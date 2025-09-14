Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Nya samtal mellan USA och Kina i Madrid

USA:s finansminister Scott Bessent och Kinas vicepremiärminister He Lifeng möts i Madrid efter tidigare rundor i Genève, London och Stockholm.
USA:s finansminister Scott Bessent och Kinas vicepremiärminister He Lifeng möts i Madrid efter tidigare rundor i Genève, London och Stockholm. (Foto: Pär Bäckström/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 14 sep. 2025Publicerad: 14 sep. 2025

USA och Kina samlas i Madrid för nya samtal om handel. TikToks framtid och en utredning mot amerikanska chipbolag står högst på agendan.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Förväntningarna på Madridmötet är låga. Inga större genombrott väntas, men samtalen kan bana väg för tyngre beslut längre fram.

Missa inte: Svenskarna får betala mer för kaffet. Dagens PS

ANNONS

“Inga genombrott i Madrid”

Mötet i Madrid är det fjärde på kort tid mellan USA:s finansminister Scott Bessent, handelsrepresentant Jamieson Greer och Kinas vicepremiärminister He Lifeng. Spaniens premiärminister Pedro Sanchez står som värd för förhandlingarna som rör flera känsliga frågor.

En av de mest uppmärksammade gäller TikTok. Ägaren ByteDance måste sälja sin amerikanska verksamhet senast den 17 september, annars riskerar appen att förbjudas i USA. Enligt en källa och handelsexperter väntas inget genombrott nu, men en ny förlängning av tidsfristen, rapporterar Reuters.

“Ärligt talat tror jag inte att Kina har någon brådska att ingå ett avtal där de inte får betydande eftergifter gällande exportkontroller och lägre tullar. “Och jag ser inte USA i en position att göra större eftergifter gällande någon av dem, såvida det inte sker något genombrott i deras krav på Kina”, säger Wendy Cutler, tidigare handelsförhandlare vid USTR.

Spaniens premiärminister Pedro Sanchez, här med Kinas premiärminister Li Qiang i Peking tidigare i år, står nu värd för handelssamtalen i Madrid. (Foto: Andres Martinez Casares/Pool Photo via AP/TT)
Spaniens premiärminister Pedro Sanchez, här med Kinas premiärminister Li Qiang i Peking tidigare i år, står nu värd för handelssamtalen i Madrid. (Foto: Andres Martinez Casares/Pool Photo via AP/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Nya kinesiska utredningar

Inför mötena har Kinas handelsministerium meddelat att de inlett två utredningar riktade mot den amerikanska halvledarsektorn. Det handlar dels om en antidumpningsutredning av analoga IC-chip, dels om en antidiskrimineringsutredning av amerikanska åtgärder mot kinesiska chipbolag.

ANNONS

En talesperson för ministeriet säger enligt Yahoo Finance att amerikanska exportbegränsningar och tullar “utgör en inneslutning och undertryckande av Kinas utveckling av högteknologiska industrier” som halvledare och artificiell intelligens.

Bland de berörda företagen finns Texas Instruments och ON Semiconductor.

Utredningarna kommer efter att USA på fredagen lagt till 23 kinesiska företag på en lista över bolag som får nya restriktioner. Två av företagen anklagas för att ha förvärvat utrustning till den stora kinesiska chiptillverkaren SMIC.

Läs också: Han kan skjuta ner Putins drönare för 5000 dollar. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Samma tullnivå till november

Sedan i våras har USA och Kina mötts i flera europeiska städer för att undvika ett fullskaligt handelskrig. Vapenvilor på 90 dagar har tillfälligt minskat tullar och återupptagit flödet av viktiga råvaror. Trots det har president Donald Trump beslutat att tullnivåerna på kinesiska varor, omkring 55 procent, ska ligga kvar åtminstone till november.

Bessent
USA:s finansminister Scott Bessent träffade kinesiska motparter för tullsamtal i Stockholm tidigare. Arkivbild. (Foto: J. Scott Applewhite/AP/TT)

Bessent beskrev tidigare samtalen i Stockholm som “mycket givande” och framhöll behovet av att “minska riskerna med vissa strategiska industrier, oavsett om det gäller sällsynta jordartsmetaller, halvledare eller läkemedel”.

ANNONS

Samtidigt bedömer experter att mötet i Madrid framför allt kan lägga grunden för ett senare toppmöte mellan Trump och Kinas president Xi Jinping.

Enligt Reuters uppger en spansk regeringskälla att valet av Madrid visar att landet befäster sin roll som plats för strategiska förhandlingar på hög nivå. Utrikesminister José Manuel Albares väntas hälsa delegaterna välkomna till Palacio de Santa Cruz där samtalen inleds under måndagen.

Samtalen i Madrid blir också ett sätt för Spanien att vårda sina egna relationer med Washington. Enligt Reuters vill regeringen i Madrid använda mötet för att stärka banden till USA efter flera spända diskussioner om bland annat Israels offensiv i Gaza och Spaniens ovilja att öka sina försvarsutgifter till fem procent av budgeten i linje med NATO-kraven.

Finansminister Scott Bessent har dessutom varit kritisk mot premiärminister Pedro Sanchez för att tidigare i år beskriva Peking som en ”strategisk partner” mitt under Trumps tulloffensiv. Han menade då att en sådan relation var som att ”skära av sin egen hals”.

Läs även: Arbetslösheten bland akademiker rekordhög – ändå missas de. Dagens PS

Läs även: Alla pratar om Larry Ellison – men inte om allt. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
HandelssamtalKinaSpanienTikTokUSA
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Edvard Lundkvist och Emma Fällman i studion
Spela klippet
PS Studio

Kraftigt bakslag för Rysslands handel med Kina

14 sep. 2025
ANNONS
ANNONS