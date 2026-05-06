Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter efter att partiernas gruppledare misslyckats med att komma överens vid dagens möte med talmannen.
”Vi har ingen uppgörelse”, säger S gruppledare Lena Hallengren efter mötet.
Kvittningskaoset fortsätter – partierna inte överens
Vi behöver ett kvittningssystem. Men det minsta som vi kan begära är förstås en ursäkt från Sverigedemokraterna, att de ändå ångrar det de har gjort snarare än att de kommer göra det igen. Annars blir det svårt att bygga ett nytt system, om inte tillit och förtroende finns, säger hon.
Hallengren säger att ”alla inser” att det kommer att behövas fler möten. Tills vidare kommer alla ledamöter behöva vara på plats, säger hon.
Alla får vara förberedda på att man behöver vara närvarande.
Ber inte om ursäkt
SD:s gruppledare Linda Lindberg tycker ändå att det var en bra stämning i rummet.
Det är såklart så att gruppledarna vill uttrycka sin besvikelse och sina resonemang så vi har lagt allt det där på bordet, säger hon.
Hon har goda förhoppningar om att man ska kunna komma överens så småningom. Däremot anser Lindberg inte att SD behöver be om ursäkt för sitt agerande förra veckan.
Jag har inget att be om ursäkt för, säger hon.
Moderaternas Mattias Karlsson låter också optimistisk.
Jag är ganska övertygad om att vi hittar en överenskommelse, säger han, men tillägger att det kan ta ”ytterligare någon dag”.
Han uppger att diskussionen mellan gruppledarna kan fortsätta redan i eftermiddag.
”Har raserat tilliten”
KD vill ha ett kvittningssystem med alla åtta partier och att de gemensamt ”hanterar” vildarna. Gruppledare Camilla Brodin ser dock inte att detta kommer att lösas i närtid. Hon tror att regeringspartierna kan hantera läget genom full närvaro, men säger:
Svårast blir det om vi har en hel riksdagsgrupp i vinterkräksjuka, vad gör vi då?
MP:s Annika Hirvonen anser inte att SD kan ingå i ett kvittningssystem just nu.
Grundförutsättningarna för någon form av kvittningsöverenskommelse är att det finns förtroende och tillit. Alla partier behöver förstå att SD:s agerande har raserat den tilliten i grunden, säger hon.
Kan falla i eftermiddag
Bråket kring kvittningssystemet uppstod efter att SD förra veckan skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta. Efteråt ansåg flera partier att kvittningssystemet satts ur spel.
Att ingen lösning nåtts innebär att ett kärnkraftsförslag från regeringen kan falla redan i eftermiddag – om inte alla ledamöter dyker upp till omröstningen.
Kvittningen är en informell övrenskommelse mellan partierna som gör att ledamöter kan vara borta vid omröstningar genom att motsatt sida kvittar ut någon.
