Ny rapport pekar ut Stockholm som bäst i Europa: "Ruskigt innovativ"

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Topprankad internationellt

Men i stort är det alltså en mycket ljus bild som tecknas av Stockholms konkurrenskraft och position.

ANNONS

“Det är ganska många olika rankningar som landar i ungefär samma slutsats. EU-kommissionen utsåg tidigare i somras Stockholm till Europas mest innovativa region, men även FN-organet WIPO utser Sverige till världens näst mest innovativa land”, beskriver Carl Bergkvist och konstaterar;

“Vi är ruskigt bra på innovation.”

Anledningarna är flera; bra universitet, tillgången till arbetskraft, riskvilligt kapital och en attraktiv börs är några faktorer som Stockholms Handelskammares rapport nämner.

“Behöver känna framtidstro”

“På Stockholmsbörsen har vi haft fler börsnoteringar de senaste tio åren än vad Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Spanien haft tillsammans.”

Men när Klarna nyligen gick till börsen så valde man trots allt samma väg som Spotify, att ge Stockholmsbörsen nobben och notera sig i New York.

“En sak som ligger i de svenska förutsättningarna är att Sverige är internationellt sett ett ganska litet land. Vi har ungefär tio miljoner invånare och tar man till exempel Klarna har de själva uppgett att USA är därför också en mycket större marknad för dem än vad Sverige rent tekniskt kan bli. Och att det då ligger närmare att också sätta sig på börsen där”, resonerar Carl Bergkvist som samtidigt ser en styrka i Sveriges litenhet; att svenska bolag tidigt tvingas ge sig ut internationellt för att växa.

Som ett sista medskick inför kommande budgetbeslut både i Stockholm och i Rosenbad vill chefsekonomen se fler stimulanser för att få ännu mer fart på landets ekonomi.

ANNONS

“Hade vi suttit här för ett år sedan hade vi nog båda bedömt att lågkonjunkturen skulle varit slut nu. Men nya faktorer har tillkommit som gjort att det här blir långsamt och tar längre och längre tid att komma ur. Jag skulle vilja se stimulanser helt enkelt så att inte minst hushållen får lite mer framtidstro.”

Se även: När vänder svensk konsumtion? “Vana vid att positiva prognoser ändras” – Dagens PS