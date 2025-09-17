Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Sänkt ränta, sänkta bidrag och en sval börs i Europa

Fed sänkte räntan och svenska staten socialbidragen. Embracers vd kunde samtidigt vara glad åt en aktie som tagit fart igen. (Foto: Mark Schiefelbein/Magnus Lejhall/Pontus Lundahl/ AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Fed sänker räntan och regeringen drar ner på socialbidragen samtidigt som pensionärer får det bättre. Samtidigt vill allt färre investera på den europeiska börsen – men desto fler i svenska fastigheter.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Onsdagens största, men kanske också mest väntade nyhet var att amerikanska centralbanken Fed tagit beslut om att sänka styrräntan. Beslutet kommer i en osäker tid med ökande inflation och arbetslöshet där risken finns för stagflation.

Den största nyheten inom svensk politik däremot under onsdagen var onekligen regeringens beslut om att sänka socialbidraget med upp till 8 000 kronor. Detta för att stärka incitamenten att jobba enligt regeringen.

ANNONS

Missa inte:
Feds räntebeslut omgärdat av kaos. Realtid

Samtidigt kunde pensionsjätten Alecta glädja landets äldre med nyheten om att den genomsnittliga pensionären i dag har cirka 33 procent mer att röra sig med än för 12 år sedan.

Kall börs i Europa

I USA är börsen just nu glödhet. Till stor del på grund av löften från AI-branschen om stor tillväxt. Baksidan av detta är att den europeiska börsen i stället är kallare då investerare inte vill missa AI-boomen. Det kan dock vända om Tyskland sätter fart med sina stora utgiftsprogram.

Börsen är sval i Europa just nu. (Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT)

På Stockholmsbörsen däremot har åtminstone en aktie visat livskraft, nämligen gamingbolaget Embracer. Bolaget har efter en tuff period gjort en rekyl på börsen efter en positiv analys från Kepler Cheuvreux där man framförallt tror på positiva effekter av avknoppningen av indiestudion Coffe Stain.

Läs även:
Analys: Förmögna håller USA:s ekonomi under armarna. Dagens PS

ANNONS

En förlorare på börsen är annars Hemnet som tappat 25 procent under året. Flera stora fondbolag har dragit sig ur och nu har det visat sig att bolagets förra vd fortsatt sälja av sina aktier i bolaget.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Rörelse på fastighetsmarknaden

Även om utländska investerare inte är lika intresserade av den europeiska börsen så är de desto mer intresserade av svenska fastigheter. Var fjärde köpare på den svenska marknaden är nu utländsk.

Missa inte:
“Otroligt glädjande” – Corem sålde över bokfört värde. Realtid

Jag har jobbat med fastigheter i 30 år och har aldrig tidigare upplevt ett sådant stort internationellt intresse för Sverige som i dag”, säger Newsecs vd Max Barclay till Fastighetsnytt.

Samtidigt har den svenska fastighetsmiljardären Elias Georgiadis gått in och köpt Vings ikoniska hotell Sunwing Arguineguín som varit i Vings ägo i nästan 40 års tid. Georgiadis är stor ägare i Premia Properties som är noterat i Aten. Han är även stor ägare i Stenhus som är noterat vid börsen i Stockholm.

Innovativt Stockholm och trög oljebransch

Stockholms Handelskammare har också släppt en rapport som pekar ut huvudstaden som den mest innovativa staden i Europa.

Läs även:
Smällar i Rysslands största oljeraffinaderi. Dagens PS

ANNONS

En bransch som annars anses vara innovativ är solenergibranschen. För trots att Trump-administrationen inte vill satsa på förnyelsebar energi har branschen just nu något av en boom i USA. Trots att skatteförmåner försvunnit och vindkraftverksprojekt har stoppats så ökar investeringarna och börsen visar intresse.

Det samma kan inte sägas för den amerikanska oljeindustrin som just nu genomför stora nedskärningar när priset på olja bara sjunker.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BidragBörsenEnergifastigheterFederal ReserveOlja
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

David och Emma
Spela klippet
PS Studio

Globala fonder är inte så globala som du tror

17 sep. 2025
ANNONS
ANNONS