USA och Kina samlas i Madrid för nya samtal om handel. TikToks framtid och en utredning mot amerikanska chipbolag står högst på agendan.
Nya samtal mellan USA och Kina i Madrid
Förväntningarna på Madridmötet är låga. Inga större genombrott väntas, men samtalen kan bana väg för tyngre beslut längre fram.
“Inga genombrott i Madrid”
Mötet i Madrid är det fjärde på kort tid mellan USA:s finansminister Scott Bessent, handelsrepresentant Jamieson Greer och Kinas vicepremiärminister He Lifeng. Spaniens premiärminister Pedro Sanchez står som värd för förhandlingarna som rör flera känsliga frågor.
En av de mest uppmärksammade gäller TikTok. Ägaren ByteDance måste sälja sin amerikanska verksamhet senast den 17 september, annars riskerar appen att förbjudas i USA. Enligt en källa och handelsexperter väntas inget genombrott nu, men en ny förlängning av tidsfristen, rapporterar Reuters.
“Ärligt talat tror jag inte att Kina har någon brådska att ingå ett avtal där de inte får betydande eftergifter gällande exportkontroller och lägre tullar. “Och jag ser inte USA i en position att göra större eftergifter gällande någon av dem, såvida det inte sker något genombrott i deras krav på Kina”, säger Wendy Cutler, tidigare handelsförhandlare vid USTR.
Nya kinesiska utredningar
Inför mötena har Kinas handelsministerium meddelat att de inlett två utredningar riktade mot den amerikanska halvledarsektorn. Det handlar dels om en antidumpningsutredning av analoga IC-chip, dels om en antidiskrimineringsutredning av amerikanska åtgärder mot kinesiska chipbolag.
En talesperson för ministeriet säger enligt Yahoo Finance att amerikanska exportbegränsningar och tullar “utgör en inneslutning och undertryckande av Kinas utveckling av högteknologiska industrier” som halvledare och artificiell intelligens.
Bland de berörda företagen finns Texas Instruments och ON Semiconductor.
Utredningarna kommer efter att USA på fredagen lagt till 23 kinesiska företag på en lista över bolag som får nya restriktioner. Två av företagen anklagas för att ha förvärvat utrustning till den stora kinesiska chiptillverkaren SMIC.
Samma tullnivå till november
Sedan i våras har USA och Kina mötts i flera europeiska städer för att undvika ett fullskaligt handelskrig. Vapenvilor på 90 dagar har tillfälligt minskat tullar och återupptagit flödet av viktiga råvaror. Trots det har president Donald Trump beslutat att tullnivåerna på kinesiska varor, omkring 55 procent, ska ligga kvar åtminstone till november.
Bessent beskrev tidigare samtalen i Stockholm som “mycket givande” och framhöll behovet av att “minska riskerna med vissa strategiska industrier, oavsett om det gäller sällsynta jordartsmetaller, halvledare eller läkemedel”.
Samtidigt bedömer experter att mötet i Madrid framför allt kan lägga grunden för ett senare toppmöte mellan Trump och Kinas president Xi Jinping.
Enligt Reuters uppger en spansk regeringskälla att valet av Madrid visar att landet befäster sin roll som plats för strategiska förhandlingar på hög nivå. Utrikesminister José Manuel Albares väntas hälsa delegaterna välkomna till Palacio de Santa Cruz där samtalen inleds under måndagen.
Samtalen i Madrid blir också ett sätt för Spanien att vårda sina egna relationer med Washington. Enligt Reuters vill regeringen i Madrid använda mötet för att stärka banden till USA efter flera spända diskussioner om bland annat Israels offensiv i Gaza och Spaniens ovilja att öka sina försvarsutgifter till fem procent av budgeten i linje med NATO-kraven.
Finansminister Scott Bessent har dessutom varit kritisk mot premiärminister Pedro Sanchez för att tidigare i år beskriva Peking som en ”strategisk partner” mitt under Trumps tulloffensiv. Han menade då att en sådan relation var som att ”skära av sin egen hals”.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
