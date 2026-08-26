WSJ om nya tullarna: "Metall-lobbyns stora stöld"

Att just metallerna ingick i den tänkta uppgörelsen bekräftas också av Reuters.

Metallbolagen rusar på börsen

I juli 2025 skrev fem organisationer som företräder den amerikanska stålindustrin direkt till Trump. De välkomnade höjningen till 50 procent och uppmanade dessutom administrationen att inte ge andra länder specialarrangemang som skulle minska eller ta bort tullarna under handelsförhandlingar.

Enligt WSJ:s uppgifter satte metall-lobbyn även nu hård press på Trump-administrationen.

Kanada svarar nu med egna tullar på amerikanska varor. Tullkriget fördjupas. Och de amerikanska företag som använder stål och aluminium som insatsvaror sitter kvar med en kostnad som metallproducenterna slipper.

För vinnarna är lätta att identifiera.

Wall Street Journal pekar på hur amerikanska aluminiumpriser nu ligger omkring 75 procent över den globala nivån. Stålpriserna i USA är omkring 64 procent högre än i norra Europa.

Flera av landets stora metallproducenter har rusat på börsen. Nucor har stigit 66 procent på ett år, Steel Dynamics 74 procent, Century Aluminum 98 procent och ArcelorMittal har rusat 117 procent.