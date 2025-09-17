Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Därför rusar Embracer på börsen

Embracers vd Lars Vingefors har anledning till glädje när bolaget stiger på börsen. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Embracer har stigit rejält på börsen under tisdagen och onsdagen. En positivt rapport som fokuserar på bolagets förväntade avknoppning tros ligga bakom.

Under tisdagen så var det Embracer som var den stora vinnaren på Stockholmsbörsen där den steg med hela 4,72 procent.

Under onsdagen fortsatte uppgången och runt 15:30 hade aktien stigit med ytterligare 2,3 procent till ett värde om 95,3 kronor.

Det är förvisso inte i närheten av hur bra aktien mådde i början av året då den sedan dess nästan halverats i värde.

Senast för en månad sedan sjönk aktien ytterligare till 80 kronor efter att bolagets första kvartalsrapport för sitt brutna räkenskapsår presenterades.

Swedbank övertygade: Aktien borde slå kursrekord

Aktien gick starkt fram till början av sommaren men har sedan mattats av bland annat efter svagare kvartalssiffror senast. Men nu har Swedbanks analytiker

Positiv rapport och framtida avknoppning

Anledningen till att Embracers aktie nu fått sig en vitamininjektion är att Kepler Chevreaux i en ny analays ger köpråd och höjer sin riktkurs från 100 kronor till 116 kronor, skriver Placera.

Embracer planerar fler avknoppningar vilket gläder börsen. (Foto: Jessica Gow/TT)

Den främsta anledningen till Keplers positiva syn på Embracer är den planerade avknoppningen av indieutvecklare Coffe Stain som väntas ske innan 2026.

“Vi räknar med att den kommer att handlas till en betydligt högre multipel än Embracer, givet dess 50 procentiga marginaler efter kapitalinvesteringar och långlivade spel byggda kring starka communitys”, skriver de i analysen rapporterar EFN.

Det värsta över för Embracer

Embracer har haft det tufft den senaste tiden med bland annat lanseringar som dragit ut på tiden som lett till försämrat resultat och minskad omsättning.

Men det kan vara så att det värsta för spelbolaget nu ligger bakom dem då flera stora lanseringar väntar. Nio AAA-titlar planeras att lanseras de kommande tre åren, där genomsnittet varit en om året de senaste fem åren.

Samtidigt har Embracer en stark kapitalbas att bygga på för framtida satsningar.

BörsenEmbracerKepler Cheuvreux
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

