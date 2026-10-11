FT: Ryssland planerar att mörda försvarstoppar i Europa

Saab-chefen kopplas till misstänkt övervakning

Sverige finns med i rapporteringen. I augusti greps två unga ryska turister efter att ha slagit upp ett tält nära bostaden till Saab-chefen Micael Johansson. De släpptes kort därefter.

Financial Times beskriver händelsen som ett exempel på den oro som växer kring säkerheten för ledande personer inom Europas försvarsindustri. Det har dock inte framkommit några uppgifter om en plan riktad mot Johansson.

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Enligt Financial Times ligger den ryska militära underrättelsetjänsten GRU bakom en stor del av de misstänkta planerna. Metoderna uppges ha förändrats. I stället för att förlita sig på enskilda agenter ska ryska underrättelseofficerare i större utsträckning samarbeta med organiserad brottslighet och gränsöverskridande agentnätverk.

Myndighet rekommenderar privata personskyddsteam

Arbetet delas också upp mellan olika personer och grupper, från kartläggning och logistik till planering och genomförande. I vissa fall har konkreta planer upptäckts och stoppats. I andra har säkerhetstjänster observerat misstänkt kartläggning av personers vardagsrutiner, både i hemmet och på arbetsplatsen.

Tysklands inhemska säkerhetstjänst BfV har ökat sina kontakter med anställda och ledningar inom landets försvarsindustri. Enligt Financial Times rekommenderar myndigheten bland annat privata personskyddsteam.

BfV-chefen Sinan Selen har varnat tyska parlamentariker för att Ryssland planerar våldshandlingar mot enskilda personer genom statliga eller statsstyrda aktörer. Han pekade också på att organiserad brottslighet används i verksamheten.

Vill skapa rädsla i försvarsindustrin

Målet behöver inte nödvändigtvis vara att genomföra ett mord. Enligt underrättelsekällorna kan själva hotbilden vara tillräcklig för att påverka företagens beslut och minska viljan att samarbeta med Ukraina.

”Det huvudsakliga målet ur ryskt perspektiv är fortfarande psykologiskt”, säger en underrättelsetjänsteman till Financial Times.

Ett exempel på metoder som används är att ledamöter i Finlands riksdag har utsatts för psykologiska attacker som rysk underrättelsetjänst misstänks ligga bakom. Det rör sig om misstänkta inbrott där ledamöterna mötts av öppna fönster, tända lampor och avföring i toaletten som de själva inte varit skyldiga till.

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