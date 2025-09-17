Sänkt ränta, sänkta bidrag och en sval börs i Europa

Onsdagens största, men kanske också mest väntade nyhet var att amerikanska centralbanken Fed tagit beslut om att sänka styrräntan. Beslutet kommer i en osäker tid med ökande inflation och arbetslöshet där risken finns för stagflation.

Den största nyheten inom svensk politik däremot under onsdagen var onekligen regeringens beslut om att sänka socialbidraget med upp till 8 000 kronor. Detta för att stärka incitamenten att jobba enligt regeringen.

Samtidigt kunde pensionsjätten Alecta glädja landets äldre med nyheten om att den genomsnittliga pensionären i dag har cirka 33 procent mer att röra sig med än för 12 år sedan.

Kall börs i Europa

I USA är börsen just nu glödhet. Till stor del på grund av löften från AI-branschen om stor tillväxt. Baksidan av detta är att den europeiska börsen i stället är kallare då investerare inte vill missa AI-boomen. Det kan dock vända om Tyskland sätter fart med sina stora utgiftsprogram.

Börsen är sval i Europa just nu. (Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT)

På Stockholmsbörsen däremot har åtminstone en aktie visat livskraft, nämligen gamingbolaget Embracer. Bolaget har efter en tuff period gjort en rekyl på börsen efter en positiv analys från Kepler Cheuvreux där man framförallt tror på positiva effekter av avknoppningen av indiestudion Coffe Stain.

En förlorare på börsen är annars Hemnet som tappat 25 procent under året. Flera stora fondbolag har dragit sig ur och nu har det visat sig att bolagets förra vd fortsatt sälja av sina aktier i bolaget.