Sänkt ränta, sänkta bidrag och en sval börs i Europa

Onsdagens största, men kanske också mest väntade nyhet var att amerikanska centralbanken Fed tagit beslut om att sänka styrräntan. Beslutet kommer i en osäker tid med ökande inflation och arbetslöshet där risken finns för stagflation.
Den största nyheten inom svensk politik däremot under onsdagen var onekligen regeringens beslut om att sänka socialbidraget med upp till 8 000 kronor. Detta för att stärka incitamenten att jobba enligt regeringen.
Feds räntebeslut omgärdat av kaos. Realtid
Samtidigt kunde pensionsjätten Alecta glädja landets äldre med nyheten om att den genomsnittliga pensionären i dag har cirka 33 procent mer att röra sig med än för 12 år sedan.
Kall börs i Europa
I USA är börsen just nu glödhet. Till stor del på grund av löften från AI-branschen om stor tillväxt. Baksidan av detta är att den europeiska börsen i stället är kallare då investerare inte vill missa AI-boomen. Det kan dock vända om Tyskland sätter fart med sina stora utgiftsprogram.
På Stockholmsbörsen däremot har åtminstone en aktie visat livskraft, nämligen gamingbolaget Embracer. Bolaget har efter en tuff period gjort en rekyl på börsen efter en positiv analys från Kepler Cheuvreux där man framförallt tror på positiva effekter av avknoppningen av indiestudion Coffe Stain.
Analys: Förmögna håller USA:s ekonomi under armarna. Dagens PS
En förlorare på börsen är annars Hemnet som tappat 25 procent under året. Flera stora fondbolag har dragit sig ur och nu har det visat sig att bolagets förra vd fortsatt sälja av sina aktier i bolaget.
Rörelse på fastighetsmarknaden
Även om utländska investerare inte är lika intresserade av den europeiska börsen så är de desto mer intresserade av svenska fastigheter. Var fjärde köpare på den svenska marknaden är nu utländsk.
“Otroligt glädjande” – Corem sålde över bokfört värde. Realtid
Jag har jobbat med fastigheter i 30 år och har aldrig tidigare upplevt ett sådant stort internationellt intresse för Sverige som i dag”, säger Newsecs vd Max Barclay till Fastighetsnytt.
Samtidigt har den svenska fastighetsmiljardären Elias Georgiadis gått in och köpt Vings ikoniska hotell Sunwing Arguineguín som varit i Vings ägo i nästan 40 års tid. Georgiadis är stor ägare i Premia Properties som är noterat i Aten. Han är även stor ägare i Stenhus som är noterat vid börsen i Stockholm.
Innovativt Stockholm och trög oljebransch
Stockholms Handelskammare har också släppt en rapport som pekar ut huvudstaden som den mest innovativa staden i Europa.
Smällar i Rysslands största oljeraffinaderi. Dagens PS
En bransch som annars anses vara innovativ är solenergibranschen. För trots att Trump-administrationen inte vill satsa på förnyelsebar energi har branschen just nu något av en boom i USA. Trots att skatteförmåner försvunnit och vindkraftverksprojekt har stoppats så ökar investeringarna och börsen visar intresse.
Det samma kan inte sägas för den amerikanska oljeindustrin som just nu genomför stora nedskärningar när priset på olja bara sjunker.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
