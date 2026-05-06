Nya hot: USA "kan lämna hela avtalet" med EU

Ny tull brott mot avtalet

En biltull på 25 procent skulle därför bryta mot det taket. Under tisdagen meddelade EU:s handelskommissionär Maros Sefcovic att EU vill att huvuddelarna i avtalet ska vara på plats senast juli, men att man vill att USA ska respektera vad man kommit överens om.

Inom EU är man även upprörd över USA:s beslut att utöka metalltullen på 50 procent till hundratals produkter inklusive stål och aluminium, motorcyklar och porslin.

Åtgärden bryter inte formellt mot vad man kommit överens om, men många inom EU anser att avtalet urholkas.

EU-ledare ska mötas denna vecka för samtal men ett slutgiltigt avtal tros inte vara klart förrän i juni.

Andrew Puzder kritiserade EU-parlamentet för att försöka ”omförhandla avtalet” och tillade att ”vi är klara med debatterna”.

VW- och BMW-bilar som väntar på att levereras. Om Trump gör verklighet av sina nya tullhot kommer det att slå hårt mot Tysklands ekonomi. (Foto: Matthias Schrader/AP-TT)

”Villig att överge hela avtalet”

ANNONS

Puzder gick ett steg längre och sade att Trump är villig att överge hela avtalet om EU vill göra förändringar.

”Om en överenskommelse inte är en överenskommelse, tror jag att USA skulle dra sig ur den”, slog Puzder fast.

Höga biltullar skulle särskilt drabba Tyskland, en bas för biltillverkning och EU:s största ekonomi.

”För oss är frågan om biltillverkning och export mycket central och jag hoppas att vi också kan lösa denna utmaning på ett bra sätt tillsammans”, säger tyska ekonomiministern Katherina Reiche.

”Vi rör oss bort från ett balanserat och stabilt internationellt handelssystem”, konstaterar franske handelsministern Nicolas Forissier vid G7-mötet.

”Nu har vi en svårare miljö, instabil där ömsesidiga beroenden förstörs och måste agera därefter.”

Trumps fri lejd-projekt i Hormuzsundet pausas. Dagens PS