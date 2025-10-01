Det är Moscow Times som skriver om Rysslands första drönarskola för barn.

Myndigheterna i sydryska staden Krasnodar presenterar vad de kallar landets första skola för barn som ska lära sig montera och använda drönare.

En ny sida av Krasnodar som i Sverige väl mest varit bekant för sitt fotbollslag FK Krasnodar där de fyra landslagsmännen Andreas Granqvist, Viktor Claesson, Marcus Berg och Kristoffer Olsson alla spelat.

Stöttas ekonomiskt

Rent konkret är det den lokala välgörenhetsorganisationen Dobro i Delo, vilket betyder ”Vänlighet och handling”, som lanserat skolan med det näraliggande namnet Dobro i Nebo, ”Vänlighet och himmel”.

Lanseringen gjordes förra veckan och med ekonomiskt stöd av den regionale guvernören.

Utbildningen riktar sig till elever lokalt i årskurserna 7-11 och de ska väljas ut via tester som mäter finmotorik och teknisk fallenhet.

Kursen väntas bli 8-9 månader lång och kombinera teori, simulatorövningar samt verkliga drönarflygningar, vid sidan av 3D-utskrift och programmering.

