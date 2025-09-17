Analys: Rika håller USA:s ekonomi under armarna

Han har upprepade gånger varnat för ras i den amerikanska ekonomin och nu hävdar Moody´s chefsekonom att ekonomin i stort sett är bunden till landets höginkomsttagare medan 80 procent av dem med lägst inkomst i stort sett endast ”håller jämna steg med inflationen”, skriver Fortune.

När det kommer till USA:s välbärgade fortsätter deras förmögenheter att öka, samtidigt som detaljhandelsförsäljningen uppges förbli motståndskraftig trots stigande priser och svagare jobbsiffror.

De rika driver USA:s ekonomi framåt

USA:s ekonomiska tillväxt har, enligt Moody´s analys, nästan uteslutande kommit från de rikaste hushållen sedan pandemin, framgår det.

Dessa 20 procent rika ger ekonomin bränsle, slår kreditvärderingsinstitutet Moody´s fast.

”Uppgifterna visar också att den amerikanska ekonomin till stor del drivs av de välbärgade. Så länge de fortsätter att spendera borde ekonomin undvika recession, men om de blir mer försiktiga, oavsett anledning, har ekonomin ett stort problem”, säger Mark Zandi, enligt Fortune.

