Det har gått hundra år sedan Antoni Gaudís död. Den världsberömde arkitekten ville se sina besparingar gå till livsverket Sagrada Família – en vilja som också uppfylldes.
Gaudís sista vilja uppfylldes – hans pengar fick till Sagrada Família
Det är få byggnader som är så starkt förknippade med en stad som Sagrada Família är med Barcelona.
Bygget inleddes redan 1882 och har pågått i närmare ett och ett halvt sekel. Antoni Gaudí ägnade en stor del av sitt liv åt kyrkan, men fick aldrig se den färdig.
Nu riktas uppmärksamheten mot hans privata ekonomi och hur han ville finansiera sitt livsverk även efter sin död.
Ville skänka sina besparingar
Det har alltså gått hundra år sedan den världsberömde arkitekten gick bort och nu kommer nya dokument som visar att han ville se sina samlade tillgångar, som uppgick till motsvarande runt 1,8 miljoner kronor i dagens penningvärde, skänkas till bygget av sitt livsverk, enligt Euronews.
Originaltestamentet förstördes under spanska inbördeskriget, men en kopia från 1926 finns bevarad och har nu alltså blivit offentlig sedan sekretessen hävts.
Gaudí dog i juni 1926 och det var hans hus i Parc Güell som stod för det största värdet, på motsvarande runt 1,7 miljoner kronor. Utöver huset hade han drygt 100 000 kronor i besparingar, omräknat till dagens penningvärde.
Gaudís sista vilja uppfylldes
Nu visar dokumenten att hans sista vilja faktiskt uppfylldes när huset såldes i december 1926 och pengarna gick direkt till kyrkbygget.
Den spanska radiokanalen Cadena SER bekräftar att de tre utsedda arvingarna sålde bostaden och överlämnade pengarna från bankkontona till kyrkan.
På kyrkans egen hemsida bekräftas också att pengarna från husförsäljningen användes till byggnadsarbetet.
”I enlighet med Gaudís sista vilja och testamente gick vinsten från försäljningen till det fortsatta arbetet med Sagrada Família”, står det.
Under sina sista månader bodde Gaudí i en verkstad vid kyrkobygget. När han blev påkörd av en spårvagn misstogs han för en tiggare.
En enorm kassako för Barcelona
Kyrkbygget har dock blivit en enorm kassako för Barcelona som lockar miljoner turister från hela världen.
I februari 2026 nådde Sagrada Família sin slutliga höjd på 172,5 meter när korset monterades på Jesustornet, enligt Catalan News, och byggnaden blev därmed världens högsta kyrka.
Drar in 1,5 miljarder kronor
Under förra året kom det nästan fem miljoner besökare till den berömda kyrkan – som drog in runt 1,5 miljarder kronor.
Pengar som har hjälpt till att fortsätta förverkliga arkitektens dröm. Under förra året uppgick byggnadskostnaderna till runt 650 miljoner kronor.
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