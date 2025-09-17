Aktier i Europa i kylskåpet – ”längst ner på inköpslistan”

En annan viktig faktor som får investerare att ligga lågt med aktier i Europa är väntan på att Tyskland ska leva upp till sitt löfte om en gigantiskt, finanspolitisk reform.

Där till uppges Kinas tillväxtmarknader prestera bättre än Europas börser.

Allt enligt Bloomberg som hänvisar till strateger från Goldman Sachs.

Allt inte nattsvart för Europa

Det ska sägas att när Tyskland, Europas största ekonomi, sjösätter sitt omfattande utgiftsprogram dämpar det också oron för kontinentens marknader.

Det bör tilläggas att det finns en viss förväntan om att de europeiska företagsvinsterna kommer att stiga det kommande året och att börsriktmärket Stoxx 600 studsar upp.

I en intervju med Bloomberg säger strategerna Sharon Bell och Christian Mueller-Glissmann att kapitalförvaltare just nu emellertid oroar sig för att Europa ska tappa fart gentemot USA, där aktiemarknaden stärks av hajpen kring artificiell intelligens, AI.

