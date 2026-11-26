Business as usual alltså, där fossila bränslen som olja och gas inte ska fasas ut helt, åtminstone inte än.

El Niño återkommer också som vanligt med jämna mellanrum, och det är kombinationen av redan höga koldioxidhalter och väderfenomenet som gör att vi får riktigt höga temperaturer.

Nya värmerekord på löpande band

Nu slås nya värmerekord på löpande band, enligt Financial Times.

Enligt preliminära uppgifter från EU:s klimattjänst Copernicus låg den globala temperaturen i måndags 2,25 grader över förindustriella nivåer – den största avvikelsen som hittills uppmätts.

Det beror alltså delvis på att vi befinner oss i en El Niño, som även har kallats en super-El Niño.

Ytvattentemperaturen i de östra delarna av Stilla havet kring ekvatorn ligger redan mer än fyra grader över det normala, så det blir varmare både på land och i haven.

Akshay Deoras, klimatforskare vid University of Reading i Storbritannien, varnar för att de återkommande temperaturrekorden driver upp den långsiktiga medeltemperaturen.

”Det är en varningssignal”, säger han till Financial Times.