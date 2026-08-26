Säga nej på jobbet – så gör du

Det krävs teamwork

Ett annat problem är att ja ofta kommer snabbare än eftertanke är att du vill inte verka besvärlig. Eller uppfattas som en bromskloss för det är viktigt att du är en lagspelare.

Men om du säger ja för ofta riskerar du att till slut få för mycket på sitt bord. Detta påverkar tyvärr ofta både din arbetsglädje och dina resultat. Ett genomtänkt nej handlar därför inte om att du är negativ, utan att du tar ansvar för din del och för att du ska hålla långsiktigt utan att gå in i väggen.

Att till exempel be om tid innan du svarar är ett bra sätt att börja känna efter mer om vad du vill och du orkar ta på dig.

ANNONS

Så säger du nej professionellt

Det bästa sättet att säga nej är ofta att vara tydlig, vänlig och kortfattad. Du behöver inte ge en lång förklaring eller försvara dig i detalj. Det räcker ofta med att du förklarar att du redan har fullt upp, att att du måste prioritera annat. Eller att någon annan i teamet kanske är bättre lämpad. På så sätt blir nej:et sakligt i stället för personligt.

Det kan också hjälpa att du erbjuder ett alternativ om det passar situationen. Du kanske inte kan ta uppgiften just nu men vid en annan tidpunkt kan du bidra. Då visar du både omtanke och professionalism samtidigt som du står kvar vid din gräns. Ett bra nej behöver inte vara hårt för att vara tydligt.

Höstens extra press

Inför hösten blir det ofta ännu svårare att säga nej eftersom många arbetsplatser går in i sin mest intensiva period. Semestrar är över och många projekt startar eller har deadline. Ibland ska allt hända samtidigt och det känns som en stor röra. Just då är det oftast då gränserna behövs som mest.

AI är också en extra stressfaktor för många nu. Det finns så mycket att lära med krav på att du hänger med och använder AI-verktygen som står till buds. Samtidigt finns oron att du blir utbytt av ny teknik och blir av med ditt jobb.

Frågan inför hösten är kanske inte hur mycket du hinner med. Utan vad du faktiskt ska tacka nej till. När tempot ökar blir det extra viktigt att du vågar prioritera och låta det lilla ordet nej bli en del av ett hållbart arbetsliv.

Att säga nej utan dåligt samvete

För många handlar problemet inte om att de inte vet hur man säger nej. Utan om att de inte tycker att de har rätt att göra det. Därför blir nästa steg att förändra synen på vad ett nej betyder. Att du inte tar avstånd från andra utan att du måste vara realistisk med din tid och din kapacitet.

ANNONS

Om du vill bli bättre på att säga nej kan du börja med små, vardagliga situationer. Ju oftare du övar, desto mindre laddat blir det. Med tiden blir det lättare att känna igen när ett ja faktiskt är för dyrt för dig. Ett nej som kommer i tid är ofta mer respektfullt än ett ja som leder till stress, förseningar eller halvdant arbete.