Nya hindret för Ukrainas väg in i EU

Splittring inom EU kring Ukrainas medlemskap
Överens om det mesta, EU-kommissionens ledning och Ukraina. Men tre EU-länder håller fast vid sitt motstånd mot ukrainska produkter. (Foto: Ida Marie Odgaard/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Nu träder EU:s nya exportavtal med Ukraina i kraft. Men unionen är splittrad och tre länder håller kvar vid förbud mot import från Ukraina.

EU:s nya export- och jordbruksavtal med Ukraina träder i kraft denna onsdag. Det sker trots att Ungern, Polen och Slovakien håller fast vid sitt förbud mot import av ukrainska jordbruksvaror.

Avtalet ska ersätta ett avtal från 2016 och utöka den tullfria tillgången inom EU för ukrainska varor och tjänster, men avtalet ser ut att bli ett politiskt problem för EU-kommissionen.

”Försöker hitta lösningar”

”Vi samarbetar med alla parter för att försöka hitta lösningar”, sade kommissionens biträdande talesperson Ariana Podesta tisdag till Euronews.

”Vi anser att avtalet är stabilt och ett rättvist ramverk som kan vara tillförlitligt både för EU och Ukraina, för att säkerställa en gradvis integration i vår inre marknad, samtidigt som stabila handelsflöden tillhandahålls”, tillade hon.

Det nya avtalet innehåller skyddsåtgärder kring importen av vissa känsliga produkter som spannmål och olja.

Men Ungern, Polen och Slovakien vägrar ändå ge upp sina förbud mot import av jordbruksprodukter från Ukraina.

Ukrainas jordbruksareal är Europas största. Det har lett till farhågor ibland annat Slovakien, Ungern och Polen inför ett EU-medlemskap.  (Foto: Leo Correa/AP-TT)
Behövde ny exportväg

De restriktionerna infördes efter att EU öppnat sin marknad helt för ukrainska produkter efter den ryska invasionen.

Det gjorde man mot bakgrund av att Svarta havet, fram till dess en viktig exportkorridor för Ukraina, i praktiken blockerades.

När då Ukraina fick landkorridorer in i EU för att hålla exporten i gång, blev ilskan stor bland jordbrukare i Ukrainas grannländer som anklagade EU för att tillåta illojal konkurrens.

”Sedan kriget har importen av jordbruksprodukter till EU fördubblats. Vi har en ökning med 117 procent jämfört med nivåerna före kriget”, säger experten Tinatin Akhvlediani hos Euronews.

Mest obearbetade varor

Ukrainas viktigaste jordbruksexport – spannmål, socker och olja – är till stor del obearbetade varor.

”Det kompletterar EU:s handel eftersom den mestadels exporterar bearbetade jordbruksvaror”, menar Akhvlediani.

”Ukrainska varor är faktiskt mycket efterfrågade på EU-marknaden. Det förklarar varför Ukraina är den tredje största importpartnern för EU efter Brasilien och Storbritannien.”

Tvisten visar de hinder som finns för Ukrainas väg till EU-medlemskap. Inom unionen finns en oro över Ukrainas enorma jordbruksareal, den största i Europa, och hur den påverkar den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU, som fördelar medel baserat på gårdsstorlek.

“Lösningen kan vara att EU inför övergångsåtgärder i anslutningsfördraget. Detta skulle kunna vara fallet för jordbruksstöden. Det är helt upp till EU”, avslutar Akhylediani.

EUExportJordbrukUkraina
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

