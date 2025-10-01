Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Ryssland startar drönarskola – för barn

Ryssland startar drönarskola för barn
Så här presenterar initiativtagarna till den ryska drönarskolan för barn satsningen på sina sociala medier. (Foto: Debro I Nebro)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Nu har Rysslands första drönarskola för barn öppnats. I sydryska Krasnodar ska barn lära sig att montera och använda drönare.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det är Moscow Times som skriver om Rysslands första drönarskola för barn.

Myndigheterna i sydryska staden Krasnodar presenterar vad de kallar landets första skola för barn som ska lära sig montera och använda drönare.

ANNONS

En ny sida av Krasnodar som i Sverige väl mest varit bekant för sitt fotbollslag FK Krasnodar där de fyra landslagsmännen Andreas Granqvist, Viktor Claesson, Marcus Berg och Kristoffer Olsson alla spelat.

Varningen: “Drönarsvärmarna anfaller”. Dagens PS

Stöttas ekonomiskt

Rent konkret är det den lokala välgörenhetsorganisationen Dobro i Delo, vilket betyder ”Vänlighet och handling”, som lanserat skolan med det näraliggande namnet Dobro i Nebo, ”Vänlighet och himmel”.

Lanseringen gjordes förra veckan och med ekonomiskt stöd av den regionale guvernören.

Utbildningen riktar sig till elever lokalt i årskurserna 7-11 och de ska väljas ut via tester som mäter finmotorik och teknisk fallenhet.

Kursen väntas bli 8-9 månader lång och kombinera teori, simulatorövningar samt verkliga drönarflygningar, vid sidan av 3D-utskrift och programmering.

ANNONS

Källa: Putin vill lamslå Europas regeringar. Dagens PS

Stor efterfrågan både i civilt liv och i krig, konstaterar initiativtagarna till den ryska drönarskolan för barn. (Foto: Ryska försvarsministeriet via AP)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

”Stor efterfrågan”

De första lektionerna ska kunna hållas redan om ungefär en månad och vid invigningsceremonin berömde Krasnodars borgmästare Jevgenij Naumov projektet.

Han påpekade att satsningen var ”extremt relevant” med tanke på den stora efterfrågan på drönare både i civilt liv och i krig.

”I dag finns drönare överallt: inom byggbranschen, jordbruket och naturligtvis militären. Jag hoppas innerligt att freden kommer snart, så att de färdigheter som barnen förvärvar här kan gynna dem i fredstid”, skriver borgmästaren på Telegram.

”De kommer att vara redo”

Dobro i Nebos rektor Anna Potynga tillbakavisar anklagelserna om att den nya skolan ”militariserar” tonåringar och menar att de i stället kommer att använda sina färdigheter inom ”biologi, lantmäteri, industri och leveranser”.

”Om moderlandet kallar, kommer de att vara redo. Men vi vill att de först ska använda denna kunskap i det civila livet”, säger Potynga till nyhetssajten Podyom.

ANNONS

Enligt rektorn har efterfrågan på utbildningen varit stor och överstigit skolans ursprungliga plan på att ta emot 80 elever.

Dansk källa: “Förödmjukande med svensk hjälp”. Dagens PS

Miljardregn över drönare – är Pentagon-uppgången en bubbla? Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BarnDrönareRyssland
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS