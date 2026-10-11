Ryssland trappar upp jakten på Europas försvarstoppar. Nu varnar västerländska underrättelsetjänster för mordplaner, i bland annat Sverige.
FT: Ryssland planerar att mörda försvarstoppar i Europa
Dagens PS har tidigare rapporterat om försvarsbolagets Rheinmetalls chef Armin Papperger som tvingas ha livvakter dygnet runt på grund av ryska planer på att mörda honom. Detta efter att amerikansk och tysk underrättelsetjänst 2024 avslöjade en rysk plan riktad mot honom personligen.
Men det är inget historiskt exempel. Snarare intensifierar Ryssland sina försök att mörda ledande personer inom Europas politik och försvarsindustri. Det varnar underrättelsetjänster i flera europeiska länder för, enligt Financial Times.
Målet: Ukrainavänliga
Enligt tidningens källor, tjänstemän vid fem europeiska underrättelsetjänster, riktas hoten mot både chefer och andra högt uppsatta anställda vid försvarsföretag. Även mindre bolag pekas ut, framför allt företag som tillverkar drönare eller komponenter till dem.
På söndagen meddelar polsk polis om att de har uppgifter om ett attentat riktat mot mot landets premiärminister Donald Tusk och försvarsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Kreml vill enligt underrättelsekällorna försvaga stödet till Ukraina, som ett svar på att kriget på slagfältet har kört fast och den ryska ekonomin pressas. Armin Papperger är just en person som offentligt och med handling gett stort stöd till Ukraina.
”Hotnivån i Europa har ökat. Mot egendom, men också mot människor”, säger en högt uppsatt europeisk underrättelsetjänsteman till Financial Times.
Saab-chefen kopplas till misstänkt övervakning
Sverige finns med i rapporteringen. I augusti greps två unga ryska turister efter att ha slagit upp ett tält nära bostaden till Saab-chefen Micael Johansson. De släpptes kort därefter.
Financial Times beskriver händelsen som ett exempel på den oro som växer kring säkerheten för ledande personer inom Europas försvarsindustri. Det har dock inte framkommit några uppgifter om en plan riktad mot Johansson.
Enligt Financial Times ligger den ryska militära underrättelsetjänsten GRU bakom en stor del av de misstänkta planerna. Metoderna uppges ha förändrats. I stället för att förlita sig på enskilda agenter ska ryska underrättelseofficerare i större utsträckning samarbeta med organiserad brottslighet och gränsöverskridande agentnätverk.
Myndighet rekommenderar privata personskyddsteam
Arbetet delas också upp mellan olika personer och grupper, från kartläggning och logistik till planering och genomförande. I vissa fall har konkreta planer upptäckts och stoppats. I andra har säkerhetstjänster observerat misstänkt kartläggning av personers vardagsrutiner, både i hemmet och på arbetsplatsen.
Tysklands inhemska säkerhetstjänst BfV har ökat sina kontakter med anställda och ledningar inom landets försvarsindustri. Enligt Financial Times rekommenderar myndigheten bland annat privata personskyddsteam.
BfV-chefen Sinan Selen har varnat tyska parlamentariker för att Ryssland planerar våldshandlingar mot enskilda personer genom statliga eller statsstyrda aktörer. Han pekade också på att organiserad brottslighet används i verksamheten.
Vill skapa rädsla i försvarsindustrin
Målet behöver inte nödvändigtvis vara att genomföra ett mord. Enligt underrättelsekällorna kan själva hotbilden vara tillräcklig för att påverka företagens beslut och minska viljan att samarbeta med Ukraina.
”Det huvudsakliga målet ur ryskt perspektiv är fortfarande psykologiskt”, säger en underrättelsetjänsteman till Financial Times.
Ett exempel på metoder som används är att ledamöter i Finlands riksdag har utsatts för psykologiska attacker som rysk underrättelsetjänst misstänks ligga bakom. Det rör sig om misstänkta inbrott där ledamöterna mötts av öppna fönster, tända lampor och avföring i toaletten som de själva inte varit skyldiga till.
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