Från boom till nedskärningar – oljebolagen bromsar in hårt

I USA minskade sysselsättningen inom skifferoljeindustrin med 1,7 procent under augusti, den snabbaste nedgången sedan 2022 enligt siffror från Bureau of Labor Statistics som Bloomberg tagit del av.

ConocoPhillips och meddelade nyligen att de kommer att minska personalstyrkan med upp till 25 som en del av kostnadsbesparande åtgärder, skriver Oilprice.com.

Även Chevron meddelade i februari i år att de planerade att säga upp mellan 15-20 procent av sin personalstyrka, rapporterade Reuters. Även om det kanske inte riktigt blivit så många.

Oljeserviceföretaget SLB meddelade tidigare i år att de minskade sin personalstyrka, medan Halliburton har minskat personalstyrkan de senaste veckorna, rapportera Reuters.

Minskar även kostnaderna för att utvinna olja

Mindre producenter kan få det svårt när efterfrågan dämpas, medan de stora aktörerna fokuserar på effektiv drift och teknologiska lösningar för att hålla kostnaderna nere.

Oljepriset kan falla under 60 dollar fatet vid slutet av året. (Foto: David Thielen / Unsplash)

Totalt har amerikanska oljebolag, förutom personal, minskat sina kostnader med cirka 2 miljarder enligt kvartalsrapporterna för andra kvartalet.

“Vi har gått från ‘drill baby, drill’ till ‘vänta, baby vänta, säger Latigo Petroleums vd Kirk Edwards till Reuters.