Analys: Rika håller USA:s ekonomi under armarna

Det är USA:s mest välbärgade som håller landets ekonomi flytande, enligt Moody´s analys. (Foto: Mark Lennihan/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Om de mest välbeställda i USA drar åt svångremmen är risken överhängande att det utlöser en recession, enligt Moody´s chefsekonom Mark Zandi.

Han har upprepade gånger varnat för ras i den amerikanska ekonomin och nu hävdar Moody´s chefsekonom att ekonomin i stort sett är bunden till landets höginkomsttagare medan 80 procent av dem med lägst inkomst i stort sett endast ”håller jämna steg med inflationen”, skriver Fortune.

När det kommer till USA:s välbärgade fortsätter deras förmögenheter att öka, samtidigt som detaljhandelsförsäljningen uppges förbli motståndskraftig trots stigande priser och svagare jobbsiffror.

De rika driver USA:s ekonomi framåt

USA:s ekonomiska tillväxt har, enligt Moody´s analys, nästan uteslutande kommit från de rikaste hushållen sedan pandemin, framgår det.

Dessa 20 procent rika ger ekonomin bränsle, slår kreditvärderingsinstitutet Moody´s fast.

”Uppgifterna visar också att den amerikanska ekonomin till stor del drivs av de välbärgade. Så länge de fortsätter att spendera borde ekonomin undvika recession, men om de blir mer försiktiga, oavsett anledning, har ekonomin ett stort problem”, säger Mark Zandi, enligt Fortune.

Mängden pengar skingrar orosmolnen

Många kanske tycker att det är oroande att en så begränsad grupp håller USA:s ekonomi under armarna, men samtidigt kommer dessa extremt rika inte att få slut på pengar inom en snar framtid utan kan fortsätta spendera.

Den 10 procent av de allra rikaste i USA, så kallade ultrarika, satt enligt Feds förmögenhetsfördelningsbarometer, på tillgångar på hisnande 58,38 biljoner dollar (drygt 54 000 000 000 000 dollar) under årets första kvartal.

Och samtidigt blir de bara mer förmögna.

Lägg där till alla andra välbeställdas förmögenheter, vilket gör att konsumtionen i USA står sig även när det blåser motvind.

EkonomiFörmögenhetKonsumtionUltrarikaUSA
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

