Swatchs satirklocka ”What if…tariffs” blev en braksuccé i Schweiz efter Trumps 39-procentiga tullar. Första upplagan är redan slutsåld.
Satirklockan som säljer slut efter Trumps tullar
Donald Trumps tullchock mot Schweiz har skapat heta känslor, och nu har klockjätten Swatch hittat ett sätt att slå tillbaka.
Missa inte: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten. Dagens PS
Hånfull design
Trump införde tullar på 39 procent mot Schweiz, bland de högsta som han satt i världen. Nu har klocktillverkaren Swatch svarat med en specialutgåva där siffrorna tre och nio bytt plats, en blinkning till tullsiffran som blivit en försäljningssuccé.
Den fyrkantiga blå-beiga modellen har fått namnet “What if…tariffs” och har dessutom ett procenttecken på batteriluckan.
En talesperson för Swatch säger att modellen är tillverkad med en medveten blinkning och fungerar som en väckarklocka till den schweiziska regeringen, som hittills inte har lyckats pressa USA till att sänka tullarna.
“För så snart USA ändrar sina tullar för Schweiz kommer vi omedelbart att sluta sälja den här klockan”, sa talespersonen enligt Fashion Network.
Slutsåld på dagar
Klockan säljs för 139 schweizerfranc, vilket motsvarar drygt 1 600 kronor, både online och i ett tiotal Swatchbutiker i Schweiz. Eftersom den inte exporteras omfattas den inte av tullarna, något som gjort den ännu mer attraktiv på hemmaplan.
Första upplagan sålde slut på kort tid och leveranserna har försenats med upp till två veckor på grund av den höga efterfrågan.
En talesperson för Swatch berättar att “vi kört på för fullt”, men vill inte säga hur många exemplar som sålts. Intresset beskrivs dock som en enorm succé.
Läs också: Låga priser tvingar oljeindustrin till varsel i USA. Dagens PS
Tullar hårt slag mot industrin
För Schweiz klockindustri är tullarna ett hårt slag. USA är landets största marknad för klockor och exporten uppgick ifjol till 4,4 miljarder schweizerfranc, vilket motsvarar drygt 50 miljarder kronor. Även andra varor som choklad, maskiner och läkemedel har drabbats av Trumps beslut.
Trump hävdar att tullarna är nödvändiga på grund av ett handelsunderskott på nästan 40 miljarder dollar, motsvarande drygt 470 miljarder kronor. Schweiz menar att siffrorna är missvisande eftersom tjänstehandeln inte är inräknad.
Enligt SvD planerar Swatchs vd Nick Hayek att höja priserna i USA med mellan fem och femton procent. Men han ser ingen risk att kunderna ska sluta köpa.
“Amerikanerna kommer att fortsätta köpa våra klockor, även efter prishöjningar”, sa han.
Läs även: Rysk recession enligt siffrorna – centralbanken: “Avkylning”. Dagens PS
Läs även: Nya samtal mellan USA och Kina i Madrid. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
