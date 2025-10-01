Nu har Rysslands första drönarskola för barn öppnats. I sydryska Krasnodar ska barn lära sig att montera och använda drönare.
Ryssland startar drönarskola – för barn
Det är Moscow Times som skriver om Rysslands första drönarskola för barn.
Myndigheterna i sydryska staden Krasnodar presenterar vad de kallar landets första skola för barn som ska lära sig montera och använda drönare.
En ny sida av Krasnodar som i Sverige väl mest varit bekant för sitt fotbollslag FK Krasnodar där de fyra landslagsmännen Andreas Granqvist, Viktor Claesson, Marcus Berg och Kristoffer Olsson alla spelat.
Stöttas ekonomiskt
Rent konkret är det den lokala välgörenhetsorganisationen Dobro i Delo, vilket betyder ”Vänlighet och handling”, som lanserat skolan med det näraliggande namnet Dobro i Nebo, ”Vänlighet och himmel”.
Lanseringen gjordes förra veckan och med ekonomiskt stöd av den regionale guvernören.
Utbildningen riktar sig till elever lokalt i årskurserna 7-11 och de ska väljas ut via tester som mäter finmotorik och teknisk fallenhet.
Kursen väntas bli 8-9 månader lång och kombinera teori, simulatorövningar samt verkliga drönarflygningar, vid sidan av 3D-utskrift och programmering.
”Stor efterfrågan”
De första lektionerna ska kunna hållas redan om ungefär en månad och vid invigningsceremonin berömde Krasnodars borgmästare Jevgenij Naumov projektet.
Han påpekade att satsningen var ”extremt relevant” med tanke på den stora efterfrågan på drönare både i civilt liv och i krig.
”I dag finns drönare överallt: inom byggbranschen, jordbruket och naturligtvis militären. Jag hoppas innerligt att freden kommer snart, så att de färdigheter som barnen förvärvar här kan gynna dem i fredstid”, skriver borgmästaren på Telegram.
”De kommer att vara redo”
Dobro i Nebos rektor Anna Potynga tillbakavisar anklagelserna om att den nya skolan ”militariserar” tonåringar och menar att de i stället kommer att använda sina färdigheter inom ”biologi, lantmäteri, industri och leveranser”.
”Om moderlandet kallar, kommer de att vara redo. Men vi vill att de först ska använda denna kunskap i det civila livet”, säger Potynga till nyhetssajten Podyom.
Enligt rektorn har efterfrågan på utbildningen varit stor och överstigit skolans ursprungliga plan på att ta emot 80 elever.
