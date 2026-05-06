USA:s hot att införa 25 procents tull på europeiska bilar understryks återigen av USA, som hotar att lämna det tullavtal EU ännu inte godkänt.
Nya hot: USA "kan lämna hela avtalet" med EU
Med en taktik och framtoning hämtad från Gudfadern-filmerna fortsätter USA att hota EU och Europa kring handeln.
USA:s EU-ambassadör Andrew Puzder understryker Donald Trumps uttalande om 25 procent tull på bilar och lastbilar från EU.
”Om vi inte ser några betydande framsteg tror jag att man bör vänta sig de nya tullarna relativt snart”, säger Puzder.
”Betydande framsteg” är i USA:s tolkning att EU snabbt ratificerar det handelsavtal man förhandlade fram i juli förra året.
Trump anklagar EU
Donald Trump har anklagat EU för att fördröja avtalet och ta för lång tid på sig och då hotat med de nya tullarna för att tvinga EU att skriva på.
Från EU-håll har man samtidigt varit frustrerad över flera åtgärder från Trumps sida som man menar undergräver det avtal man var överens om.
Puzders kommentarer ökar nu pressen på EU, konstaterar Bloomberg.
”Vad presidenten sade var; ’Titta, det här har pågått tillräckligt länge'”, upprepar Puzder. ”Ni har inte gjort någonting på nio månader.”
Enligt det ursprungliga avtalet gick EU med på att slopa avgifter på amerikanska industrivaror i utbyte mot ett tulltak på 15 procent på de flesta europeiska produkter, inklusive fordon.
Ny tull brott mot avtalet
En biltull på 25 procent skulle därför bryta mot det taket. Under tisdagen meddelade EU:s handelskommissionär Maros Sefcovic att EU vill att huvuddelarna i avtalet ska vara på plats senast juli, men att man vill att USA ska respektera vad man kommit överens om.
Inom EU är man även upprörd över USA:s beslut att utöka metalltullen på 50 procent till hundratals produkter inklusive stål och aluminium, motorcyklar och porslin.
Åtgärden bryter inte formellt mot vad man kommit överens om, men många inom EU anser att avtalet urholkas.
EU-ledare ska mötas denna vecka för samtal men ett slutgiltigt avtal tros inte vara klart förrän i juni.
Andrew Puzder kritiserade EU-parlamentet för att försöka ”omförhandla avtalet” och tillade att ”vi är klara med debatterna”.
”Villig att överge hela avtalet”
Puzder gick ett steg längre och sade att Trump är villig att överge hela avtalet om EU vill göra förändringar.
”Om en överenskommelse inte är en överenskommelse, tror jag att USA skulle dra sig ur den”, slog Puzder fast.
Höga biltullar skulle särskilt drabba Tyskland, en bas för biltillverkning och EU:s största ekonomi.
”För oss är frågan om biltillverkning och export mycket central och jag hoppas att vi också kan lösa denna utmaning på ett bra sätt tillsammans”, säger tyska ekonomiministern Katherina Reiche.
”Vi rör oss bort från ett balanserat och stabilt internationellt handelssystem”, konstaterar franske handelsministern Nicolas Forissier vid G7-mötet.
”Nu har vi en svårare miljö, instabil där ömsesidiga beroenden förstörs och måste agera därefter.”