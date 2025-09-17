Globala investerare vänder aktier i Europa ryggen av rädsla för att marknaderna ska hamna på efterkälke i förhållande till AI-heta USA.
Aktier i Europa i kylskåpet – ”längst ner på inköpslistan”
En annan viktig faktor som får investerare att ligga lågt med aktier i Europa är väntan på att Tyskland ska leva upp till sitt löfte om en gigantiskt, finanspolitisk reform.
Där till uppges Kinas tillväxtmarknader prestera bättre än Europas börser.
Allt enligt Bloomberg som hänvisar till strateger från Goldman Sachs.
Allt inte nattsvart för Europa
Det ska sägas att när Tyskland, Europas största ekonomi, sjösätter sitt omfattande utgiftsprogram dämpar det också oron för kontinentens marknader.
Det bör tilläggas att det finns en viss förväntan om att de europeiska företagsvinsterna kommer att stiga det kommande året och att börsriktmärket Stoxx 600 studsar upp.
I en intervju med Bloomberg säger strategerna Sharon Bell och Christian Mueller-Glissmann att kapitalförvaltare just nu emellertid oroar sig för att Europa ska tappa fart gentemot USA, där aktiemarknaden stärks av hajpen kring artificiell intelligens, AI.
Bättre momentum i andra regioner
”Europa har hamnat längst ner på inköpslistan eftersom det finns så många andra regioner som visar bättre momentum”, säger Mueller-Glissmann till nyhetsbyrån.
”Alla är ganska skeptiska till om Europa kommer att spendera pengarna”, inflikar Bell.
Man vill se konkreta bevis på att Tyskland genomför sin stora, kostsamma politiska reform, och inte bara ”höra att det kommer att hända”, tillägger Sharon Bell.
Under årets första kvartal var de europeiska aktiemarknaderna glödheta sedan Tyskland basunerat ut att landets skulle göra en rekordsatsning på försvar och infrastruktur för hundratals miljarder euro.
Då gick Stoxx 600 bättre än S&P 500
Europas Stoxx 600-index överträffade då USA:s börser med råge, men de senaste veckorna har en scenförändring skett och investerare har återvänt till Wall Street när den amerikanska ekonomin uppvisat motståndskraft.
Även förväntade räntesänkningar från USA:s centralbank Federal Reserve har eldat på intresset för amerikanska aktier på nytt. För att inte tala om entusiasmen kring AI.
Medan europeiska jämförelseindexet Stoxx 600 klättrat 8,6 procent i år är det breda och ledande indexet på Wall Street i New York upp med 12 procent.
Ingen direkt pessimistisk trots allt
Stoxx 600 ligger nu under sin topp från i mars, konstaterar Bloomberg som refererar till en Bank of America-undersökning som visar att allokeringen till aktier i Europa minskat i september.
”Å andra sidan är inte heller fondförvaltarna direkt pessimistiska, och undersökningen visar att ingen deltagare förväntar sig nedgångar på mer än 5 %”, tillägger dock nyhetsbyrån.
Läs vidare: USA och Asien springer ifrån Europa i IPO:er DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
