Trump: Pausar insats i Hormuzsundet

President Donald Trump meddelade på Truth Social under natten till onsdag att insatsen ska pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar för att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran.

Beslutet har enligt Trump fattats efter påtryckningar från bland annat medlarlandet Pakistan och för att ”stora framsteg mot en fullständig och slutgiltig överenskommelse” gjorts. Men blockaden mot iranska hamnar ligger kvar.

Insatsen, som fått namnet ”Project freedom”, inleddes i måndags. Syftet har varit att bistå närmare 23 000 sjömän från 87 olika länder som varit fast i Persiska viken i mer än två månader, uppgav USA:s utrikesminister Marco Rubio under tisdagskvällen.

Kina vill se vapenvila

Strax efter Trumps besked kom rapporter från statliga iranska medier om att Irans utrikesminister Abbas Araghchi landat i Peking för samtal med sin kinesiske motsvarighet Wang Yi.

Wang Yi meddelade i samband med mötet att Kina var ”djupt oroat” över kriget och att en omfattande vapenvila är nödvändig och att det är viktigt att fortsätta vara engagerad i dialog och förhandlingar.

Landet kräver ett ”fullständigt” och omedelbart upphörande av fientligheterna i Mellanöstern.

Trump träffar Xi

USA har uppmanat Kina att sätta press på Iran kring ett fredsavtal och öppnande av Hormuzsundet och enligt Rubio ligger det i Kinas intresse ”att Iran slutar hålla sundet stängt”.

Även Donald Trump har en planerad resa till Peking. I nästa vecka ska han träffa Kinas president Xi Jinping för samtal. Enligt USA:s finansminister Scott Bessent kommer Iran att stå högt på agendan i presidenternas möte. Trump sade när vapenvilan mellan USA och Iran trädde i kraft att Kina, som är världens största importör av iransk olja, hjälpt till att få Iran till förhandlingsbordet.