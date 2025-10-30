Nu träder EU:s nya exportavtal med Ukraina i kraft. Men unionen är splittrad och tre länder håller kvar vid förbud mot import från Ukraina.
Nya hindret för Ukrainas väg in i EU
Mest läst i kategorin
USA:s skuldberg: "Mycket allvarligt läge"
USA:s statsskuld fortsätter att växa och nu varnar flera experter för att landet rör sig mot en ekonomisk kris. Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS, ger sin syn på skuldberget och vilka konsekvenser det för med sig när han gästar PS Studio. Se även: Läge för sparare att möblera om portföljen – “satsa på Kina” …
Nvidias historiska milstolpe i natt – första bolaget i världen
USA-börserna var fortsatt på grönt i går och Nvidia var en av gårdagens stora vinnare med ett lyft på nära 5 procent. I efterhandeln så fortsatta aktien att stiga vilket fick bolaget att tillfälligt passera en magisk ny milstolpe som första bolag i världen. Läs även: Nokia-aktien rusade efter Nvidias besked – Dagens PS “Viktigaste …
Här tillverkas grönt stål – på riktigt
Fossilfritt stål? På riktigt? Jodå. SSAB har just tecknat avtal på att leverera 120 ton fossilfritt stål till ett unikt projekt. Som omväxling till krisrubriker, konkurshot och förutsägelser om nästa konkurs inom den gröna omställningen av industrin, kan det vara kul att berätta om något positivt i sektorn. De goda nyheterna kommer från SSAB (börskurs …
Svensk-norske miljardären i brottshärva
Han är god för drygt 9 miljarder kronor. Nu handlar det om en fastighetsaffär som har gett en häktning och brottsanklagelser. I februari kom beskedet att Christian Sinding lämnar posten som vd för EQT (börskurs EQT). Han blev kvar i företaget, ordförande för nybildade EQT Council och äger enligt Di cirka 2 procent av aktierna …
Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag
Efter månader av rusningar kom bakslaget. Flera heta gruvaktier störtdök när oron för Kinas nästa drag tog fart. Gruvsektorn fick en kalldusch på måndagen när flera av årets vinnare störtdök. Investerare fruktar nu att Kinas nästa drag kan skaka om marknaden på nytt. Missa inte: Civilförsvaret varnar: Kontanter avgörande vid kris och krig. E55 Fritt …
EU:s nya export- och jordbruksavtal med Ukraina träder i kraft denna onsdag. Det sker trots att Ungern, Polen och Slovakien håller fast vid sitt förbud mot import av ukrainska jordbruksvaror.
Avtalet ska ersätta ett avtal från 2016 och utöka den tullfria tillgången inom EU för ukrainska varor och tjänster, men avtalet ser ut att bli ett politiskt problem för EU-kommissionen.
”Försöker hitta lösningar”
”Vi samarbetar med alla parter för att försöka hitta lösningar”, sade kommissionens biträdande talesperson Ariana Podesta tisdag till Euronews.
”Vi anser att avtalet är stabilt och ett rättvist ramverk som kan vara tillförlitligt både för EU och Ukraina, för att säkerställa en gradvis integration i vår inre marknad, samtidigt som stabila handelsflöden tillhandahålls”, tillade hon.
Det nya avtalet innehåller skyddsåtgärder kring importen av vissa känsliga produkter som spannmål och olja.
Men Ungern, Polen och Slovakien vägrar ändå ge upp sina förbud mot import av jordbruksprodukter från Ukraina.
Den nya tolvpunktsplanen för Ukraina ger inte fred i verkligheten. Dagens PS
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Behövde ny exportväg
De restriktionerna infördes efter att EU öppnat sin marknad helt för ukrainska produkter efter den ryska invasionen.
Det gjorde man mot bakgrund av att Svarta havet, fram till dess en viktig exportkorridor för Ukraina, i praktiken blockerades.
När då Ukraina fick landkorridorer in i EU för att hålla exporten i gång, blev ilskan stor bland jordbrukare i Ukrainas grannländer som anklagade EU för att tillåta illojal konkurrens.
”Sedan kriget har importen av jordbruksprodukter till EU fördubblats. Vi har en ökning med 117 procent jämfört med nivåerna före kriget”, säger experten Tinatin Akhvlediani hos Euronews.
Så ska EU pressa fram pengar till Ukraina. Dagens PS
Mest obearbetade varor
Ukrainas viktigaste jordbruksexport – spannmål, socker och olja – är till stor del obearbetade varor.
”Det kompletterar EU:s handel eftersom den mestadels exporterar bearbetade jordbruksvaror”, menar Akhvlediani.
”Ukrainska varor är faktiskt mycket efterfrågade på EU-marknaden. Det förklarar varför Ukraina är den tredje största importpartnern för EU efter Brasilien och Storbritannien.”
Tvisten visar de hinder som finns för Ukrainas väg till EU-medlemskap. Inom unionen finns en oro över Ukrainas enorma jordbruksareal, den största i Europa, och hur den påverkar den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU, som fördelar medel baserat på gårdsstorlek.
“Lösningen kan vara att EU inför övergångsåtgärder i anslutningsfördraget. Detta skulle kunna vara fallet för jordbruksstöden. Det är helt upp till EU”, avslutar Akhylediani.
Ukraina kan bli EU-medlem – utan rösträtt. Dagens PS
Ukraina tar historiskt steg – öppnar för egen vapenexport. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Elbilsrevolutionen 2025: "Billigare än bensinbil"
I år väntas antalet sålda laddbara personbilar nå 22 miljoner i världen. Det är en ökning med 25 procent mellan 2024 och 2025. Elbilsrevolutionen är här trots politiskt motstånd på flera håll. Världens omställning till eldrivna fordon går nu i rekordfart. Enligt rapporten Electric Vehicle Outlook 2025 väntas försäljningen av laddbara personbilar nå 22 miljoner …
Experten: Här är framtidens smartaste karriärval
Robotar, algoritmer och artificiell intelligens tar över allt fler arbetsuppgifter. Men alla jobb står inte inför en framtid i maskinernas skugga. AI kommer slå ut både enkla och avancerade jobb, sa den tidigare Google-chefen Mo Gawdat i somras. “Det här är på riktigt”, konstaterade han. Samtidigt förutspår man i en rapport från World Economic Forum …
Petra Mede leder arkitekturens roadtrip – Så byggdes Sverige
Från 1920-talets modernism till framtidens städer. I SVT:s nya storsatsning "Så byggdes Sverige" tar Petra Mede med Gert Wingårdh och Mark Isitt på en tidsresa genom våra hus, hem och drömmar. Det blir glamour, flams, fakta och en hel del arkitektbråk på vägen. Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har träffat trion bakom programserien. Arkitektur med …
Svenskt lantbruk en riktig mjölkkossa – igen
Inte sedan 2012, mer än ett decennium, har lusten i det svenska lantbruket att investera varit så stor som nu, enligt ny mätning. Landshypotek Bank har gjort undersökningen som visar på ett nyuppvaknande intresse hos svenska lantbrukare för investeringar i den egna verksamheten. Viljan att satsa pengar på de egna affärerna i lantbruket är den …
Nya hindret för Ukrainas väg in i EU
Nu träder EU:s nya exportavtal med Ukraina i kraft. Men unionen är splittrad och tre länder håller kvar vid förbud mot import från Ukraina. EU:s nya export- och jordbruksavtal med Ukraina träder i kraft denna onsdag. Det sker trots att Ungern, Polen och Slovakien håller fast vid sitt förbud mot import av ukrainska jordbruksvaror. Avtalet …