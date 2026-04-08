AI-fluency handlar inte om att du behöver vara expert på algoritmer. Utan att du har en bra praktisk förståelse om hur du kan använda AI i ditt arbete. Det är en kombination av kunskap, träning och reflektion vilket ger dig stora karriärfördelar, menar Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare.
AI-fluency, kompetensen som ger karriärfördelar
AI- fluency ligger i tiden. Inte bara om du arbetar på en teknikavdelning utan det skapar en grund för framgång på i princip vilket jobb som helst. Eftersom nästan alla arbetsplatser genomgår digitalisering just nu och det blir ännu fler som kommer att gå den vägen framöver. AI- på jobbet är här för att stanna.
Nyckeln heter inte att bara kunna använda AI utan när du är AI-fluent har du förmågan att förstå hur AI, kan användas mest optimalt. Dina förslag handlar då mycket om hur du kan använda AI på ett sätt som främjar människor och inte bara som ett sätt att ersätta anställda.
Vad AI-fluency betyder för karriären
AI-fluency är alltså inte bara att kunna skriva en prompt. Du är även bra på att välja rätt sätt att fråga AI och värdera de resultat du får samt ser du snarare AI som ett bollplank eller en samarbetspartner än något magiskt som gör ditt jobb. Du lyssnar även på andras upplevelse och inte bara på AI.
Man kan kalla det att någon är AI-översättare och som är bra på att formulera frågorna tydligare och som tolkar svaren mer reflekterande än bara svart på vitt som att AI alltid vet bäst.
Exempel på användningsområden
Först använde många AI som en slags snabbhjälp för att skriva CV, formulera mail eller för att söka kunskap. Detta är bra och kan hjälpa mycket men en person som är AI-fluent hittar många fler användningsområden.
Denne använder till exempel AI för att analysera sina karriärutvecklingsmönster och låter det skissa på olika karriärmöjligheter. Eller att ge feedback kring olika händelser som ledde till en konflikt. Vad kan ni göra annorlunda nästa gång för att undvika bråk?
Någon som är AI-fluent använder tekniken för att utmana sig själv och sina egna antaganden och är samtidigt på alerten med att kritiskt ganska det AI säger. Källkritik är viktigt menar AI-expert Ilse Svensson de Jong.
AI-fluency i praktiken
Att utveckla AI‑fluency är inte bara något du kan lära dig på en kurs. Det är en både en mentalitet hos dig som användare av AI och i kombination med praktisk träning i vardagen. Små steg leder också till nyttig kunskap.
Testa till exempel att jämföra olika AI-verktyg i ditt arbete, mer systematiskt. Samt ta dig dig tiden att diskutera AI-användning med dina chefer, kollegor och även kunder. Våga ställ en fråga som: vad händer om vi gör så här istället?
Kommunikation är viktigt
Nu är AI-fluency är inget yrke i sig, men det blir en viktig kärnkompetens på många olika typer av tjänster. Numera är det nämligen lika viktigt att du kan kommunicera med AI som med människor.