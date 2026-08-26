Ryska ubåtar kartlägger kablar i Östersjön och Atlanten

Så gick den brittiska händelsen till

Rapportens brittiska exempel utspelade sig i april. Då berättade dåvarande försvarsministern John Healey att en rysk Akula-ubåt och två specialubåtar från GUGI hade opererat i Atlanten norr om Storbritannien.

Ett örlogsfartyg och ett P8-plan övervakade dem dygnet runt, insatsen pågick i över en månad och 500 personer ur det brittiska försvaret deltog, enligt Healey.

Ubåtarna är byggda för att kartlägga undervattensinfrastruktur i fredstid och sabotera den i konflikt. Riktat till Vladimir Putin sa han: ”Vi ser er, vi ser er aktivitet över våra kablar och rörledningar.”

Några skador hittades dock inte. Det sa Healey vid presskonferensen i Downing Street, men det står inte i det skrivna anförandet, enligt Al Jazeera. Healey är sedan den 20 juli finansminister och har efterträtts av Wes Streeting.

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Norges försvarsminister Tore O. Sandvik bekräftade samma dag att GUGI har verkat i, och nära, norska och brittiska farvatten, enligt norska försvarsdepartementet.

Östersjön och Sverige

Rapporten hänvisar också till medieuppgifter om minst sex misstänkta fall av sabotage mot eller störningar av kablar i Östersjön under december 2025 och januari 2026. Nato mötte kabelincidenterna med insatsen Baltic Sentry i januari 2025.

Finska Skyddspolisen, Supo, manar dock till försiktighet. Ankare har skadat kablar i Östersjön regelbundet under hela 2000-talet. Antalet fall är statistiskt sett typiskt, och att incidenterna återkommer duger inte som bevis för uppsåt, enligt Supos säkerhetsöversikt 2026.

För svensk del har 262 sanktionslistade skuggfartyg fraktat rysk olja nära kusten fram till den 31 maj. Totalt fem misstänkta fartyg har bordats sedan mars, enligt SVT:s kartläggning.

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