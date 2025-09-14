Nya samtal mellan USA och Kina i Madrid

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Nya kinesiska utredningar

Inför mötena har Kinas handelsministerium meddelat att de inlett två utredningar riktade mot den amerikanska halvledarsektorn. Det handlar dels om en antidumpningsutredning av analoga IC-chip, dels om en antidiskrimineringsutredning av amerikanska åtgärder mot kinesiska chipbolag.

En talesperson för ministeriet säger enligt Yahoo Finance att amerikanska exportbegränsningar och tullar “utgör en inneslutning och undertryckande av Kinas utveckling av högteknologiska industrier” som halvledare och artificiell intelligens.

Bland de berörda företagen finns Texas Instruments och ON Semiconductor.

Utredningarna kommer efter att USA på fredagen lagt till 23 kinesiska företag på en lista över bolag som får nya restriktioner. Två av företagen anklagas för att ha förvärvat utrustning till den stora kinesiska chiptillverkaren SMIC.

Samma tullnivå till november

Sedan i våras har USA och Kina mötts i flera europeiska städer för att undvika ett fullskaligt handelskrig. Vapenvilor på 90 dagar har tillfälligt minskat tullar och återupptagit flödet av viktiga råvaror. Trots det har president Donald Trump beslutat att tullnivåerna på kinesiska varor, omkring 55 procent, ska ligga kvar åtminstone till november.

USA:s finansminister Scott Bessent träffade kinesiska motparter för tullsamtal i Stockholm tidigare. Arkivbild. (Foto: J. Scott Applewhite/AP/TT)

Bessent beskrev tidigare samtalen i Stockholm som “mycket givande” och framhöll behovet av att “minska riskerna med vissa strategiska industrier, oavsett om det gäller sällsynta jordartsmetaller, halvledare eller läkemedel”.

Samtidigt bedömer experter att mötet i Madrid framför allt kan lägga grunden för ett senare toppmöte mellan Trump och Kinas president Xi Jinping.

Enligt Reuters uppger en spansk regeringskälla att valet av Madrid visar att landet befäster sin roll som plats för strategiska förhandlingar på hög nivå. Utrikesminister José Manuel Albares väntas hälsa delegaterna välkomna till Palacio de Santa Cruz där samtalen inleds under måndagen.

Samtalen i Madrid blir också ett sätt för Spanien att vårda sina egna relationer med Washington. Enligt Reuters vill regeringen i Madrid använda mötet för att stärka banden till USA efter flera spända diskussioner om bland annat Israels offensiv i Gaza och Spaniens ovilja att öka sina försvarsutgifter till fem procent av budgeten i linje med NATO-kraven.

Finansminister Scott Bessent har dessutom varit kritisk mot premiärminister Pedro Sanchez för att tidigare i år beskriva Peking som en ”strategisk partner” mitt under Trumps tulloffensiv. Han menade då att en sådan relation var som att ”skära av sin egen hals”.

