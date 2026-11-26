De höga temperaturerna ser ut att hålla i sig fram till mars 2027. El Niño kan därmed slå historiskt rekord samtidigt som nya värmerekord slås på löpande band.
El Niño kan slå historiskt rekord – försmak av framtidens klimat
Klimatmötet COP31 i Turkiet brakade samman och beskrevs som ett fiasko och ”det värsta klimattoppmötet någonsin”, där de runt 200 länderna på plats inte lyckades komma överens om att minska världens utsläpp.
Business as usual alltså, där fossila bränslen som olja och gas inte ska fasas ut helt, åtminstone inte än.
El Niño återkommer också som vanligt med jämna mellanrum, och det är kombinationen av redan höga koldioxidhalter och väderfenomenet som gör att vi får riktigt höga temperaturer.
Nya värmerekord på löpande band
Nu slås nya värmerekord på löpande band, enligt Financial Times.
Enligt preliminära uppgifter från EU:s klimattjänst Copernicus låg den globala temperaturen i måndags 2,25 grader över förindustriella nivåer – den största avvikelsen som hittills uppmätts.
Det beror alltså delvis på att vi befinner oss i en El Niño, som även har kallats en super-El Niño.
Ytvattentemperaturen i de östra delarna av Stilla havet kring ekvatorn ligger redan mer än fyra grader över det normala, så det blir varmare både på land och i haven.
Akshay Deoras, klimatforskare vid University of Reading i Storbritannien, varnar för att de återkommande temperaturrekorden driver upp den långsiktiga medeltemperaturen.
”Det är en varningssignal”, säger han till Financial Times.
Extremvädret kan fortsätta in i 2027
Väderfenomenet El Niño har alltså slagit till med full kraft den här gången. Under sju dagar i rad har den globala temperaturen legat mer än två grader över förindustriella nivåer. Nu varnar forskare för att extremvädret kan fortsätta in i 2027, åtminstone fram till mars.
Det vi nu upplever är en försmak av framtidens klimat, menar Samantha Burgess, klimatexpert vid det europeiska vädercentret ECMWF.
”El Niño kommer och går. Det gör inte den underliggande uppvärmningen från utsläppen av växthusgaser, såvida vi inte minskar utsläppen”, säger hon.
Kan bli den kraftigaste på tusen år
Zeke Hausfather är en amerikansk klimatforskare och han går steget längre i sin bedömning.
”Vi har inte sett något liknande i historiska mätningar och det kan visa sig vara det kraftigaste El Niño-fenomenet under det senaste årtusendet”, säger han enligt Berkeley Earth.
Översvämningar och farlig hetta
Effekterna av El Niño märks redan på den amerikanska västkusten, där ovanligt höga tidvattennivåer och kraftiga vågor har lett till översvämningsvarningar i delstaterna Kalifornien, Oregon och Washington.
I tropikerna väntas samtidigt farlig hetta i kombination med hög luftfuktighet när väderfenomenet drar fram.
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