Gaudís sista vilja uppfylldes

Nu visar dokumenten att hans sista vilja faktiskt uppfylldes när huset såldes i december 1926 och pengarna gick direkt till kyrkbygget.

Den spanska radiokanalen Cadena SER bekräftar att de tre utsedda arvingarna sålde bostaden och överlämnade pengarna från bankkontona till kyrkan.

På kyrkans egen hemsida bekräftas också att pengarna från husförsäljningen användes till byggnadsarbetet.

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”I enlighet med Gaudís sista vilja och testamente gick vinsten från försäljningen till det fortsatta arbetet med Sagrada Família”, står det.

Under sina sista månader bodde Gaudí i en verkstad vid kyrkobygget. När han blev påkörd av en spårvagn misstogs han för en tiggare.

En enorm kassako för Barcelona

Kyrkbygget har dock blivit en enorm kassako för Barcelona som lockar miljoner turister från hela världen.

I februari 2026 nådde Sagrada Família sin slutliga höjd på 172,5 meter när korset monterades på Jesustornet, enligt Catalan News, och byggnaden blev därmed världens högsta kyrka.

Drar in 1,5 miljarder kronor

Under förra året kom det nästan fem miljoner besökare till den berömda kyrkan – som drog in runt 1,5 miljarder kronor.

Pengar som har hjälpt till att fortsätta förverkliga arkitektens dröm. Under förra året uppgick byggnadskostnaderna till runt 650 miljoner kronor.

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