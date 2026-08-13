AI-burnout – så undviker att bli utmattad

Många olika nya moment

AI-burnout kan därför uppstå när AI blir en stor del av arbetsdagen. I stället för att minska belastningen kan AI istället skapa fler uppgifter, fler beslut och fler kontroller. Du ska nu prompta, granska, jämföra och justera. Vilket i sig är arbetsuppgifter som kräver både kompetens och att du har tid att testa dig fram för att lära dig.

Samtidigt som du förväntas leverera snabbare än tidigare för nu har du ju AI till hjälp. Det gör att hjärnan aldrig riktigt får vila. Det blir form av digital utmattning då du hela tiden måste hålla koll på vad AI gör och att du inte missar att källgranska. Du behöver också välja rätt verktyg vilket även det kan bli en belastning.

En del blir irriterade eller mindre kreativa och vissa får en känsla av att aldrig bli klara eftersom du alltid kan be AI om ytterligare en version.

Några tecken på AI-burnout

Vanliga tecken på AI-burnout är att du känner dig mentalt trött efter att ha jobbat med AI. Även när uppgifterna egentligen borde ha sparat tid. Eller att du kanske börjar undvika att använda AI-verktyg för att du måste lägga energi på att kontrollera så att det blir rätt.

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Andra tecken kan vara att du känner dig okoncentread och eller splittrad. Det kan även bli ett problem när du använder mycket och du inte känner riktigt att arbetet är ditt eget.

Hur du undviker AI-burnout

Det bästa sättet att undvika AI-burnout är att du använder AI med tydliga gränser. Lagom är ett bra ord att ta till här. Bestäm i förväg vad det är AI faktiskt ska hjälpa dig och när det blir krångligt. Använd AI när det kan spara din tid. Till exempel för att bolla idéer, att skapa utkast eller en bra struktur på dina tankar.

Att AI kan spotta fram många olika versioner kan vara en fördel men också en nackdel. Sätt gränser för hur många svar du tar fram innan du går vidare. Här kan vara lätt att fastna och ständigt förfina utan att du är nöjd med resultatet.

Hitta din nivå

Vad som är att använda AI för mycket är för den delen subjektivt och kan variera över tid. Vi är olika här. En del kan använda digitala tekniker mer än andra och under längre tid utan att uppleva att det påverkar det kognitiva. Andra blir tröttare mentalt snabbare.

Här behöver du hitta din egen rutin och ta gärna hjälp av din chef om du tycker att den balansgången är svår. Diskutera sådant på möten för de flesta tycker att det är både givande och utmanande med nya sätt att arbeta. Vi kan lära oss av och inspirera varandra.

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