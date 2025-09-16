Satirklockan som säljer slut efter Trumps tullar

Donald Trumps tullchock mot Schweiz har skapat heta känslor, och nu har klockjätten Swatch hittat ett sätt att slå tillbaka.

Hånfull design

Trump införde tullar på 39 procent mot Schweiz, bland de högsta som han satt i världen. Nu har klocktillverkaren Swatch svarat med en specialutgåva där siffrorna tre och nio bytt plats, en blinkning till tullsiffran som blivit en försäljningssuccé.

Den fyrkantiga blå-beiga modellen har fått namnet “What if…tariffs” och har dessutom ett procenttecken på batteriluckan.

En talesperson för Swatch säger att modellen är tillverkad med en medveten blinkning och fungerar som en väckarklocka till den schweiziska regeringen, som hittills inte har lyckats pressa USA till att sänka tullarna.

“För så snart USA ändrar sina tullar för Schweiz kommer vi omedelbart att sluta sälja den här klockan”, sa talespersonen enligt Fashion Network.