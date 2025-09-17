USA sänker räntan – hotas av stagflation

USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) sänker som väntat styrräntan med 0,25 procentenheter till 4,00-4,25 procent, uppger TT.

Man meddelar även att två ytterligare räntesänkningar är att vänta under hösten, vilket får USA-börsen att hämta skutta.

Glad reaktion på Feds besked om ytterligare räntesänkingar. (Bild: CNBC)

“Osäkerheten kring de ekonomiska utsikterna är fortsatt hög”, skriver man i uttalandet som släppts i samband med den meddelade räntesänkningen, rapporterar CNBC. “Kommittén är uppmärksam på riskerna för båda delarna av sitt dubbla mandat och bedömer att nedåtriskerna för sysselsättningen har ökat.”

USA hotas av stagflation

USA:s centralbank Fed tar i första hand hänsyn till två saker när man beslutar om nivån på styrräntan, arbetslösheten och inflationen. När båda uppgifterna pekar åt fel håll tvingas man sänka räntan trots att inflationen ökar.

Rädslan för en djup recession är för stor och väger helt enkelt tyngre än oron över att konsumentpriserna ska skena.

Men riskerna för stagflation ökar, ett läge där landet både brottas med recession och hög inflation. Ett läge där centralbanken tvingas att välja mellan att bekämpa inflationen eller den svala marknaden.

Siar om fler sänkningar

Givet att centralbankens prognos för framtiden håller så planerar man två räntesänkningar till under 2025, vilket skulle innebära att styrräntan landar omkring 3,5 procent.

Omkring dubbelt så hög som den väntade räntan i Sverige, som borde ligga på 1,75 procent om Riksbanken genomför sin väntade räntesänkning under hösten.