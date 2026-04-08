AI-fluency, kompetensen som ger karriärfördelar

Exempel på användningsområden

Först använde många AI som en slags snabbhjälp för att skriva CV, formulera mail eller för att söka kunskap. Detta är bra och kan hjälpa mycket men en person som är AI-fluent hittar många fler användningsområden.

Denne använder till exempel AI för att analysera sina karriärutvecklingsmönster och låter det skissa på olika karriärmöjligheter. Eller att ge feedback kring olika händelser som ledde till en konflikt. Vad kan ni göra annorlunda nästa gång för att undvika bråk?

Någon som är AI-fluent använder tekniken för att utmana sig själv och sina egna antaganden och är samtidigt på alerten med att kritiskt ganska det AI säger. Källkritik är viktigt menar AI-expert Ilse Svensson de Jong.

AI-fluency i praktiken

Att utveckla AI‑fluency är inte bara något du kan lära dig på en kurs. Det är en både en mentalitet hos dig som användare av AI och i kombination med praktisk träning i vardagen. Små steg leder också till nyttig kunskap.

Testa till exempel att jämföra olika AI-verktyg i ditt arbete, mer systematiskt. Samt ta dig dig tiden att diskutera AI-användning med dina chefer, kollegor och även kunder. Våga ställ en fråga som: vad händer om vi gör så här istället?

Kommunikation är viktigt

Nu är AI-fluency är inget yrke i sig, men det blir en viktig kärnkompetens på många olika typer av tjänster. Numera är det nämligen lika viktigt att du kan kommunicera med AI som med människor.