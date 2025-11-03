Dagens PS
Så blev Ukrainas drönare krigets vinnare

Drönarna Ukrainas viktigaste vapen mot Ryssland
Långdistansdrönare på rad på okänd plats i Ukraina. Landet har fördubblat räckvidden hos sina drönare och når nu långt in i Ryssland. (Foto: Evgenij Maloletka/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Ukrainas egentillverkade drönare flyger längre än någonsin och är mer effektiva än någon gång tidigare. Så här gick det till.

De byggs på hemliga platser på landsbygden i Ukraina och flyger från lika hemliga platser. Sedan slår Ukrainas drönare till djupt inne i Ryssland.

Det handlar om strategiska mål i form av oljeraffinaderier, bränsledepåer och militära logistiknav, konstaterar Euronews.

Attackerna har orsakat bensinbrist i Ryssland, tvingat fram ransonering i vissa regioner och visat sårbarheterna i landets infrastruktur.

Ukrainska drönare har, vid upprepade tillfällen, slagit till mot 16 stora ryska raffinaderier, vilket motsvarar cirka 38 procent av landets raffineringskapacitet, enligt USA-baserade Carnegie Endowment.

Har tagit initiativet

Attackerna har gett Ukraina initiativet i ett viktigt skede av kriget, eftersom de intensifierats i det läge där USA och EU ökar sanktionerna mot Rysslands oljeindustri.

President Volodymyr Zelenskyj säger att Ukrainas förbättrade förmåga till attacker på långdistans orsakar verklig skada och tvingar Ryssland att importera bränsle samt begränsa exporten.

“Vi tror att de har förlorat upp till 20 procent av sin bensinförsörjning som en direkt följd av våra attacker”, sade presidenten nyligen.

”Drönare utvecklas”, säger ett ukrainskt befäl hos Euronews. ”I stället för att flyga 500 kilometer flyger de nu 1 000. Tre faktorer spelar in för en framgångsrik operation: drönarna, människorna och planeringen. Vi vill leverera bästa möjliga resultat. För oss är detta ett heligt uppdrag.”

En ukrainsk soldat i Liut-brigaden avfyrar en rekognoseringsdrönare i Donetsk-regionen. Drönarna har blivit centrala för Ukrainas försvar. (Foto: Vasilisa Stepanenko/AP-TT)
Drönaren blev frimärke

En stor del av Ukrainas arsenal är egenproducerad. Liutyi är en av de egentillverkade drönarna, vars namn betyder ”vild” på ukrainska, och har blivit en nationell stolthet och till och med nyligen avbildats på ett ukrainskt frimärke.

Den fördubblade räckvidden Ukraina har utvecklat har också förändrat krigföringen mot Ryssland genom att man kan nå mål längre in i Ryssland.

Dessutom har kostnaderna sjunkit när utvecklingsfaser passerats och långdistansdrönare tillverkas nu i Ukraina för en pris av 47 000 euro, enligt Euronews.

”För in kriget i Ryssland”

“Det vi ser är att Ukraina blir bättre på att föra kriget in i Ryssland”, säger Adriano Bosoni, analyschef på riskanalysföretaget Rane.

“Under större delen av kriget agerade Ryssland utifrån antagandet att dess eget territorium var säkert. Så är det inte längre.”

Internationella energiorganet IAEA säger att upprepade drönarattacker har minskat Rysslands raffineringskapacitet med cirka 500 000 fat per dag.

Torbjörn Karlgren
