Boeing får Pentagon-kontrakt värt 131 miljarder dollar

Vid signeringen betalades 343 740 dollar ut.

Det handlar om världens största kontrakt för jaktplan. Och det är ett tak, inte en beställning. Kontraktet etablerar även organiska depåunderhållskapaciteter avsedda att hålla F-15-flygplan redo för insats för amerikanska flygvapnet, Air National Guard, och andra kunder inom försvarsdepartementet, framgår det på Pentagon-bloggen.

Så lång löptid har F-15-kontraktet

Arbetet kommer att utföras i St. Louis, Missouri, där Boeing har byggt F-15-varianter i decennier.

Takbeloppet representerar det maximala värdet som regeringen kunde beställa enligt kontraktet, inte en garanterad betalning.

Kontraktet beställningstid uppges löpa till och med den 24 augusti 2031. Därefter finns möjlighet till förlängning till den 24 augusti 2036.

Arbetet väntas vara slutfört i augusti 2037.

Affären gjordes upp direkt med Boeing

Pentagon förhandlade direkt med Boeing. Ingen konkurrensutsatt anbudsgivningen har alltså skett.

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Det omfattar även utländsk militär försäljning till Japan, Israel, Saudiarabien, Sydkorea, Singapore, Indonesien och Polen. Japan, Israel, Saudiarabien, Sydkorea och Singapore, där flera av länderna för närvarande redan använder varianter av F-15.

Kontraktsdokumentationen specificerar inte hur Polen eller Indonesien ska inkluderas. Dessa länder använder i dag inte F-15.

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