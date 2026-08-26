Meta har stämts av 29 amerikanska delstater som hävdar att Facebook och Instagram medvetet har byggts för att göra barn beroende. Det är relevant för Sverige då vi driver egna förslag om 15-årsgräns. Nu vill Meta förlikas i USA-målet.
Meta förhandlar om förlikning i USA – Sverige utreder 15-årsgräns
Sedan den 18 augusti prövas saken i federal domstol i Oakland i Kalifornien, en rättegång som Dagens PS rapporterade om när den inleddes.
Nu har Meta och delstaternas justitieministrar diskuterat en möjlig förlikning mitt under pågående huvudförhandling, enligt Bloomberg som hänvisar till personer med insyn i samtalen. Att förhandla medan rättegången rullar är i sig ovanligt. Oftast förlikas man före rättegången istället för att låta det gå till rättegång.
Metas presstalesperson hade ingen omedelbar kommentar och en företrädare för justitieministerns kansli i Kalifornien avböjde att kommentera, enligt samma källa. Uppgiften är alltså obekräftad av båda parter.
Vad målet handlar om
Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey driver processen för hela gruppen om 29 delstater. Grunden är att bolaget ska ha brutit mot delstatliga konsumentskyddslagar och mot den federala barnskyddslagen COPPA, som reglerar hur företag får samla in uppgifter om barn på nätet, enligt Realtid.
Delstaterna vill ha två saker: ekonomiska sanktioner och tvingande ändringar av hur plattformarna fungerar. Meta nekar och anklagar justitieministrarna för att kräva orimliga designändringar och jaga en, med bolagets ord, ”befängd utbetalning”.
Juryn på åtta personer har i målet en rådgivande roll. Det är domaren Yvonne Gonzalez Rogers som avgör skuldfrågan och beslutar om sanktioner och åtgärder, enligt CNN.
Rättegången väntas pågå i minst sex veckor, och Metas grundare Mark Zuckerberg väntas vittna.
Beloppet som citeras är ett tak
Siffran 1,4 biljoner dollar är Metas egen räkning på vad delstaternas modell teoretiskt kan ge, nästan hela bolagets börsvärde. Koalitionen söker omkring 200 miljarder dollar, enligt Al Jazeera, motsvarande 1 898 miljarder kronor. Domaren har redan kallat takbeloppet orimligt, enligt Engadget.
Aktien föll 4,4 procent under första rättegångsdagen och fram till den 19 augusti hade börsvärdet krympt med 29,2 procent sedan årsskiftet, enligt EFN.
Efter uppgiften om förlikningssamtal handlades aktien på 570,05 dollar, att jämföra med tisdagens stängning på 559,02 dollar, enligt CNN.
Meta redovisade samtidigt kostnader på 2,4 miljarder dollar, cirka 22 774 miljarder kronor, för rättsliga processer bara under andra kvartalet, enligt Forbes.
Designkrav och åldersgräns
Den 6 augusti dömdes Meta att betala 567 miljoner dollar, cirka 5 380 miljoner kronor, och att bland annat dölja gilla-räknare för minderåriga, införa tidsgränser för barn under 18 år och stoppa nattliga notiser.
Med domen i mars blir summan 942 miljoner dollar, motsvarande 8 939 miljoner kronor, enligt New Mexicos justitiedepartement. Ändringarna gäller bara New Mexico, och Meta har meddelat att domen överklagas, enligt Forbes.
Nyheten är relevant även för Sverige, då internationella domar på sikt även kan påverka svenska tonåringars sociala medieflöden.
Sverige driver även ett liknande spår på hemmaplan. Regeringens utredare föreslog i juni en 15-årsgräns för sociala medier, enligt Socialdepartementet. Lagen föreslås gälla från den 1 januari 2028, enligt SVT, och utredningen ska slutredovisas den 14 november, enligt regeringens direktiv.
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