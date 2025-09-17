De stora oljebolagen börjar dra i handbromsen när priset på olja sjunker mot 60 dollar per fat. Företagen minskar investeringar och genomför personalnedskärningar för att möta en tuffare marknad.
Från boom till nedskärningar – oljebolagen bromsar in hårt
I USA minskade sysselsättningen inom skifferoljeindustrin med 1,7 procent under augusti, den snabbaste nedgången sedan 2022 enligt siffror från Bureau of Labor Statistics som Bloomberg tagit del av.
ConocoPhillips och meddelade nyligen att de kommer att minska personalstyrkan med upp till 25 som en del av kostnadsbesparande åtgärder, skriver Oilprice.com.
Även Chevron meddelade i februari i år att de planerade att säga upp mellan 15-20 procent av sin personalstyrka, rapporterade Reuters. Även om det kanske inte riktigt blivit så många.
Oljeserviceföretaget SLB meddelade tidigare i år att de minskade sin personalstyrka, medan Halliburton har minskat personalstyrkan de senaste veckorna, rapportera Reuters.
IEA varnar för “ohållbar” överproduktion av olja
IEA varnar för historisk överproduktion av olja. Utbudet växer fyra gånger snabbare än efterfrågan, medan Kina närmar sig konsumtionstopp.
Minskar även kostnaderna för att utvinna olja
Mindre producenter kan få det svårt när efterfrågan dämpas, medan de stora aktörerna fokuserar på effektiv drift och teknologiska lösningar för att hålla kostnaderna nere.
Totalt har amerikanska oljebolag, förutom personal, minskat sina kostnader med cirka 2 miljarder enligt kvartalsrapporterna för andra kvartalet.
“Vi har gått från ‘drill baby, drill’ till ‘vänta, baby vänta, säger Latigo Petroleums vd Kirk Edwards till Reuters.
Ökad produktion i Opec har lett till prisdumpning
OPEC+ har också påverkat marknaden genom att gradvis återställa produktionsbegränsningar, vilket bidrar till osäkerhet kring prisutvecklingen. Analytiker förutspår att oljepriset kan sjunka under 60 dollar per fat mot slutet av året om efterfrågan inte ökar.
Tidigare i år var stämningen mer optimistisk, med expansiva investeringsplaner, men nu visar oljebolagen tydligt att det gäller att anpassa sig till en mer restriktiv marknad. Bolagen fokuserar på kostnadseffektivitet och långsiktig hållbarhet för att navigera i den nya verkligheten.
Oberäknelig industri
Oljeindustrin är till sin natur cyklisk men marknaden har varit mer oberäknelig än tidigare förr den senaste tiden.
Wood Mackenzie har förutspått att de globala kapitalutgifterna för olje- och gasprospektering kommer att minska med 4,3 procent i år, till totalt 341,9 miljarder dollar.
Enligt Financial Times skulle detta vara den första minskningen av de globala utgifterna för olje- och gasprospektering sedan 2020. Det skulle i så fall innebära stora problem för branschen framöver, särskilt om priset på Brent-olja sjunker under 60 dollar den närmaste tiden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
