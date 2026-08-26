Meta förhandlar om förlikning i USA – Sverige utreder 15-årsgräns

Beloppet som citeras är ett tak

Siffran 1,4 biljoner dollar är Metas egen räkning på vad delstaternas modell teoretiskt kan ge, nästan hela bolagets börsvärde. Koalitionen söker omkring 200 miljarder dollar, enligt Al Jazeera, motsvarande 1 898 miljarder kronor. Domaren har redan kallat takbeloppet orimligt, enligt Engadget.

Aktien föll 4,4 procent under första rättegångsdagen och fram till den 19 augusti hade börsvärdet krympt med 29,2 procent sedan årsskiftet, enligt EFN.

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Efter uppgiften om förlikningssamtal handlades aktien på 570,05 dollar, att jämföra med tisdagens stängning på 559,02 dollar, enligt CNN.

Meta redovisade samtidigt kostnader på 2,4 miljarder dollar, cirka 22 774 miljarder kronor, för rättsliga processer bara under andra kvartalet, enligt Forbes.

Designkrav och åldersgräns

Den 6 augusti dömdes Meta att betala 567 miljoner dollar, cirka 5 380 miljoner kronor, och att bland annat dölja gilla-räknare för minderåriga, införa tidsgränser för barn under 18 år och stoppa nattliga notiser.

Med domen i mars blir summan 942 miljoner dollar, motsvarande 8 939 miljoner kronor, enligt New Mexicos justitiedepartement. Ändringarna gäller bara New Mexico, och Meta har meddelat att domen överklagas, enligt Forbes.

Nyheten är relevant även för Sverige, då internationella domar på sikt även kan påverka svenska tonåringars sociala medieflöden.

Sverige driver även ett liknande spår på hemmaplan. Regeringens utredare föreslog i juni en 15-årsgräns för sociala medier, enligt Socialdepartementet. Lagen föreslås gälla från den 1 januari 2028, enligt SVT, och utredningen ska slutredovisas den 14 november, enligt regeringens direktiv.

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