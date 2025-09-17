Dagens PS
Ny rapport pekar ut Stockholm som bäst i Europa: "Ruskigt innovativ"

David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Stockholms Handelskammare har släppt en ny rapport där man kartlägger huvudstadens betydelse för svensk ekonomi och konkurrenskraft. 

När det kommer till innovation är huvudstaden bäst i klassen men Handelskammarens ser också ett antal förbättringsområden för våra politiker att ta tag i för att dra ännu större nytta av Sveriges tillväxtmotor.

Stockholms bostadsmarknad ett problem

“Även solen har ju också sina fläckar så ska man lyfta några saker som skulle kunna bli bättre i Stockholm så är ju bostadsmarknaden en sådan”, säger Carl Bergkvist, Handelskammarens chefsekonom, när han gästar Dagens PS studio och exemplifierar med vårt grannland Finland;

“Vill du bo innanför tullarna i Stockholm då handlar det om 20 års väntan. Ta Helsingfors, som är en av våra konkurrensstäder, där kan du få ett hyresrätt på 20 timmar om du vill.”

Handelskammaren lyfter också behovet av bättre förutsättningar för Stockholms internationella flygtillgänglighet.

“Vi behöver fler direktlinjer runt om i världen”, menar chefsekonomen.

Topprankad internationellt

Men i stort är det alltså en mycket ljus bild som tecknas av Stockholms konkurrenskraft och position.

“Det är ganska många olika rankningar som landar i ungefär samma slutsats. EU-kommissionen utsåg tidigare i somras Stockholm till Europas mest innovativa region, men även FN-organet WIPO utser Sverige till världens näst mest innovativa land”, beskriver Carl Bergkvist och konstaterar;

“Vi är ruskigt bra på innovation.”

Anledningarna är flera; bra universitet, tillgången till arbetskraft, riskvilligt kapital och en attraktiv börs är några faktorer som Stockholms Handelskammares rapport nämner.

“Behöver känna framtidstro”

“På Stockholmsbörsen har vi haft fler börsnoteringar de senaste tio åren än vad Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Spanien haft tillsammans.”

Men när Klarna nyligen gick till börsen så valde man trots allt samma väg som Spotify, att ge Stockholmsbörsen nobben och notera sig i New York.

“En sak som ligger i de svenska förutsättningarna är att Sverige är internationellt sett ett ganska litet land. Vi har ungefär tio miljoner invånare och tar man till exempel Klarna har de själva uppgett att USA är därför också en mycket större marknad för dem än vad Sverige rent tekniskt kan bli. Och att det då ligger närmare att också sätta sig på börsen där”, resonerar Carl Bergkvist som samtidigt ser en styrka i Sveriges litenhet; att svenska bolag tidigt tvingas ge sig ut internationellt för att växa.

Chefsekonomen som satte kronor på Taylor Swift i Stockholm

“Finansbranschen utgör viktig infrastruktur för hela näringslivet”, säger Veckans börsprofil Carl Bergkvist, Chefsekonom på Stockholms Handelskammare. Till Dagens PS ger han sin syn på Stockholms största utmaningar, hur huvudstaden kan utvecklas som finansiellt centrum och vad de omtalade Taylor Swift konserterna egentligen betyder för regionen.

Som ett sista medskick inför kommande budgetbeslut både i Stockholm och i Rosenbad vill chefsekonomen se fler stimulanser för att få ännu mer fart på landets ekonomi.

“Hade vi suttit här för ett år sedan hade vi nog båda bedömt att lågkonjunkturen skulle varit slut nu. Men nya faktorer har tillkommit som gjort att det här blir långsamt och tar längre och längre tid att komma ur. Jag skulle vilja se stimulanser helt enkelt så att inte minst hushållen får lite mer framtidstro.”

EkonomiInnovationStockholmStockholms handelskammareSverige
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

