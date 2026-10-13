Natos toppgeneral hotar Ryssland: ”Vi kommer att slå tillbaka”

Samtidigt råder det en splittring inom Nato – där vissa ledare uppger att Ryssland inte alls söker konflikt med alliansen i väst.

Alla håller dock inte med om det.

En av dem är den amerikanske generalen Alexus Grynkewich, Natos högsta militära befälhavare i Europa.

Det var under säkerhetskonferensen Warsaw Security Forum i Polen på måndagen som han gav ett tydligt budskap till de närvarande.

”Om någon är dum nog att attackera oss kommer vi att slåss”, uppgav Grynkewich, enligt Reuters.

Strategi i tre steg

Generalen beskrev en militär strategi i tre steg: att stoppa, försvaga och slutligen slå sönder fiendens militära förmåga.



Det innebär att Nato inte enbart skulle angripa de styrkor som genomför ett första anfall. Även de system som gör det möjligt för fienden att fortsätta kriget skulle kunna bli måltavlor.



Det handlar bland annat om militär logistik, ledningssystem och andra stödfunktioner.

Enligt Grynkewich ska varje angrepp mot ett Natoland bli fullständigt meningslöst för angriparen.



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Han nämnde inte Ryssland vid namn, men uttalandet uppfattades som en tydlig varning till Moskva. Nato pekar sedan 2022 ut Ryssland som det största direkta hotet mot medlemsländernas säkerhet.