Han nämnde inte Ryssland vid namn, men uttalandet uppfattades som en tydlig varning till Moskva. Nato pekar sedan 2022 ut Ryssland som det största direkta hotet mot medlemsländernas säkerhet.
Sabotage skapar oro i Europa
Varningen kommer efter en rad misstänkta sabotageaktioner, drönarincidenter och cyberattacker i Europa.
Enligt Financial Times har europeiska underrättelsetjänster även rapporterat om misstänkta ryska planer på attacker mot personer inom försvarsindustrin.
Samtidigt har bland annat en estnisk försvarsverksamhet utsatts för en mordbrand och ett misstänkt attentat mot ett ukrainskt flygplan på en tysk flygplats stoppats, rapporterar AP.
Ryssland förnekar inblandning i sabotage och andra hybridoperationer.
Grynkewich underströk vidare att ett storskaligt krig inte ligger på bordet – men han anser att Nato måste visa sin militära styrka för att förhindra en konflikt framöver.
Trumps relation till Putin väcker frågor
Samtidigt finns en växande osäkerhet kring USA:s roll i Europas försvar.
President Donald Trump har åter närmat sig Vladimir Putin och gjort en diesel-deal helt på egen hand, och samtidigt kritiserat Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.
Enligt Washington Post har amerikanska företrädare dessutom pressat Ukraina att upphöra med attacker mot ryska oljeraffinaderier.
Det visar tydligt skillnaden mellan den politik som drivs från Vita huset – och den politik som Nato å sin sida försöker driva.
Grynkewich försökte dock tona ned farhågorna om att Washington skulle överge sina europeiska allierade.
Han betonade att alliansens omkring en miljard invånare kan känna sig trygga med att Nato har både planer och förmåga att försvara dem.
Läs även:
USA och Ryssland kan gå ihop: Investerar i Nord Stream. Dagens PS
Trump och Putin i Alaska: Känslig symbolik och spännande historia. Dagens PS