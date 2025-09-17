Därför rusar Embracer på börsen

Under tisdagen så var det Embracer som var den stora vinnaren på Stockholmsbörsen där den steg med hela 4,72 procent.

Under onsdagen fortsatte uppgången och runt 15:30 hade aktien stigit med ytterligare 2,3 procent till ett värde om 95,3 kronor.

Det är förvisso inte i närheten av hur bra aktien mådde i början av året då den sedan dess nästan halverats i värde.

Senast för en månad sedan sjönk aktien ytterligare till 80 kronor efter att bolagets första kvartalsrapport för sitt brutna räkenskapsår presenterades.

Positiv rapport och framtida avknoppning

Anledningen till att Embracers aktie nu fått sig en vitamininjektion är att Kepler Chevreaux i en ny analays ger köpråd och höjer sin riktkurs från 100 kronor till 116 kronor, skriver Placera.

Embracer planerar fler avknoppningar vilket gläder börsen. (Foto: Jessica Gow/TT)

Den främsta anledningen till Keplers positiva syn på Embracer är den planerade avknoppningen av indieutvecklare Coffe Stain som väntas ske innan 2026.

“Vi räknar med att den kommer att handlas till en betydligt högre multipel än Embracer, givet dess 50 procentiga marginaler efter kapitalinvesteringar och långlivade spel byggda kring starka communitys”, skriver de i analysen rapporterar EFN.