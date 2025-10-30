Nya hindret för Ukrainas väg in i EU

EU:s nya export- och jordbruksavtal med Ukraina träder i kraft denna onsdag. Det sker trots att Ungern, Polen och Slovakien håller fast vid sitt förbud mot import av ukrainska jordbruksvaror.

Avtalet ska ersätta ett avtal från 2016 och utöka den tullfria tillgången inom EU för ukrainska varor och tjänster, men avtalet ser ut att bli ett politiskt problem för EU-kommissionen.

”Försöker hitta lösningar”

”Vi samarbetar med alla parter för att försöka hitta lösningar”, sade kommissionens biträdande talesperson Ariana Podesta tisdag till Euronews.

”Vi anser att avtalet är stabilt och ett rättvist ramverk som kan vara tillförlitligt både för EU och Ukraina, för att säkerställa en gradvis integration i vår inre marknad, samtidigt som stabila handelsflöden tillhandahålls”, tillade hon.

Det nya avtalet innehåller skyddsåtgärder kring importen av vissa känsliga produkter som spannmål och olja.

Men Ungern, Polen och Slovakien vägrar ändå ge upp sina förbud mot import av jordbruksprodukter från Ukraina.

Den nya tolvpunktsplanen för Ukraina ger inte fred i verkligheten. Dagens PS

Ukrainas jordbruksareal är Europas största. Det har lett till farhågor ibland annat Slovakien, Ungern och Polen inför ett EU-medlemskap. (Foto: Leo Correa/AP-TT)